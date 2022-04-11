Как вернуть Apple Pay через режим пропажи айфона Статьи редакции
Пользователи нашли лазейку. Судя по отзывам, работает на картах большинства банков с ранее активированной картой «Мир».
О том, что в России можно использовать Apple Pay, несмотря на ограничения со стороны Apple, одним из первых рассказали в издании iPhones.
Как вернуть оплату через Apple Pay в России
- Перейдите на сайт сервиса «Локатор» и войдите под данными своей учётной записи Apple ID.
- Выберите свой iPhone в пункте «Устройства» и введите его в «Режим пропажи».
- Смартфон заблокируется на 5-10 секунд, после чего его нужно разблокировать и ввести пароль от Apple ID.
- Далее iPhone вернётся в нормальный режим работы и на него придут оповещения о том, что карты готовы для использования в Apple Pay.
В результате этих манипуляций на iPhone восстанавливаются ранее добавленные карты. Это означает, что если они прежде не были привязаны к устройству, то внести их, как и ранее, не получится. Кроме того, выполнять оплату можно только с использованием карт платёжной системы «Мир».
В сети сообщают, что способ действительно работает. В издании iPhones также опубликовали ролик, на котором сотрудник успешно оплачивает покупку с помощью Apple Pay. Проверка DTF показала, что метод подходит для Apple Watch — после выхода из режима пропажи карта также начинает работать.
Вот бы мир в Украине было бы так же просто вернуть
Через режим пропажи деда?
Через удаленное стирание деда
И завтра утром новость «Apple заблокировала опять карту «Мир»»
Apple заблокировала все айфоны в России
Apple заблокировала мой Айфон за какие-то "злоупотребления", помогите!
Скорее так.
Щас напишем в поддержку эппл. Может исправят этот баг.
Я думаю, они уже из прессы или через мониторинг устройств срисовали, а если ещё нет - скоро срисуют.
Кто знает, сообщите Apple об этом, пусть нахуй заблокируют такую лазейку, россияне должны страдать!
Армен, зачем страдаешь на россиянском сайте?
А разве на tj разрешено нацикам высказываться так откровенно и прямо, а быдлятина??!
@Вахтёр, тут помощь армену срочно требуется. Помогите, пожалуйста, националисту найти дорогу на …
Спасибо
В данной геополитической обстановке обои на рабочем столе у хмыря с гифки очень провокационные
Грубо говоря ебните ему там кто-нибудь
Флаг России на обоях? 👀
Попробовал, пока что работает
Забанят все равно, так же как побанили карты после смены региона.