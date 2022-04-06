Российская компания создала человекоподобного робота с функциональными руками — он способен наливать кофе Статьи редакции
Схожая модель ранее заменила администратора в IT-фирме.
Компания «Промобот» представила усовершенствованную модель своего робота-компаньона Robo-C и поделилась подробностями о его возможностях.
- Главным отличием обновлённой версии от предыдущего робота стали подвижные функциональные руки. Они способны выполнять движения в 12 степенях свободы и совершать множество действий, в том числе наливать кофе, что разработчики продемонстрировали в демонстрационном ролике.
- В каждой руке робота находится по восемь двигателей, обеспечивающих плавность и точность движений.
- Руки андроида рассчитаны на нагрузку до одного килограмма. Среди прочего, Robo-C способен брать различные предметы и указывать направление, отвечая на вопрос человека.
- Команды передаются на робота при помощи скриптов, которые создают с использованием специального отечественного ПО.
- В перспективе разработчики планируют научить робота писать на различных языках и рисовать.
- «Промобот» параллельно работает над моделью робота, оснащённого функциональными ногами. Когда завершится его создание, неизвестно.
- В компании также сообщили, что весной 2022 года, созданный ею «робот-двойник человека» начал работу в офисе компании «Логасофт» в Вологде.
- Внешность андроида сформировали при помощи нейросети. Для этого разработчики обработали две тысячи снимков российских женщин, в результате чего получили «усреднённую модель».
- Робот-женщина работает администратором и отвечает на вопросы клиентов. Андроид, который копирует эмоции человека, получает исключительно положительные оценки, отметили создатели.
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Среди прочего, Robo-C способен брать различные предметы и указывать направление
робот в регистратуре: "Нах*й - это вот туда"
Пиздец просто, нахуя они это делают? я зашёл на сайт и у этих долбоебов там роботы экскурсоводы блять, промоутеры, еще какая то хуета, вы че бля? У вас пиздатый многоосевой манипулятор, доведите до ума и запиздяхайте нормальный промышленный ПОЛЕЗНЫЙ агрегат, какие впизду гуманоидные роботы нахуя они вам нужны вас че рогозин покусал?
Обогнал меня, держи +.
Многоосевой манипулятор с зубами.
Мне кажется или эта штука делает тоже самое и быстрее?
А с помощью этой штуки можно распилить ярд?
Это все объясняет. Путин сливает мужское население России, чтобы заменить их человекоподобными роботами. Не будет конкурентов среди женщин.
Жириновского уже оцифровали и перенесли в новое тело?
Не успели, чип арасаки украли какие-то чумбы.
"Команды передаются на робота при помощи скриптов, которые создают с использованием специального отечественного ПО."
https://yopta.space/ понятно
куку йопта быканутьНаНато() жЫ
ксива.малява("Отечественные скрипты работают и нам похую!") нахуй
есть
Заказываешь у робота кофе, а он бьёт тебя дубинкой и оттаскивает в автозак
Ахаха, блять.
Вот кому нахуй он нужен.
Нет, без негатива. Роботы это сложно и круто, ну вот не пойму как на нем заработать.
Больше не построят
- ваш кофе!
Вот это настоящее достижение - Менеджера построили
от таких разработок, которых мы в живую никогда не увидим рыдать хочется, особенно про по, особенно после просмотра видео о японской выставке роботов делающих людям операции и прочее
Лучше бы научили драться за сахер
Ха сук дырка как у тони старка (в груди)
"в груди" вытри
А то вводишь в заблуждение
Зато с кофе
Ого, ничего себе, научились месяц запрограммировать робота, который по указаному пути поставит стакан, ачуметь
Выглядит довольно крипово, особенно робот-девушка. Я до сих пор не понимаю зачем делать андроида гуманоидоподобным.
Во-первых, людям от этого не будет проще с ним взаимодействовать. Печальные попытка сделать его похожим на человека вызывает диссонанс в голове, по той причине, что ты ожидаешь вполне определенной невербалики от человека, а тут ее просто нет.
Во-вторых, я верю, что человеческое тело - далеко не самый совершенный механизм для взаимодействия с внешним миром. Зачем ему уподобляться.
https://youtu.be/F7-TlcVmYwE
Он сможет остановить войну в Украине?
Если нет, то нахой не нужон.
Наконец-то реальные разработки, а не федор этот позорный
А это не позорно?
почему до сих пор не под Мариуполем?
Они серьёзно ему сделали типо топливный элемент под железного человека?
Молодцы, но вообще то хрень ненужная. Если тупо сидеть и отвечать - я бы в голограммы бы вложился. А так лучше делать конкретно под задачи. Ну или в крайнем случае модульные, что бы можно было без проблем заменить нужный функционал.
Замена Дитковскому, ха
Ну все , теперь эта чудо русских технологий не достанется загнивающему - как они только жить без нее будут?
https://youtu.be/F7-TlcVmYwE
А есть видео, где он-таки наливает кофе?
Странно, что без этого в комментах
Степеней свободы 6 штук. Откуда блять они 12 взяли?
А в середине человек сидит ;)