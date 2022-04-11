Технологии
DTF

Как вернуть Apple Pay через режим пропажи айфона Статьи редакции

Пользователи нашли лазейку. Судя по отзывам, работает на картах большинства банков с ранее активированной картой «Мир».

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О том, что в России можно использовать Apple Pay, несмотря на ограничения со стороны Apple, одним из первых рассказали в издании iPhones.

Как вернуть оплату через Apple Pay в России

  • Перейдите на сайт сервиса «Локатор» и войдите под данными своей учётной записи Apple ID.
  • Выберите свой iPhone в пункте «Устройства» и введите его в «Режим пропажи».
  • Смартфон заблокируется на 5-10 секунд, после чего его нужно разблокировать и ввести пароль от Apple ID.
  • Далее iPhone вернётся в нормальный режим работы и на него придут оповещения о том, что карты готовы для использования в Apple Pay.

В результате этих манипуляций на iPhone восстанавливаются ранее добавленные карты. Это означает, что если они прежде не были привязаны к устройству, то внести их, как и ранее, не получится. Кроме того, выполнять оплату можно только с использованием карт платёжной системы «Мир».

В сети сообщают, что способ действительно работает. В издании iPhones также опубликовали ролик, на котором сотрудник успешно оплачивает покупку с помощью Apple Pay. Проверка DTF показала, что метод подходит для Apple Watch — после выхода из режима пропажи карта также начинает работать.

#чтотеперь #apple #applepay

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17 комментариев
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Финский рубин

Вот бы мир в Украине было бы так же просто вернуть

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Электрический пёс_анон

Через режим пропажи деда?

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Финский рубин

Через удаленное стирание деда

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Значительный рак

И завтра утром новость «Apple заблокировала опять карту «Мир»»

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Konstantin

Apple заблокировала все айфоны в России

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Значительный рак
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Кристобаль Фейра

Apple заблокировала мой Айфон за какие-то "злоупотребления", помогите!

Скорее так.

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Андерсон

Щас напишем в поддержку эппл. Может исправят этот баг.

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Кристобаль Фейра

Я думаю, они уже из прессы или через мониторинг устройств срисовали, а если ещё нет - скоро срисуют.

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Armen Sarkisoff

Кто знает, сообщите Apple об этом, пусть нахуй заблокируют такую лазейку, россияне должны страдать!

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Формальный Илья

Армен, зачем страдаешь на россиянском сайте?

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Maxim Goretski

А разве на tj разрешено нацикам высказываться так откровенно и прямо, а быдлятина??!
@Вахтёр, тут помощь армену срочно требуется. Помогите, пожалуйста, националисту найти дорогу на …
Спасибо

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Посторонний Орзэмэс

В данной геополитической обстановке обои на рабочем столе у хмыря с гифки очень провокационные

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Посторонний Орзэмэс

Грубо говоря ебните ему там кто-нибудь

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Соответствующий пистолет

Флаг России на обоях? 👀

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Следственный якорь

Попробовал, пока что работает

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Старательный яд

Забанят все равно, так же как побанили карты после смены региона.

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Интернет
musoka
Украинская художница Юлия Твертина
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Роман Васильевич
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Секретный ингредиент
Линейный цветок

Вчера в соседнем дворе в районе 11 вчера на стене хозяйственного здания написали "НЕТ ВОЙНЕ" и "НЕТ ПУТИНУ". И вот что меня удивило.

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Alexand @Alexand05553087
Краснодарский ОМОН отказался ехать в Украину. Парням за это ничего не было. Их просто уволили. Дело в том, что юридически у нас войны нет. Фокусы с присягой тут не работают. Участие в спецоперации возможно только с личного согласия. Надо подписать или не подписать со
бумагу
1pizdyai
Худ.: eva__morozova__

#art #evamorozova

Самка Богомола
"На родной земле я устал быть немым"(с) ❤
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Секретный ингредиент
Технологии
DTF
Нейросеть NVIDIA для превращения снимков в 3D-объекты позволяет «заглянуть в зазеркалье» Статьи редакции
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Quantum
Ужасно

Действительно для многих украинцев станет тяжелый выбор для своего будущего. Что-то строить с ебанутыми соседями и планировать свою жизнь - просто невозможно.

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