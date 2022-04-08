Алгоритм глубокого обучения научился преобразовывать инфракрасные изображения, которые человеческий глаз не может видеть.

PLOS ONE

Группа учёных разработала ИИ, который может воссоздать почти идеальную фотографию в видимом свете — технологию могут внедрить в очки ночного видения уже в ближайшее время.

Исследователи начали с печати изображений цветовых палитр и лиц. Затем они создали набор данных, сфотографировав эти изображения с помощью монохроматической камеры, которую можно настроить на съемку фотографий с очень определенными длинами волн. Они делали фотографии лиц под монохроматическими источниками света различной длины волны в видимом и ближнем инфракрасном спектрах.

На получившихся фотографиях и обучали ИИ: она сопоставлял как инфракрасные изображения выглядят в видимом спектре. В итоге алгоритм смог сам преобразовать набор из трёх инфракрасных изображений в полноцветную фотографию, очень похожую на обычную.