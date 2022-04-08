Технологии

Китайские хакеры предположительно использовали медиаплеер VLC для на слежки за западными компаниями Статьи редакции

Через медиаплеер загружалось вредоносное ПО, которое получает доступ к серверу управления и контроля, а также может собирать сведения о системе.

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Bleeping Computer

Исследователи безопасности из компании Symantec обнаружили длительную вредоносную кампанию хакеров, связанных с правительством Китая, которые используют VLC Media Player для запуска пользовательского загрузчика вредоносных программ.

Они приписали эту активность злоумышленнику, отслеживаемому как Cicada, который активен уже более 15 лет — минимум с 2006 года. Начало текущей кампании Cicada отслеживается до середины 2021 года, но она может продолжаться и сегодня.

Symantec обнаружила свидетельства того, что первоначальный доступ к некоторым из взломанных сетей осуществлялся через сервер Microsoft Exchange. После получения доступа хакеры с помощью популярного медиаплеера разворачивают на скомпрометированных системах специальный загрузчик. На взломанных компьютерах обнаружили версию VLC с файлом DLL, который используется для загрузки вредоносного ПО.

Кроме того, хакеры разворачивают сервер WinVNC для получения удаленного контроля над системами-жертвами. В отдельных случаях хакерам удавалось контролировать компьютер жертвы до девяти месяцев.

Кампания, по-видимому, служит шпионским целям и нацелена на различные организации, участвующие в государственной, юридической и религиозной деятельности в США, Канаде, Гонконге, Турции, Израиле, Индии, Черногории, Италии и Японии.

#новости #хакеры

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15 комментариев
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Марк Цукор

Охуйтельный плеер. Только им и пользуюсь

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Kolyann Tigin

По прямому назначению?

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Богдан Б

всегда подозрительно относился к людям, которые юзают почту mail.ru и этот плеер

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JilaNis

Это модифицированный плеер, они сделали dll-injection и подменили один из файлов.

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Гражданин концлагеря Путлера

я этот плеер уже лет 7 не видел.... но в начале нулевых был во всех сборках ПО

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JilaNis

Я и щас пользуюсь. Единственный нормальный, после того как MPC умер.

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Nick Rosenberg

Когда это MPC умер?

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JilaNis

В 17 году еще. Я с тех пор и не пользовался. Ну вот, вроде говорят что у него есть живой форк.

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Nick Rosenberg

Ничо что он до сих пор по дефолту идет в K-Lite?

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Нелепый Влад

Там форк

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lumieny

MPC жив. Есть форк оригинального MPC, последний релиз был 22 дня назад.

GitHub - clsid2/mpc-hc: Media Player Classic
Media Player Classic. Contribute to clsid2/mpc-hc development by creating an account on GitHub.
github.com
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Логический каякер

Китайский хакер много трудиться, чтобы товарищ Xi быть доволен

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M.R.T.

шаолинь монах краснеть как дядя сэм тинейджер смотреть VLC порно с мужебабы позор минус миска минус рис

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Жестокий турник

У меня есть он на дроиде сейчас.

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Kolyann Tigin
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