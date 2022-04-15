Что ещё умеет нейросеть DALL-E 2: галерея с новыми примерами изображений от ИИ — удачными и не очень, проблемы и шутки Статьи редакции
Главная претензия к ИИ связана со стереотипами, предвзятостью, сценами насилия и порнографией. Это типично, ведь нейросети «скормили» миллионы изображений из интернета.
В начале апреля OpenAI начала тестировать DALL-E 2 — обновлённую версию нейросети, впервые представленную в январе 2021 года. Программа теперь генерирует более качественные изображения, чем предыдущая версия, опираясь лишь на описание на английском языке. Она также может редактировать фотографии, добавляя на них новые предметы и создавать новые рисунки на основе существующих и делать их в духе оригинала. TJ уже рассказывал о первых результатах работы нейросети.
Однако есть риск, что люди будут использовать DALL-E 2 и другие подобные ИИ для создания, к примеру, порнографии или политических дипфейков. Более того, нейросеть укрепляет вредные стереотипы и предубеждения, что может усугубить некоторые социальные проблемы.
Дело в том, что, как это типично для систем искусственного интеллекта, DALL-E 2 унаследовал предвзятость от корпуса данных, используемых для его обучения: миллионы изображений, взятых из интернета, и соответствующих им подписей. Именно поэтому по запросу «юрист» он выдает сплошь фотографии мужчин в костюмах, а по запросу «стюардесса» — улыбающихся женщин (правда, с деформированными чертами лица).
Есть и более серьёзные примеры: ИИ демонстрирует предвзятое отношение к определённым группам, таким как мусульмане, которых он непропорционально связывает с насилием и терроризмом.
OpenAI знает, что DALL-E 2 генерирует результаты, демонстрирующие гендерную и расовую предвзятость: приведённые выше примеры взяты из собственного документа компании «Риски и ограничения».
Исследователи OpenAI предприняли несколько попыток решить проблемы предвзятости и справедливости. Но они не могли эффективно искоренить эти проблемы, потому что разные решения приводят к разным компромиссам.
Например, исследователи хотели отфильтровать сексуальное содержание из обучающих данных, потому что это могло привести к несоразмерному вреду для женщин. Но они обнаружили, что, когда они попытались отфильтровать это, DALL-E 2 генерировал меньше изображений женщин в целом. Это нехорошо, потому что это приводит к другому виду вреда для женщин — стиранию.
Для борьбы с проблемой предвзятости разработчики DALL-E 2 создали так называемую «красную команду». Её задача — найти в нейросети как можно больше недостатков и уязвимостей, чтобы систему можно было улучшить. Всего же доступ к ИИ сейчас имеет около 400 человек — сотрудники и членов совета директоров OpenAI, а также специально отобранные учёные и художники.
Предоставление доступа ограниченной группе пользователей позволяет учить ИИ генерировать более непредвзятые изображения.
Получившиеся изображения те публикуют в твиттер — среди них много мемов и шуток
«Средневековые рукописи, изображающие изобретение интернета»
«Чувак из четвёртого века с каменным лицом, застрявший в пробке»
«Кот-пицца»
«Статуя, поскользнувшаяся на льду»
«Кот — американский президент»
«Картина маслом с Генри VIII за диджейским пультом в ночном клубе»
Тестовая группа также тренирует ИИ работать с архитектурными объектами. Получается не всегда
Саграда Фамилия в Барселоне
«Городские пейзажи из Half-Life»
Один из неудачных примеров — модернизация дома в викторианском стиле
«Японская улица»
DALL-E 2 хорошо справляется с подражанием, стилизуя изображения
«Ничего в стиле Рене Магритта»
«Женщина звонит по телефону в стиле Китагавы Утамаро»
«Воспоминание о ностальгии, сюрреалистическая картина Дали»
Изображения в стиле Джорджо де Кирико
«Писательница продумывает основной сюжет своей книги, живопись маслом, в стиле Шпицвег»
Нейросеть даже может выдавать философско осмысленный контент
«Мыслитель в стиле Каспара Давида Фридриха»
«Фотореалистичная метафора первой любви в контексте социологической феноменологии»
Тестовая группа, похоже, запустила флешмоб с надписью «Доброе утро»
«„Доброе утро”, написанное на плато Наска на юге Перу, вид с воздуха»
«Доброе утро» в стиле зарисовок да Винчи
«Доброе утро» в стиле Энди Уорхола
«„Доброе утро” как агитационный плакат с видом на город-антиутопию».
Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают коротышки. Кек.
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Невероятно круто, просто охуеть.
Не везде, чем меньше в выборке вариантов образов, тем хуже результат. Но, я думаю, эпоха художников подходит к закату(как и эпоха человечества вообще, против машин мы никто). Разве что случится какой-нибудь "Батлерианский Джихад" с запретом на ИИ.
Но, я думаю, эпоха художников подходит к закату
Ну не совсем. Другие задачи будут, ведь надо проверять что там ИИ нахимичил, а также надо его обучать. А обучается он на основе работ художников.
