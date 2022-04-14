Год назад первый твит Джека Дорси в виде NFT продали за $2,9 млн. На повторных торгах ставка не дошла и до $7 тысяч Статьи редакции
Криптопредприниматель Сина Эстави рассчитывал получить за него около 50 миллионов долларов.
В 2021 году Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за 2,9 миллиона долларов, а вырученные деньги направил на благотворительность. Покупателем стал генеральный директор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, который получил «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Сама запись при этом осталась доступна в соцсети.
7 апреля 2022 года Эстави снова выставил NFT на продажу. Он рассчитывал, что получит за него минимум 50 миллионов долларов — по крайней мере, он пообещал «передать половину выручки (25 миллионов долларов и более) на благотворительность». Но аукцион закрылся в среду с максимальной ставкой всего в 6849,30 долларов.
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и смех
и греф
Тренд на эту скамерскую хуйню уже прошёл.
Только начинается все
Не совсем, хайп прошел, сейчас начинается эпоха utility-based nft (это когда токен помимо картинки дает иные ништяки).
Ну это да, всякие Гиги за шаги и тд, и все же обычные жипеги тоже пока на хайпе если они от именитых художников конечно и то если дорожная карта у них более менее нормально выглядит
Криптопредприниматель снова инвестировал в говно. Где пуш?
Вновь актуально.
надо было этому сине эстави замутить стрим, как он смотрит на эти торги. думаю, многие на его лицо хотели бы глянуть
Офигеть. Неожиданно 😮
Заскамили мамонта?
без криптопредпринимателей и жизнь плоха
будет смешно если через год его снова перепродадут, но за 100 миллионов
Если присмотреться, то чел просто инвестировал в пиар
Также будет и с метавселенными