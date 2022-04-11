Технологии

Учёные напечатали на 3D-принтере кончик пальца, который может касаться и ощущать поверхности почти так же, как люди Статьи редакции

Высокочувствительный кончик пальца поможет роботам стать более ловкими и улучшить работу протезов рук, дав им встроенное чувство осязания.

Journal of the Royal Society Interface

Исследователи из Бристольского университета создали ощущение осязания в искусственном кончике пальца. Для этого они использовали напечатанную на 3D-принтере сетку булавкообразных сосочков, которые имитируют дермальные сосочки в организме человека — именно они отвечают за чувство осязания.

Такой кончик пальца может генерировать искусственные нервные сигналы, которые выглядят как записи реальных тактильных нейронов. Тактильные нервы человека передают сигналы от различных нервных окончаний, называемых механорецепторами, которые могут сигнализировать о давлении и форме контакта. Напечатанный кончик пальца, в частности, может различать «на ощупь» гладкие и ребристые формы.

Исследование показало близкое соответствие между сигналами искусственного кончика пальца и человеческого нерва. Но первый все же не так чувствителен к мелким деталям: это связано с тем, что кожа, напечатанная на 3D-принтере, толще, чем настоящая. Сейчас специалисты изучают, как печатать более похожие структуры в микроскопическом масштабе.

#роботы

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6 комментариев
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Lerych

напомнило https://www.youtube.com/watch?v=keVVewitEeo

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УкраiнськийРобiт

Я хотел бы использовать этот кончик иначе...

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Встречный украинец

вообще круто!

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Коровка спасла Россию
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Коровка спасла Россию
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zheka100pudov

Он сможет нащупать шрифт брайля через стекло?

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