Переманивание сотрудников, инвестиции под прикрытием и банальные кражи.

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Reuters

На долю тайваньского промышленного гиганта TSMC приходится 92% самых передовых в мире производственных мощностей по производству полупроводников. В Тайване есть то, что сейчас особенно нужно Китаю: огромный опыт в области микрочипов. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в Пекине поставили задачу обойти Тайвань в этом вопросе — и для этого могут использовать в том числе незаконные методы.

В декабре 2020 года в Тайване создали специальную группу для борьбы с воровством технологий, встроив её в систему бюро расследований министерства юстиции. С тех пор появилось семь уголовных дел, а в марте 2022 года бюро провело свою крупнейшую операцию — рейд на восемь компаний, направленный на противодействие тому, что, по его данным, было «незаконной деятельностью Коммунистической партии Китая по переманиванию талантов и краже секретов».

По данным Reuters, ведутся расследования в отношении около ста китайских компаний, подозреваемых в незаконном переманивании специалистов и краже технологий.

Дело не только в найме китайскими компаниями тайваньских инженеров: это само по себе не является незаконным. Тайваньский закон, однако, запрещает китайские инвестиции в некоторые части цепочки поставок полупроводников, включая разработку микросхем, и требует проверки других областей, таких как упаковка микросхем, что очень затрудняет легальную деятельность китайских производителей на острове.

Один из расследуемых бюро случаев касается фирмы, которая выдаёт себя за тайваньскую компанию по анализу данных. Но, по версии властей, это — подразделение шанхайской фирмы по производству микросхем, отправляющей чертежи в Китай. В марте 2022 года, после почти года слежки, бюро вызвало на допрос владельца фирмы и затем отпустило его под залог.

Ещё одна уловка, которой может пользоваться Китай — регистрация фирм в офшорных юрисдикциях, что затрудняет выявление притока денег из Китая.

Пекинскую компанию Starblaze Technology, занимающуюся разработкой интегральных схем (ИС), обвинили в ведении научно-исследовательского центра в технологическом центре Синьчжу без разрешения. Компания якобы проводила собеседования при приёме на работу через Zoom и использовала гонконгскую компанию для расчёта заработной платы и страхования.

Tongfu Microelectronics, китайскую государственную компанию, обвинили в незаконном статусе офиса: его сотрудники, по версии расследователей из Тайваня, получали зарплату в долларах США на офшорные счёта, переводимые через дочернюю компанию в Гонконге.

Китайские фирмы, производящие микросхемы, предлагают зарплату в два-три раза выше, чем в Тайване. Однако инженеры, которые хотят, чтобы их переманили, рискуют больше не найти работу в тайваньских технологических фирмах, а также подвергнуться публичному осуждению. Например, нескольких высокопоставленных руководителей TSMC, перешедших на работу в SMIC в Китае, тайваньская пресса заклеймила как предателей.

Власти Тайваня также работают над ужесточением наказания за воровство технологий. Максимальный срок тюремного заключения будет увеличен с одного года до трёх лет, а максимальный размер штрафа — с 5 до 520 тысяч долларов.