Технологии
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Российская компания создала человекоподобного робота с функциональными руками — он способен наливать кофе Статьи редакции

Схожая модель ранее заменила администратора в IT-фирме.

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Компания «Промобот» представила усовершенствованную модель своего робота-компаньона Robo-C и поделилась подробностями о его возможностях.

  • Главным отличием обновлённой версии от предыдущего робота стали подвижные функциональные руки. Они способны выполнять движения в 12 степенях свободы и совершать множество действий, в том числе наливать кофе, что разработчики продемонстрировали в демонстрационном ролике.
  • В каждой руке робота находится по восемь двигателей, обеспечивающих плавность и точность движений.
  • Руки андроида рассчитаны на нагрузку до одного килограмма. Среди прочего, Robo-C способен брать различные предметы и указывать направление, отвечая на вопрос человека.
  • Команды передаются на робота при помощи скриптов, которые создают с использованием специального отечественного ПО.
  • В перспективе разработчики планируют научить робота писать на различных языках и рисовать.
  • «Промобот» параллельно работает над моделью робота, оснащённого функциональными ногами. Когда завершится его создание, неизвестно.
  • В компании также сообщили, что весной 2022 года, созданный ею «робот-двойник человека» начал работу в офисе компании «Логасофт» в Вологде.
  • Внешность андроида сформировали при помощи нейросети. Для этого разработчики обработали две тысячи снимков российских женщин, в результате чего получили «усреднённую модель».
  • Робот-женщина работает администратором и отвечает на вопросы клиентов. Андроид, который копирует эмоции человека, получает исключительно положительные оценки, отметили создатели.

#роботы #новости

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53 комментария
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Щячло Попячтса

Они сделали сложный кофейный автомат

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Редкий Натр

Среди прочего, Robo-C способен брать различные предметы и указывать направление
 робот в регистратуре: "Нах*й - это вот туда"

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1 комментарий
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Опизденевший Егора

Пиздец просто, нахуя они это делают? я зашёл на сайт и у этих долбоебов там роботы экскурсоводы блять, промоутеры, еще какая то хуета, вы че бля? У вас пиздатый многоосевой манипулятор, доведите до ума и запиздяхайте нормальный промышленный ПОЛЕЗНЫЙ агрегат, какие впизду гуманоидные роботы нахуя они вам нужны вас че рогозин покусал?

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Александр Кузьменко

Обогнал меня, держи +.

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Лаур Балаур

Многоосевой манипулятор с зубами.

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aliftin

Мне кажется или эта штука делает тоже самое и быстрее?

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Иван Поварёшкин

А с помощью этой штуки можно распилить ярд?

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1 комментарий
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Alex Tbourder

Это все объясняет. Путин сливает мужское население России, чтобы заменить их человекоподобными роботами. Не будет конкурентов среди женщин.

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Кринжкриг Блитцкринжевич

Жириновского уже оцифровали и перенесли в новое тело?

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Джин-Луиза

Не успели, чип арасаки украли какие-то чумбы.

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1 комментарий
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Кляр Клецков

"Команды передаются на робота при помощи скриптов, которые создают с использованием специального отечественного ПО."

https://yopta.space/ понятно

YoptaScript - язык программирования для гопников…
YoptaScript - скриптовый язык программирования для гопников и чётких пацанов. Yopta.Space
yopta.space
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Безобидный фрегат

куку йопта быканутьНаНато() жЫ
ксива.малява("Отечественные скрипты работают и нам похую!") нахуй
есть

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Заработный чувак

Заказываешь у робота кофе, а он бьёт тебя дубинкой и оттаскивает в автозак

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Maksim Florov

Ахаха, блять.
Вот кому нахуй он нужен.

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Maksim Florov

Нет, без негатива. Роботы это сложно и круто, ну вот не пойму как на нем заработать.

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5 комментариев
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Безобидный фрегат

Больше не построят

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Пушкинский паук например
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Alexander

- ваш кофе!

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Намерен завод

Вот это настоящее достижение - Менеджера построили

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SMD 82

от таких разработок, которых мы в живую никогда не увидим рыдать хочется, особенно про по, особенно после просмотра видео о японской выставке роботов делающих людям операции и прочее

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Профессиональный будильник
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Мохнатый шмель

Лучше бы научили драться за сахер

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Mike Efremov

Ха сук дырка как у тони старка (в груди)

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Ze Katze

"в груди" вытри
А то вводишь в заблуждение

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kebety katma

Зато с кофе

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Андрей Лагутин
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Василий

Ого, ничего себе, научились месяц запрограммировать робота, который по указаному пути поставит стакан, ачуметь

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Александр Кузьменко

Выглядит довольно крипово, особенно робот-девушка. Я до сих пор не понимаю зачем делать андроида гуманоидоподобным.
Во-первых, людям от этого не будет проще с ним взаимодействовать. Печальные попытка сделать его похожим на человека вызывает диссонанс в голове, по той причине, что ты ожидаешь вполне определенной невербалики от человека, а тут ее просто нет.
Во-вторых, я верю, что человеческое тело - далеко не самый совершенный механизм для взаимодействия с внешним миром. Зачем ему уподобляться.

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LKF KungFu

https://youtu.be/F7-TlcVmYwE

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Нервный будильник

Он сможет остановить войну в Украине?

Если нет, то нахой не нужон.

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Инвестор

Наконец-то реальные разработки, а не федор этот позорный

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groostlan

А это не позорно?

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3 комментария
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Русский Мирный Корабль

почему до сих пор не под Мариуполем?

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Русский Мирный Корабль

Они серьёзно ему сделали типо топливный элемент под железного человека?

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Кирилл Деревянко против войны

Молодцы, но вообще то хрень ненужная. Если тупо сидеть и отвечать - я бы в голограммы бы вложился. А так лучше делать конкретно под задачи. Ну или в крайнем случае модульные, что бы можно было без проблем заменить нужный функционал.

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Тесный Валера

Замена Дитковскому, ха

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Перелом Пупка

Ну все , теперь эта чудо русских технологий не достанется загнивающему - как они только жить без нее будут?

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LKF KungFu

https://youtu.be/F7-TlcVmYwE

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Сергей Печёнин

А есть видео, где он-таки наливает кофе?

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Веселый алмаз

Странно, что без этого в комментах

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AK

Степеней свободы 6 штук. Откуда блять они 12 взяли?

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istvi

А в середине человек сидит ;)

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