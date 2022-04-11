Пользователи нашли лазейку, но уже через несколько часов доступ снова ограничили.

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О том, что в России можно использовать Apple Pay, несмотря на ограничения со стороны Apple, одним из первых рассказали в издании iPhones.

Как вернуть оплату через Apple Pay в России

Перейдите на сайт сервиса «Локатор» и войдите под данными своей учётной записи Apple ID.

Выберите свой iPhone в пункте «Устройства» и введите его в «Режим пропажи».

Смартфон заблокируется на 5-10 секунд, после чего его нужно разблокировать и ввести пароль от Apple ID.

Далее iPhone вернётся в нормальный режим работы и на него придут оповещения о том, что карты готовы для использования в Apple Pay.

В результате этих манипуляций на iPhone восстанавливаются ранее добавленные карты. Это означает, что если они прежде не были привязаны к устройству, то внести их, как и ранее, не получится. Кроме того, выполнять оплату можно только с использованием карт платёжной системы «Мир».

В сети сообщают, что способ действительно работает. В издании iPhones также опубликовали ролик, на котором сотрудник успешно оплачивает покупку с помощью Apple Pay. Проверка DTF показала, что метод подходит для Apple Watch — после выхода из режима пропажи карта также начинает работать.