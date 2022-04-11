Технологии
DTF

Как вернуть Apple Pay через режим пропажи айфона — но только на время Статьи редакции

Пользователи нашли лазейку, но уже через несколько часов доступ снова ограничили.

2785 просмотров

О том, что в России можно использовать Apple Pay, несмотря на ограничения со стороны Apple, одним из первых рассказали в издании iPhones.

Как вернуть оплату через Apple Pay в России

  • Перейдите на сайт сервиса «Локатор» и войдите под данными своей учётной записи Apple ID.
  • Выберите свой iPhone в пункте «Устройства» и введите его в «Режим пропажи».
  • Смартфон заблокируется на 5-10 секунд, после чего его нужно разблокировать и ввести пароль от Apple ID.
  • Далее iPhone вернётся в нормальный режим работы и на него придут оповещения о том, что карты готовы для использования в Apple Pay.

В результате этих манипуляций на iPhone восстанавливаются ранее добавленные карты. Это означает, что если они прежде не были привязаны к устройству, то внести их, как и ранее, не получится. Кроме того, выполнять оплату можно только с использованием карт платёжной системы «Мир».

В сети сообщают, что способ действительно работает. В издании iPhones также опубликовали ролик, на котором сотрудник успешно оплачивает покупку с помощью Apple Pay. Проверка DTF показала, что метод подходит для Apple Watch — после выхода из режима пропажи карта также начинает работать.

Обновлено 12 апреля: пользователи iOS заметили, что через несколько часов после использования лайфхака карты в Apple Pay снова блокируются. Судя по всему, на устройстве срабатывает проверка.

#чтотеперь #apple #applepay

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
Пограничный каякер

Вот бы мир в Украине было бы так же просто вернуть

Ответить
Развернуть ветку
Интеллектуальный микроскоп

Через режим пропажи деда?

Ответить
Развернуть ветку
Пограничный каякер

Через удаленное стирание деда

Ответить
Развернуть ветку
Левый утюг

И завтра утром новость «Apple заблокировала опять карту «Мир»»

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin

Apple заблокировала все айфоны в России

Ответить
Развернуть ветку
Левый утюг
Ответить
Развернуть ветку
Интеллектуальный микроскоп

Apple заблокировала жёпу.

Ответить
Развернуть ветку
Кристобаль Фейра

Apple заблокировала мой Айфон за какие-то "злоупотребления", помогите!

Скорее так.

Ответить
Развернуть ветку
Armen Sarkisoff

Кто знает, сообщите Apple об этом, пусть нахуй заблокируют такую лазейку, россияне должны страдать!

Ответить
Развернуть ветку
Осторожный Петя

Армен, зачем страдаешь на россиянском сайте?

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Goretski

А разве на tj разрешено нацикам высказываться так откровенно и прямо, а быдлятина??!
@Вахтёр, тут помощь армену срочно требуется. Помогите, пожалуйста, националисту найти дорогу на …
Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
H8isGR8

Лично я никому ничего не должен

Ответить
Развернуть ветку
Андерсон

Щас напишем в поддержку эппл. Может исправят этот баг.

Ответить
Развернуть ветку
Кристобаль Фейра

Я думаю, они уже из прессы или через мониторинг устройств срисовали, а если ещё нет - скоро срисуют.

Ответить
Развернуть ветку
Бессмысленный завод

В данной геополитической обстановке обои на рабочем столе у хмыря с гифки очень провокационные

Ответить
Развернуть ветку
Бессмысленный завод

Грубо говоря ебните ему там кто-нибудь

Ответить
Развернуть ветку
Значительный лолипоп

Флаг России на обоях? 👀

Ответить
Развернуть ветку
Грузинский блик

Попробовал, пока что работает

Ответить
Развернуть ветку
Дурацкий космос

Забанят все равно, так же как побанили карты после смены региона.

Ответить
Развернуть ветку
Сырой самолет

Понял, не буду обновлять iOS

Ответить
Развернуть ветку
Интеллектуальный микроскоп

Ля, работает.

Ответить
Развернуть ветку
пинса

Показательный момент, в каком отрицании общество находится перед нависшим пиздецом. Костылями пытается вернуть дражайший apple pay - совершенное некритичный для повседневной жизни сервис, даже несмотря на то, что использовать пластик это не чековую книжку заводить, это все ещё несложная операция.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
Новости
Nokia объявила о полном уходе из России Статьи редакции

Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.

Twitter
Dan

Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.

Visegrád 24 @visegrad24
The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.

They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014
Кенгуру Джек Потт
Помните девочку, у которой мать написала имя на спине? Они обе спаслись
Офтоп
Cyril Kobets
С Днём Советской Космонавтики
Офтоп
Quantum
Мы конченный народ, у самих хвост в говне
Скучный томагавк_два

😀

Twitter
commander shepard 🚀 @aira_shepard
Всі, хто переживав за обпаленого котика, його знайшли і доглядають😌
Секретный ингредиент
Twitter
Кузькин отец
Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
Зарисовка из екатеринбургского подъезда. Кто-то написал на дверях лифта "Путин — х****", после чего появилось такое предостерегающее объявление. Жильцы дополнили его своим ответом.
Офтоп
Кузькин отец
С днём Космонавтики!

Вся история советской космонавтики - это безумная гонка на опережение с американцами, которую сопровождали разгильдяйство, преступная халатность и циничное душегубство людей.

Больше статей
null