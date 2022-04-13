Американские учёные: местоположение человека легко предсказать на основе данных от случайных незнакомцев Статьи редакции
Через случайных людей, с которыми человек пересекается в продуктовых, транспорте или офисе, можно с точностью до 85% предсказать, где он находится.
Данные о привычках и движениях человека собираются с помощью приложений для мобильных телефонов, фитнес-трекеров, журналов кредитных карт, посещённых веб-сайтов и других средств. Но даже если человек отключит отслеживание данных на устройствах, можно вычислить, где он находится — к такому выводу пришли специалисты Университета Рочестера.
Исследователи обнаружили, что даже если отдельные пользователи отключают отслеживание данных и не делятся своей информацией, их модели мобильности все равно можно с достаточной точностью предсказать на основе данных, собранных от их знакомых или даже случайных людей.
Специалисты разработали сеть «колокации», чтобы различать модели мобильности двух групп людей. В первую вошли люди, которые социально связаны с человеком, а во вторую — те, кто оказывался с ним в одном месте в одно и то же время.
Исследователи узнали, что модели передвижения людей, социально связанных с отдельным человеком, содержат до 95% информации, необходимой для предсказания модели индивидуальной подвижности. Незнакомцы же могут предоставить важную информацию, предсказывая до 85% движений человека.
Для этого учёные проанализировали четыре набора данных: три набора данных социальных сетей, где указывалось местоположение, и одну запись данных о звонках, содержащую более 22 миллионов звонков от почти 36 тысяч анонимных пользователей.
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не выходи из комнаты, не совершай ошибку
но тогда еще проще определить местоположение
второй год сижу
Так Медведчука и нашли, видимо
остальные 15% не имеют знакомых и сидят дома
Непредсказуемо сидят дома
ок, расскажи, где я щас нахожусь, незнакомец
Дома, сидишь за компьютером
мимо
вторая попытка
На работе, за компьютером
не
ждал кофе и плацынды, писал с планшета на улице
вот жук
но уже дома за ноутом)
ждал кофе и плацынды, писал с планшета на улице
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Я написала об этом в твиттере. Надо мной посмеялись.
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