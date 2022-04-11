Другие примеры работа ИИ-алгоритмов впечатляют не менее сильно.

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В конце марта 2022 года NVIDIA представила нейронную сеть Instant NeRF, которая создаёт 3D-объекты и даже целые трёхмерные пространства из нескольких десятков снимков. После того, как компания предоставила желающим исходный код системы, в сети стали делиться результатами работы ИИ-алгоритмов.

Тестируя нейросеть, разработчик Юг Брюйер обнаружил необычный «побочный эффект», который возникает, когда в обрабатываемой сцене находится зеркало. Instant NeRF даёт возможность «залететь» в зеркало и даже немного продвинуться в «зазеркалье», осматриваясь по сторонам.

В приведённом Брюйером примере нейросеть обработала 134 фотографии. После ИИ-алгоритмы воссоздали снимки под недостающими углами, в том числе реконструировав отражение в зеркале. По словам разработчика, нейросеть «не понимает», что это зеркало, но знакома с понятием глубины.