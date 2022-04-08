Китайские хакеры предположительно использовали медиаплеер VLC для на слежки за западными компаниями Статьи редакции
Через медиаплеер загружалось вредоносное ПО, которое получает доступ к серверу управления и контроля, а также может собирать сведения о системе.
Исследователи безопасности из компании Symantec обнаружили длительную вредоносную кампанию хакеров, связанных с правительством Китая, которые используют VLC Media Player для запуска пользовательского загрузчика вредоносных программ.
Они приписали эту активность злоумышленнику, отслеживаемому как Cicada, который активен уже более 15 лет — минимум с 2006 года. Начало текущей кампании Cicada отслеживается до середины 2021 года, но она может продолжаться и сегодня.
Symantec обнаружила свидетельства того, что первоначальный доступ к некоторым из взломанных сетей осуществлялся через сервер Microsoft Exchange. После получения доступа хакеры с помощью популярного медиаплеера разворачивают на скомпрометированных системах специальный загрузчик. На взломанных компьютерах обнаружили версию VLC с файлом DLL, который используется для загрузки вредоносного ПО.
Кроме того, хакеры разворачивают сервер WinVNC для получения удаленного контроля над системами-жертвами. В отдельных случаях хакерам удавалось контролировать компьютер жертвы до девяти месяцев.
Кампания, по-видимому, служит шпионским целям и нацелена на различные организации, участвующие в государственной, юридической и религиозной деятельности в США, Канаде, Гонконге, Турции, Израиле, Индии, Черногории, Италии и Японии.
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Охуйтельный плеер. Только им и пользуюсь
По прямому назначению?
всегда подозрительно относился к людям, которые юзают почту mail.ru и этот плеер
Это модифицированный плеер, они сделали dll-injection и подменили один из файлов.
я этот плеер уже лет 7 не видел.... но в начале нулевых был во всех сборках ПО
Я и щас пользуюсь. Единственный нормальный, после того как MPC умер.
Когда это MPC умер?
В 17 году еще. Я с тех пор и не пользовался. Ну вот, вроде говорят что у него есть живой форк.
Ничо что он до сих пор по дефолту идет в K-Lite?
Там форк
MPC жив. Есть форк оригинального MPC, последний релиз был 22 дня назад.
Китайский хакер много трудиться, чтобы товарищ Xi быть доволен
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У меня есть он на дроиде сейчас.