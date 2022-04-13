Через случайных людей, с которыми человек пересекается в продуктовых, транспорте или офисе, можно с точностью до 85% предсказать, где он находится.

Данные о привычках и движениях человека собираются с помощью приложений для мобильных телефонов, фитнес-трекеров, журналов кредитных карт, посещённых веб-сайтов и других средств. Но даже если человек отключит отслеживание данных на устройствах, можно вычислить, где он находится — к такому выводу пришли специалисты Университета Рочестера.

Исследователи обнаружили, что даже если отдельные пользователи отключают отслеживание данных и не делятся своей информацией, их модели мобильности все равно можно с достаточной точностью предсказать на основе данных, собранных от их знакомых или даже случайных людей.

Специалисты разработали сеть «колокации», чтобы различать модели мобильности двух групп людей. В первую вошли люди, которые социально связаны с человеком, а во вторую — те, кто оказывался с ним в одном месте в одно и то же время.

Исследователи узнали, что модели передвижения людей, социально связанных с отдельным человеком, содержат до 95% информации, необходимой для предсказания модели индивидуальной подвижности. Незнакомцы же могут предоставить важную информацию, предсказывая до 85% движений человека.

Для этого учёные проанализировали четыре набора данных: три набора данных социальных сетей, где указывалось местоположение, и одну запись данных о звонках, содержащую более 22 миллионов звонков от почти 36 тысяч анонимных пользователей.