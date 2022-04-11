Технологии

Reuters: тайваньские компании начали «охоту» за китайскими шпионами, ворующими у них технологии Статьи редакции

Переманивание сотрудников, инвестиции под прикрытием и банальные кражи.

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Reuters

На долю тайваньского промышленного гиганта TSMC приходится 92% самых передовых в мире производственных мощностей по производству полупроводников. В Тайване есть то, что сейчас особенно нужно Китаю: огромный опыт в области микрочипов. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в Пекине поставили задачу обойти Тайвань в этом вопросе — и для этого могут использовать в том числе незаконные методы.

В декабре 2020 года в Тайване создали специальную группу для борьбы с воровством технологий, встроив её в систему бюро расследований министерства юстиции. С тех пор появилось семь уголовных дел, а в марте 2022 года бюро провело свою крупнейшую операцию — рейд на восемь компаний, направленный на противодействие тому, что, по его данным, было «незаконной деятельностью Коммунистической партии Китая по переманиванию талантов и краже секретов».

По данным Reuters, ведутся расследования в отношении около ста китайских компаний, подозреваемых в незаконном переманивании специалистов и краже технологий.

Дело не только в найме китайскими компаниями тайваньских инженеров: это само по себе не является незаконным. Тайваньский закон, однако, запрещает китайские инвестиции в некоторые части цепочки поставок полупроводников, включая разработку микросхем, и требует проверки других областей, таких как упаковка микросхем, что очень затрудняет легальную деятельность китайских производителей на острове.

Один из расследуемых бюро случаев касается фирмы, которая выдаёт себя за тайваньскую компанию по анализу данных. Но, по версии властей, это — подразделение шанхайской фирмы по производству микросхем, отправляющей чертежи в Китай. В марте 2022 года, после почти года слежки, бюро вызвало на допрос владельца фирмы и затем отпустило его под залог.

Ещё одна уловка, которой может пользоваться Китай — регистрация фирм в офшорных юрисдикциях, что затрудняет выявление притока денег из Китая.

Пекинскую компанию Starblaze Technology, занимающуюся разработкой интегральных схем (ИС), обвинили в ведении научно-исследовательского центра в технологическом центре Синьчжу без разрешения. Компания якобы проводила собеседования при приёме на работу через Zoom и использовала гонконгскую компанию для расчёта заработной платы и страхования.

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Tongfu Microelectronics, китайскую государственную компанию, обвинили в незаконном статусе офиса: его сотрудники, по версии расследователей из Тайваня, получали зарплату в долларах США на офшорные счёта, переводимые через дочернюю компанию в Гонконге.

Китайские фирмы, производящие микросхемы, предлагают зарплату в два-три раза выше, чем в Тайване. Однако инженеры, которые хотят, чтобы их переманили, рискуют больше не найти работу в тайваньских технологических фирмах, а также подвергнуться публичному осуждению. Например, нескольких высокопоставленных руководителей TSMC, перешедших на работу в SMIC в Китае, тайваньская пресса заклеймила как предателей.

Власти Тайваня также работают над ужесточением наказания за воровство технологий. Максимальный срок тюремного заключения будет увеличен с одного года до трёх лет, а максимальный размер штрафа — с 5 до 520 тысяч долларов.

Правительство даже предложило сделать утечку информации о технологиях ядра чипа нарушением закона о национальной безопасности. Всё потому, что Китай усилил военное давление на Тайвань, который он считает своей территорией. Поэтому для Тайваня защита интеллектуальной собственности в области производства микросхем имеет ещё и стратегическое значение: страна активно работает с США и рассчитывает на поддержку Штатов.

#микрочипы #тайвань #китай #tsmc #новости

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16 комментариев
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JilaNis

Вообще, Тайвань это яркий пример того, что материковый Китай, как наследник совковой идеологии, так-же не может в высокие технологии, как не мог в них СССР. Ну, кроме ВПК, конечно же.

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Михаил Желтухин

Может, просто им свежее оборудование asml не продают, то что SMIC из старого смог выжать, это прям большой успех.

Ну и в целом в плане технологий у китая все ок(ии концлагеря, сборка авто, телеком и т д), полный цикл производства хайтек внутри одной страны никто сейчас не сможет

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Инвестор

Китай на самом деле может, у них полно и термо/ядерных разработок, и в квантовой физике они на передовой.
Просто производство чипов это пиздец сложно и долго/дорого, его нельзя за 5 лет взять и развернуть(см пример производства чипов в рф)

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Инвестор

производство АКТУАЛЬНЫХ чипов, то есть <10нм

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Значительный рак

Не захватят Тайвань, так спиздят идеи)

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Разнообразный Абдужаббор

Typical коммунисты

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Формальный Илья

Тайвань — это Китай, поправьте заголовок, пожалуйста.

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JilaNis

У тебя кошка-мужа отнимут?

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Hfr Olod

дурачок - это ты, поправь никнейм, пожалуйста

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Формальный Илья

Все сторонники независимости Тайваня такое хамло?

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Hfr Olod

с чего ты взял, что я сторонник независимости Тайваня?

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Значительный рак

А Крым чей?

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qubit

Тайвань так не думает:

В ожидании кошмара. Тайвань, опасаясь КНР…
Тайвань, опасаясь КНР, обращается к миру за помощью и с предостережением
www.svoboda.org
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Boris Britva

Есть два Китая. Китайская Народная Республика и Китайская Республика.

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Jag25

А чего Тайвань беспокоится? Ему достаточно заминировать мощными бомбами все свои предприятия. Если Китай нападет и США не поможет, то все взорвать наглухо. США и Европа выживут, да и Япония с Южной Кореей, а Китаю конец без чипов и под санкциями.

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Инвестор

По слухам завод TSMC и так заминирован

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