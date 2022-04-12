Его часы обнаружили откалиброванными по 23 декабрю 178 года до н.э.

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Компьютерная модель антикитерского механизма, Тони Фрит

Исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL) под руководством инженера-механика Тони Фрита предположили дату «нулевого дня» антикитерского механизма. 23 декабря 178 года до нашей эры случилось видимое солнечное затмение — редкое явление, имевшее большое значение для жрецов того периода. Кроме того, солнце вошло в созвездие Козерога и был день зимнего солнцестояния, а в те же даты отмечался религиозный праздник Исия, связанный с лунными и солнечными затмениями.

Антикитерский механизм — древнее устройство, которое использовалось для отслеживания небесных тел и астрономических событий. Ныряльщики за губками обнаружили этот механизм в 1900 году, на древнем затонувшем корабле у берегов острова Антикитера в Греции. Год спустя археолог Валериос Стаис изучал то, что он принял за кусок скалы, найденный после кораблекрушения, и заметил, что в него была встроена шестерня. Оказалось, что это древнее механическое устройство.

Позднее рентгеновская томография высокого разрешения показала, что это был аналоговый компьютер, имевший 37 шестерен, из которых сохранились 30. На его передней поверхности были гравировки, показывающие солнечный цикл и созвездия, а также указатели положений Солнца и Луны.

В 2021 году междисциплинарная группа из Университетского колледжа Лондона (UCL) начала строить реплику механизма, движущиеся шестерни и всё остальное, используя современное оборудование.