Учёные разработали систему полноцветного ночного видения Статьи редакции
Алгоритм глубокого обучения научился преобразовывать инфракрасные изображения, которые человеческий глаз не может видеть.
Группа учёных разработала ИИ, который может воссоздать почти идеальную фотографию в видимом свете — технологию могут внедрить в очки ночного видения уже в ближайшее время.
Исследователи начали с печати изображений цветовых палитр и лиц. Затем они создали набор данных, сфотографировав эти изображения с помощью монохроматической камеры, которую можно настроить на съемку фотографий с очень определенными длинами волн. Они делали фотографии лиц под монохроматическими источниками света различной длины волны в видимом и ближнем инфракрасном спектрах.
На получившихся фотографиях и обучали ИИ: она сопоставлял как инфракрасные изображения выглядят в видимом спектре. В итоге алгоритм смог сам преобразовать набор из трёх инфракрасных изображений в полноцветную фотографию, очень похожую на обычную.
Россия-24 завела постоянную рубрику "Военные преступления". Поймали террориста, который варил в Алуште взрывчатку с гвоздями в кастрюльке с флагом Азова. А еще Бастрыкин возбудил стотысячпятисотое дело о фейках, они угрожают национальной безопасности всего мира. Ежедневно Бастрыкина в новостях больше, нежели Шойгу. Кажется на него повесят всех…
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Коты утверждают, что защищали колбасу от хозяйки, а псы говорят, что обои порвали сами себя.
Показательная история одного из фейков на федеральных каналах.
Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.
Ранее я просил привлечь должностных лиц Министерства обороны РФ к ответственности за размещение на официальном сайте Министерства обороны РФ символики «экстремистской» Meta.
Из-за боевых действий на Украине.
Каждый раз видя такие новости, невольно думаешь, каких вершин могла бы достигнуть наука, если бы деньги с продажи ресурсов вкладывались куда нужно
Но может ли ИИ увидеть те четыре позиции с которых собирались напасть на Беларусь?