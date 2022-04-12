Технологии

Учёные нашли «нулевой день» древнего «компьютера», который показывал движение планет и их попадание в разные созвездия Статьи редакции

Его часы обнаружили откалиброванными по 23 декабрю 178 года до н.э.

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Компьютерная модель антикитерского механизма, Тони Фрит

Исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL) под руководством инженера-механика Тони Фрита предположили дату «нулевого дня» антикитерского механизма. 23 декабря 178 года до нашей эры случилось видимое солнечное затмение — редкое явление, имевшее большое значение для жрецов того периода. Кроме того, солнце вошло в созвездие Козерога и был день зимнего солнцестояния, а в те же даты отмечался религиозный праздник Исия, связанный с лунными и солнечными затмениями.

Антикитерский механизм — древнее устройство, которое использовалось для отслеживания небесных тел и астрономических событий. Ныряльщики за губками обнаружили этот механизм в 1900 году, на древнем затонувшем корабле у берегов острова Антикитера в Греции. Год спустя археолог Валериос Стаис изучал то, что он принял за кусок скалы, найденный после кораблекрушения, и заметил, что в него была встроена шестерня. Оказалось, что это древнее механическое устройство.

Позднее рентгеновская томография высокого разрешения показала, что это был аналоговый компьютер, имевший 37 шестерен, из которых сохранились 30. На его передней поверхности были гравировки, показывающие солнечный цикл и созвездия, а также указатели положений Солнца и Луны.

В 2021 году междисциплинарная группа из Университетского колледжа Лондона (UCL) начала строить реплику механизма, движущиеся шестерни и всё остальное, используя современное оборудование.

Любая измерительная система, от термометра до антикитерского механизма, нуждается в калибровке, чтобы выполнять свои расчеты правильно. Конечно, древний механизм вряд ли был идеальным— это не цифровой компьютер, а шестеренки, — но с его помощью можно было очень хорошо предсказывать солнечные и лунные затмения.

Аристеидис Вулгарис
соавтор проекта

#астрономия #новости

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7 комментариев
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Blessed

а вы знаете когда готовилось начало "нулевого дня"?

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Lee

Да, щас покажу тебе откуда на Карфаген готовилось нападение

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Bad Mother Fucker

я щас покажу

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chel

Древнее устройство принес

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Официальная кодировка

23 декабря 178 года до н.э
 хороший был день

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Vladimir Ignatov

Вообще-то декабрю

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УкраiнськийРобiт

У меня такие в школе были

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😭😭😭😭
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Богдан Б
С днем космонавтики!
Скучный томагавк_два

😀

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commander shepard 🚀 @aira_shepard
Всі, хто переживав за обпаленого котика, його знайшли і доглядають😌
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Dan

Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.

Visegrád 24 @visegrad24
The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.

They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014
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Quantum
Мы конченный народ, у самих хвост в говне
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