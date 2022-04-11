Reuters: тайваньские компании начали «охоту» за китайскими шпионами, ворующими у них технологии Статьи редакции
Переманивание сотрудников, инвестиции под прикрытием и банальные кражи.
На долю тайваньского промышленного гиганта TSMC приходится 92% самых передовых в мире производственных мощностей по производству полупроводников. В Тайване есть то, что сейчас особенно нужно Китаю: огромный опыт в области микрочипов. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в Пекине поставили задачу обойти Тайвань в этом вопросе — и для этого могут использовать в том числе незаконные методы.
В декабре 2020 года в Тайване создали специальную группу для борьбы с воровством технологий, встроив её в систему бюро расследований министерства юстиции. С тех пор появилось семь уголовных дел, а в марте 2022 года бюро провело свою крупнейшую операцию — рейд на восемь компаний, направленный на противодействие тому, что, по его данным, было «незаконной деятельностью Коммунистической партии Китая по переманиванию талантов и краже секретов».
По данным Reuters, ведутся расследования в отношении около ста китайских компаний, подозреваемых в незаконном переманивании специалистов и краже технологий.
Один из расследуемых бюро случаев касается фирмы, которая выдаёт себя за тайваньскую компанию по анализу данных. Но, по версии властей, это — подразделение шанхайской фирмы по производству микросхем, отправляющей чертежи в Китай. В марте 2022 года, после почти года слежки, бюро вызвало на допрос владельца фирмы и затем отпустило его под залог.
Пекинскую компанию Starblaze Technology, занимающуюся разработкой интегральных схем (ИС), обвинили в ведении научно-исследовательского центра в технологическом центре Синьчжу без разрешения. Компания якобы проводила собеседования при приёме на работу через Zoom и использовала гонконгскую компанию для расчёта заработной платы и страхования.
Tongfu Microelectronics, китайскую государственную компанию, обвинили в незаконном статусе офиса: его сотрудники, по версии расследователей из Тайваня, получали зарплату в долларах США на офшорные счёта, переводимые через дочернюю компанию в Гонконге.
Китайские фирмы, производящие микросхемы, предлагают зарплату в два-три раза выше, чем в Тайване. Однако инженеры, которые хотят, чтобы их переманили, рискуют больше не найти работу в тайваньских технологических фирмах, а также подвергнуться публичному осуждению. Например, нескольких высокопоставленных руководителей TSMC, перешедших на работу в SMIC в Китае, тайваньская пресса заклеймила как предателей.
Власти Тайваня также работают над ужесточением наказания за воровство технологий. Максимальный срок тюремного заключения будет увеличен с одного года до трёх лет, а максимальный размер штрафа — с 5 до 520 тысяч долларов.
Правительство даже предложило сделать утечку информации о технологиях ядра чипа нарушением закона о национальной безопасности. Всё потому, что Китай усилил военное давление на Тайвань, который он считает своей территорией. Поэтому для Тайваня защита интеллектуальной собственности в области производства микросхем имеет ещё и стратегическое значение: страна активно работает с США и рассчитывает на поддержку Штатов.
Герои одного из главных мемов последних лет получили половину выручки.
В список попали Utair, Победа, Аэрофлот, Nordwind и другие.
В стране подсчитали все голоса.
За неудаление ресурсу грозит штраф до восьми миллионов рублей.
Вообще, Тайвань это яркий пример того, что материковый Китай, как наследник совковой идеологии, так-же не может в высокие технологии, как не мог в них СССР. Ну, кроме ВПК, конечно же.
Может, просто им свежее оборудование asml не продают, то что SMIC из старого смог выжать, это прям большой успех.
Ну и в целом в плане технологий у китая все ок(ии концлагеря, сборка авто, телеком и т д), полный цикл производства хайтек внутри одной страны никто сейчас не сможет
Китай на самом деле может, у них полно и термо/ядерных разработок, и в квантовой физике они на передовой.
Просто производство чипов это пиздец сложно и долго/дорого, его нельзя за 5 лет взять и развернуть(см пример производства чипов в рф)
производство АКТУАЛЬНЫХ чипов, то есть <10нм
Не захватят Тайвань, так спиздят идеи)
Typical коммунисты
Тайвань — это Китай, поправьте заголовок, пожалуйста.
У тебя кошка-мужа отнимут?
дурачок - это ты, поправь никнейм, пожалуйста
Все сторонники независимости Тайваня такое хамло?
с чего ты взял, что я сторонник независимости Тайваня?
А Крым чей?
Тайвань так не думает:
Есть два Китая. Китайская Народная Республика и Китайская Республика.
А чего Тайвань беспокоится? Ему достаточно заминировать мощными бомбами все свои предприятия. Если Китай нападет и США не поможет, то все взорвать наглухо. США и Европа выживут, да и Япония с Южной Кореей, а Китаю конец без чипов и под санкциями.
По слухам завод TSMC и так заминирован