Художников-иллюстраторов разве что, всяких фрилансеров
В ближайшие 5-10 лет мб всякий фаст-фуд дизайн и иллюстарция будут частично заменены, или просто пайплайн оптимизируют под интеграцию ии, чтобы первый скетч на 5 вариантов делался не за сутки, а за пару минут
Дизайн, концепт арт и иллюстрация для промоушена (фильмы, анимация/игры), все еще имеют и будут иметь высокий спрос. Плюс в 3д, пока что, нейросети не умеют
Уточняю что имел ввиду на счет пайплайна:
Вот тред https://twitter.com/sama/status/1511724264629678084?s=20&t=J741SAq_HgZfvELoxguO2w
В нем чел на рандомные идеи генерирует иллюстрации. Картинка примером была сделана на пропс: "A rabbit detective sitting on a park bench and reading a newspaper in a victorian setting"
Теперь подумайте насколько это близко к тз. Таких картинок генерировать можно десатками за считанные минуты. А если учесть, что подобные ии могут быть подогнаны под нужды художников (выбирать планы - общий, крупный, настроение или атмосферу, цветовую гамму. Примеров может быть куча), то перспектива и вправду страшная.
Вполне возможно, что паджит с дали, который работает за 7 долларов в час и за час кидает заказчику 10 разных черновых вариантов иллюстрации (которые мб по качетсву так себе, но не так далеки от твоих работ, как хотелось бы) будет намного более конкурентноспособным, чем ты, работающий в 10 раз медленнее и в 2 раза дороже ...
Ну и последнее, с точки зрения этики и копирайта, хз насколько это вообще хорошо - бесплатно тренить ии на работах художников, которых этот ии может в будущем заменить. Сферу обучения ИИ стоит как-то контролировать. В будущем это может перерасти в совсем другие масштабы
А тренить гугл-переводчик на переводах, сделанных людьми - хорошо было?
Я не знаю корректно ли подобные вещи сравнивать. Может быть и не очень хорошо было
Ну я, собственно, к тому, что это обычное дело.
Когда специалисты, тренируя машину, сами выкапывают себе могилу. Ну хотя, чаще, наверное, тренирует горстка топовых спецов, а могила выкапывается всем остальным.
Ну да, а мб вообще никто и не задумывется об этом.
Дипфейки, например, в индустрии vfx используется повсеместно. Потеряли из-за этого работу всякие facial modeler или facial blendshape artists? Вроде нет
Но тут все настолько ново, что тяжело сравнивать и предсказывать влияние технологии на индустрию
С другой стороны, перевод он как бы и в африке перевод, а когда тебе нейронка в стиле вангога или дали рисует (а может и в твоем, васи пупкина, стиле рисовать), то все твои потуги в поисках своего визуального стиля и эстетики, рухнут, ведь теперь комп может за тебя и бесплатно
Вообще, хз, конечно.
Художник всё же отличается от нейросети, что он может любую деталь абсолютно подогнать так, как он считает нужным.
Возможно, нейросеть будет генерить какой-то общий эскиз, а художник доводить это до ума.
Исследователи OpenAI предприняли несколько попыток решить проблемы предвзятости и справедливости.
Надо понимать, что никакой справедливости не существует вот и все
И всё же имеет смысл где возможно пытаться преуменьшать несправедливость
Просто то, что выдаёт нейросетка – зеркало человеческой культуры) И решение проблемы состоит вовсе не в фильтрации вводимого и выдаваемого контента. Разруха не в клозетах, короче.
Ну, это же не окончательное решение проблемы. Если возможно хоть немного улучшить ситуацию неким фильтром до того, как нейросетка сама начнёт влиять на культуру, почему бы и нет
Это типично, ведь нейросети «скормили» миллионы изображений из интернета.
Сразу вспомнил бота-расиста от Microsoft.
Например, исследователи хотели отфильтровать сексуальное содержание из обучающих данных, потому что это могло привести к несоразмерному вреду для женщин. Но они обнаружили, что, когда они попытались отфильтровать это, DALL-E 2 генерировал меньше изображений женщин в целом.
В общем-мы дошли до стадии, когда ИИ уже нужно понятие о морали. Ему ведь все равно что генерировать, людей или волосатые анусы, это машина.
Орнул
Кому интересно, можно глянуть тут большее примеров как дали можно будет использовать в иллюстрации
https://openai.com/dall-e-2/
Плохо то что теперь нельзя будет снять видосик как кто то пиздит битой вашу машину и выиграть суд. Ну или например ваша жена будет получать видео где вы ебетесь с ее подругой. А вы не ебетесь.
Уровень фейков будет расти.Тексты в википедии..боты спамеры..политики на удаленке..адвокаты ИИ...стиральные машинки захватят мир.
Да это говно будет как спецэффекты.
То есть, легко разоблачаться любым видеографом с опытом работы в сони-вегас.
Милкач на ютубе легко разоблачал гореискателей паранормального. А там эффекты делались вручную по кадрам, а не кривыми нейросетями. Миллионы людей верили в монстров с видео, у которых кадров больше, чем у основного видеоряда.
Никакой эпохи фейков не будет. Тупые люди всё ещё будут верить в рейков и "у него рука шевелиться!!!!", а суды всё так же легко будут эти фейки разоблачать при серьёзных разбирательствах.
Ну вот смотри..пока дело до суда дойдет..человек будет страдать.
А общественное мнение его гнобить.
Видео «модернизация дома в викторианском стиле» где видно весь процесс изменения - это анриал👍🏻👍🏻👍🏻
енджен 5
Не ну я так тоже могу...а вот слабо Мурку сыграть ?
Это я к тому что любой критик Дали от ИИ отличит
У меня аватарка сделана нейросетью кстати, не помню какой точно. Вбил что-то типо russian orc. Ещё в прошлом году.
потрясающе. pure art
Пока одни творят подобные чудеса, другие борются с воображаемым нацизмом ради собственного трона