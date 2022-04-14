Технологии

Год назад первый твит Джека Дорси в виде NFT продали за $2,9 млн. На повторных торгах ставка не дошла и до $7 тысяч Статьи редакции

Криптопредприниматель Сина Эстави рассчитывал получить за него около 50 миллионов долларов.

В 2021 году Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за 2,9 миллиона долларов, а вырученные деньги направил на благотворительность. Покупателем стал генеральный директор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, который получил «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Сама запись при этом осталась доступна в соцсети.

7 апреля 2022 года Эстави снова выставил NFT на продажу. Он рассчитывал, что получит за него минимум 50 миллионов долларов — по крайней мере, он пообещал «передать половину выручки (25 миллионов долларов и более) на благотворительность». Но аукцион закрылся в среду с максимальной ставкой всего в 6849,30 долларов.

Estavi @sinaEstavi
I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly
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🖇 https://opensea.io/assets/matic/0x28009881f0ffe85c90725b8b02be55773647c64a/20/

#nft #новости #twitter

1683 просмотров
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15 комментариев
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ZITZ
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Культурный жар

и смех
и греф

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Блаженный чайник

Тренд на эту скамерскую хуйню уже прошёл.

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Магомед Магомедов

Только начинается все

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Denis Smirnov

Не совсем, хайп прошел, сейчас начинается эпоха utility-based nft (это когда токен помимо картинки дает иные ништяки).

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Магомед Магомедов

Ну это да, всякие Гиги за шаги и тд, и все же обычные жипеги тоже пока на хайпе если они от именитых художников конечно и то если дорожная карта у них более менее нормально выглядит

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Ладно

Криптопредприниматель снова инвестировал в говно. Где пуш?

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Богатый чувак

Вновь актуально.

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Гликодин Гликодинов

надо было этому сине эстави замутить стрим, как он смотрит на эти торги. думаю, многие на его лицо хотели бы глянуть

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Iliâ V. Olar'

Офигеть. Неожиданно 😮

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Казенный файл

Заскамили мамонта?

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испанский смех

без криптопредпринимателей и жизнь плоха

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Гликодин Гликодинов

будет смешно если через год его снова перепродадут, но за 100 миллионов

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Kirill Spiridonov

Если присмотреться, то чел просто инвестировал в пиар

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johny64 XZ

Также будет и с метавселенными

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angry cat
Он утонул

Особенно приятно, что я тоже сопричастен к производству этих ракет🌝

Мартин Брест
Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион бы...
Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион был поставлен в мои любимые Збройні Сили в январе 2022. Позже, чем мечталось, но раньше, чем началась вторая кампания.

Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, шоб преодолеть противодействие российского АК-630. 630-й - це шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка проебала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки.

Результат вам известен.

Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.

И - спасибо вам.
Мнения
Vaarsi
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FlashNeo
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Офтоп
Ярослав Разумовский

В Краснодаре к шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Zhmek

15:0,не останавливайтесь!

Гликодин Гликодинов

Привет, решил зарегистрироваться (раньше только читал) чтобы поделиится своим небольшим соображением, как противостоять пропаганде (возможно глупость).

Собственно, после 24 февраля адекватным людям стали очевидны масштабы п%%%%%... т. е. промытия мозгов в России. Я сам до этой даты осознавал, что многие верят телевизору, но не думал что все настолько плохо. Соответственно многие стали пытаться открыть глаза родственникам/знакомым/коллегам, и наткнулись на прямо-таки сектантскую стену непонимания…

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