OpenAI доработала нейросеть DALL-E: теперь она генерирует картинки по текстовому описанию и редактирует уже готовые Статьи редакции
Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.
OpenAI начала тестировать DALL-E 2 — обновлённую версию нейросети, впервые представленную в январе 2021-го. Программа теперь генерирует до четырёх раз более качественные изображения, чем предыдущая версия, опираясь лишь на описание на английском языке.
На фото слева показаны возможности первой версии, а справа — на что способна обновлённая.
Нейросеть научилась добавлять на изображения новые объекты и редактировать фотографии. DALL-E 2 может, например, заменить на изображении собаку на кота, или добавить надувного фламинго в интерьер.
На примерах ниже слева находится оригинал, а справа — изображение после обработки нейросетью.
Нейросеть также способна создавать новые рисунки на основе существующих и делать их в духе оригинала. А при загрузке двух картинок DALL-E 2 может сгенерировать третью, которая будет сочетать элементы исходных изображений.
DALL-E 2 также может объединять совершенно чуждые друг другу концепции. В результате получаются правдоподобные изображения, к примеру, тарелка супа, похожая на связанного монстра.
На своей странице в Twitter старший вице-президент по исследованиям и продукту OpenAI Мира Мурати показала возможности алгоритма, сгенерировав изображение по описанию: «фотография в макросъемке на 35-мм пленке большой мышиной семьи в шляпах у камина».
Пока OpenAI открыла доступ к инструменту избранной группе пользователей через список ожидания. В дальнейшем нейросеть должны добавить в API, чтобы другие разработчики могли создавать приложения с её использованием.
Некоторые пользователи, уже получившие доступ к обновлённой версии, поделились в соцсетях получившимися у них изображениями.
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кто-то злой и умелый, веселясь, наугад мечет острые стрелы в воспалённый закат
Великая штука, на самом деле. Стырил аватарку у них в знак уважения.
Пездато. Сидишь, сам чего-то вырезаешь, а тут раз и красево.
очень красево)
Некоторые слева мне больше нравятся.