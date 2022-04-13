Технологии

Американские учёные: местоположение человека легко предсказать на основе данных от случайных незнакомцев Статьи редакции

Через случайных людей, с которыми человек пересекается в продуктовых, транспорте или офисе, можно с точностью до 85% предсказать, где он находится.

Данные о привычках и движениях человека собираются с помощью приложений для мобильных телефонов, фитнес-трекеров, журналов кредитных карт, посещённых веб-сайтов и других средств. Но даже если человек отключит отслеживание данных на устройствах, можно вычислить, где он находится — к такому выводу пришли специалисты Университета Рочестера.

Исследователи обнаружили, что даже если отдельные пользователи отключают отслеживание данных и не делятся своей информацией, их модели мобильности все равно можно с достаточной точностью предсказать на основе данных, собранных от их знакомых или даже случайных людей.

Специалисты разработали сеть «колокации», чтобы различать модели мобильности двух групп людей. В первую вошли люди, которые социально связаны с человеком, а во вторую — те, кто оказывался с ним в одном месте в одно и то же время.

Исследователи узнали, что модели передвижения людей, социально связанных с отдельным человеком, содержат до 95% информации, необходимой для предсказания модели индивидуальной подвижности. Незнакомцы же могут предоставить важную информацию, предсказывая до 85% движений человека.

Для этого учёные проанализировали четыре набора данных: три набора данных социальных сетей, где указывалось местоположение, и одну запись данных о звонках, содержащую более 22 миллионов звонков от почти 36 тысяч анонимных пользователей.

#слежка

1018 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
чипизадница

не выходи из комнаты, не совершай ошибку

Ответить
Развернуть ветку
horus

но тогда еще проще определить местоположение

Ответить
Развернуть ветку
Ранний Макс

второй год сижу

Ответить
Развернуть ветку
Вероятный супер_стар

Так Медведчука и нашли, видимо

Ответить
Развернуть ветку
Никого не спас

остальные 15% не имеют знакомых и сидят дома

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Непредсказуемо сидят дома

Ответить
Развернуть ветку
Totorimoto

ок, расскажи, где я щас нахожусь, незнакомец

Ответить
Развернуть ветку
Раненый велосипед

Дома, сидишь за компьютером

Ответить
Развернуть ветку
Totorimoto

мимо
вторая попытка

Ответить
Развернуть ветку
Полноценный микрофон

На работе, за компьютером

Ответить
Развернуть ветку
Totorimoto

не
ждал кофе и плацынды, писал с планшета на улице

Ответить
Развернуть ветку
Полноценный микрофон

вот жук

Ответить
Развернуть ветку
Totorimoto

но уже дома за ноутом)

Ответить
Развернуть ветку
Полноценный микрофон

ждал кофе и плацынды, писал с планшета на улице

Ответить
Развернуть ветку
усталые игрушки

Хожу в туалет всегда новой тропой

Ответить
Развернуть ветку
Tata Kindred

Гугл знает о вас все, но с недавних пор делает вид, что ничего не знает. Одно время мне постоянно показывали контекстную рекламу на основании мест, которые я посещала или проходила мимо оффлайн, а также разговоров оффлайн (даже если говорила не я).
Я написала об этом в твиттере. Надо мной посмеялись.
Хотите верьте или нет. Если вы бываете в местах отмеченных на картах, особенно если там работают камеры с распознаванием лиц, то вас легко найти даже если вы отключите свой мобильный или вообще оставите его дома.
Семья моей подруги сумела годами избегать ареста во времена Сталина потому, что они часто переезжали и избегали постоянных знакомств. С современными технологиями они бы не спаслись.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Интернет
musoka
Художник Waldemar Kazak , "Пасха 2022"
Наука
Отсутствие части мозга, участвующей в обработке речи, не помешало человеку выучить два языка и получить учёную степень Статьи редакции

Оставшаяся мозговая ткань реорганизовала когнитивные задачи.

Пациентка без части мозга. Фото MIT
Новости
Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил об уходе из России Статьи редакции

Компания также владеет брендами «Нурофен» и «Стрепсилс».

Zhmek

Во временно оккупированном Мелитополе вдруг начали погибать оккупанты!

Новости
Цитаты Путина и Толстого, ценники в магазинах и фраза «Фашизм не пройдёт»: что суды считают дискредитацией армии России Статьи редакции

Акции, за которые штрафовали на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Полицейские с пацифистским плакатом. Фото: Дмитрий Лебедев, «Коммерсантъ»
KZ Forever

Парад Победы на 9 Мая за всю историю СССР проходил только 4 раза

В 1945 - как известно Парад Победы прошел 24го июня.

Макс Карр
Украинский военный два дня шел по лесу с пулей в сердце и выжил

Российские оккупанты взяли в плен, после чего расстреляли 20-летнего бойца Владимира Гордиенко, но ему удалось спастись. Два дня он раненый добирался по лесу к своим, и, только в больнице узнал, что пуля попала в самое сердце. Белорусские и украинские медики провели сверхсложную операцию. Благодаря профессионализму медиков пулю удалось успешно…

Разборы
Кто такой Виктор Медведчук: Украина задержала близкого к Путину политика и предлагает обменять на своих пленных Статьи редакции

«Пророссийский» депутат, по данным украинских властей, сбегал из-под домашнего ареста. Россия раскритиковала Украину за предложение «быстро и справедливо» его осудить.

Виктор Медведчук. Фото офиса президента Украины 
Интернет
Мем: Сотрудница МФЦ прислоняет лист бумаги к стеклу Статьи редакции

Через окно приёма документов Лукашенко показывает, «откуда в страну готовилось нападение», а Патрик Бейтман передаёт свою визитку.

Интернет
Левый Данила
Анатольна как всегда

В декабре собчак выпускает видео о том, что авторы курсов продают людям воздух.

В апреле также Ксения: купи мой курс за 600 тыщ, я тебе голосовую за это запишу.

Больше статей
null