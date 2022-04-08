Технологии

Учёные разработали систему полноцветного ночного видения Статьи редакции

Алгоритм глубокого обучения научился преобразовывать инфракрасные изображения, которые человеческий глаз не может видеть.

PLOS ONE

Группа учёных разработала ИИ, который может воссоздать почти идеальную фотографию в видимом свете — технологию могут внедрить в очки ночного видения уже в ближайшее время.

Исследователи начали с печати изображений цветовых палитр и лиц. Затем они создали набор данных, сфотографировав эти изображения с помощью монохроматической камеры, которую можно настроить на съемку фотографий с очень определенными длинами волн. Они делали фотографии лиц под монохроматическими источниками света различной длины волны в видимом и ближнем инфракрасном спектрах.

На получившихся фотографиях и обучали ИИ: она сопоставлял как инфракрасные изображения выглядят в видимом спектре. В итоге алгоритм смог сам преобразовать набор из трёх инфракрасных изображений в полноцветную фотографию, очень похожую на обычную.

#новости #ии

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2 комментария
Nikita Schmidt

Каждый раз видя такие новости, невольно думаешь, каких вершин могла бы достигнуть наука, если бы деньги с продажи ресурсов вкладывались куда нужно

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Майка Ника

Но может ли ИИ увидеть те четыре позиции с которых собирались напасть на Беларусь?

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