Технологии

OpenAI доработала нейросеть DALL-E: теперь она генерирует картинки по текстовому описанию и редактирует уже готовые Статьи редакции

Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.

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OpenAI начала тестировать DALL-E 2 — обновлённую версию нейросети, впервые представленную в январе 2021-го. Программа теперь генерирует до четырёх раз более качественные изображения, чем предыдущая версия, опираясь лишь на описание на английском языке.

На фото слева показаны возможности первой версии, а справа — на что способна обновлённая.

Нейросеть научилась добавлять на изображения новые объекты и редактировать фотографии. DALL-E 2 может, например, заменить на изображении собаку на кота, или добавить надувного фламинго в интерьер.

На примерах ниже слева находится оригинал, а справа — изображение после обработки нейросетью.

Нейросеть также способна создавать новые рисунки на основе существующих и делать их в духе оригинала. А при загрузке двух картинок DALL-E 2 может сгенерировать третью, которая будет сочетать элементы исходных изображений.

DALL-E 2 также может объединять совершенно чуждые друг другу концепции. В результате получаются правдоподобные изображения, к примеру, тарелка супа, похожая на связанного монстра.

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На своей странице в Twitter старший вице-президент по исследованиям и продукту OpenAI Мира Мурати показала возможности алгоритма, сгенерировав изображение по описанию: «фотография в макросъемке на 35-мм пленке большой мышиной семьи в шляпах у камина».

Пока OpenAI открыла доступ к инструменту избранной группе пользователей через список ожидания. В дальнейшем нейросеть должны добавить в API, чтобы другие разработчики могли создавать приложения с её использованием.

Некоторые пользователи, уже получившие доступ к обновлённой версии, поделились в соцсетях получившимися у них изображениями.

@AndrewMayne
@markchen90
@markchen90
@ariskonstant
Интернет
Максим Друковский
Нюдсы, мемы и художники: в соцсетях протестировали нейросеть «Сбера» ruDALL-E для генерации картинок по описанию Статьи редакции

От «новой Мона Лизы» до «прекрасной России будущего» — примеры из твиттера, а также от пользователей и редакции TJ.

#openai #нейросети #новости

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10 комментариев
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FireGrim

Делимся интересными запросами в https://rudalle.ru/
*принадлежит сберу

Сервис ruDALL-E
Смотрите какое изображение сгенерировала ruDALL-E
rudalle.ru
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Этнический блик
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FireGrim

Не спрашивайте что я написал...

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Парадный Абдужаббор

кто-то злой и умелый, веселясь, наугад мечет острые стрелы в воспалённый закат

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Гусь
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Артем
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Христофор Луковский

Великая штука, на самом деле. Стырил аватарку у них в знак уважения.

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Благополучный магнит

Пездато. Сидишь, сам чего-то вырезаешь, а тут раз и красево.

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Alexander

очень красево)

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Этнический блик

Некоторые слева мне больше нравятся.

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Twitter
Положительный корабль
polina / Պոլինա 💙💛 @gravewhistle
сукааааааааа у друга в общаге происходит вот ТАКОЕ
Новости
СДЭК отключил трансляции из отделений на границе с Украиной. Оттуда российские солдаты отправляли огромные посылки Статьи редакции

СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.

Секретный ингредиент
Twitter
Farida Rustamova @faridaily_
все пишут, что со смертью Жириновского ушла эпоха. было бы неплохо, если б он ее всю с собой бы забрал уже
Blaine
Список фраз после которых я обычно перестаю читать статью или пост

Киевский режим

Мой дорогой БРАТ

Нацбаты

Западные покровители

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Есть персональная информация и двух мужчин из Таджикистана.

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Мнения
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

У России есть только два союзника — гнилая армия и ватники.

1pizdyai
🤷🏼‍♂️
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Пухлый Беляш
Евросоюз заплатил России за энергоресурсы в 35 раз больше, чем выделил Украине на оружие с начала конфликта Статьи редакции

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.

Мнения
Элонви
Выговориться

Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…

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