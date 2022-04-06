Словил кринжа от друга детства. Он укр, я укр, мы укры. Чувак начал мне загонять что всех русских нужно перерезать, что его задача как украинца передать ненависть к москалям другим поколениям, и прочая наци-хуета. Я понимаю чем это мотивировано, но чувак в первый день войны свалил в лес к отцу (его отец там отгрохал дом лет 10 назад, со скотом и…