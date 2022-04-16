Технологии

Гендиректор российского Gett запустил ещё один аналог Google Play — RuMarket. Он оказался переделкой другого приложения Статьи редакции

В каталоге уже доступно около 20 приложений, в том числе мобильные приложения «ВТБ онлайн», «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк».

Генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский запустил магазин приложений для пользователей Android. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Создатели уже ведут переговоры более чем со ста разработчиками, среди которых «Сбер», «Яндекс» и VK.

Первая версия RuMarket будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. В следующих релизах планируют ввести монетизацию, а также рейтинг приложений по оценкам пользователей и безопасности — все приложения обещают проверять на вирусы.

Это уже не первая российская альтернатива Google Play: директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, «Сбер» — SberStore, «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс. Store», а VK представит платформу для разработчиков приложений в мае.

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«Грустнограм»
Обновлено в 16:50 Автор телеграм-канала veselcraft отметил, что RuMarket сделан на базе другого каталога приложений, F-Droid — в коде есть ссылки на его форум и репозиторий в GitLab.При этом создатели RuMarket нарушают условия лицензии F-Droid GNU GPL V3, согласно которым сторонние разработчики вправе изменять клиент F-Droid, но должны опубликовать исходные коды клиента.
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Кирилл Половинкин

RuMarket оказался не таким уж и Ru

Разработчик декомпилировал клиент отечественного магазина приложений и нашёл упоминания каталога приложений F-Droid — он создан британским программистом.

Также выяснилось, что RuMarket нарушает лицензию, под которой выпущен F-Droid.

Rozetked еще утром написали

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حقلاوي رايق

Лицензию нарушает? Какой кошмар, просто ужас! Так то у нас всё нормально, никто никого не спецоперирует, никто ни у кого честно нажитые непосильным трудом 100-метровые яхты и особняки не отбирает. Вот всё нормально было, а тут на тебе, ЛИЦЕНЗИЮ НАРУШИЛИ.

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Рот закрой

честно нажитые непосильным трудом 100-метровые яхты
 в голос взорал

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JilaNis

Целых двадцать приложений. Надо брать.

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Соленный Бриз

Особенно на ios 🤔

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Молодежный дым

Все перепутали!

Мишустин просил сделать интернет-магазин (store), а не интернет-рынок (market)

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Прохожий звук

Как всегда! Но деньги уже взяли, распилили, потратили, так что извините

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Jabas

Где то мы уже такое видели

https://kod.ru/rumarket-is-f-droid/

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Жилой вентилятор

все приложения обещают проверять на вирусы
 Кроме тех вирусов, которые созданы Лабораторией Касперского и ФСБ

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M.R.T.

Это не вирусы, а полезные антитела

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Борат Сагдиев

ещё один аналог Google Play
 Если до войны всё было просто и понятно, то теперь на вашем телефоне будет целый ворох недоделанных помоек, мимикрирующих под убийц Google Play, в каждой из которых будет висеть десяток-два никому не нужных приложений, сделанных через жопу, так как теперь не нужно заботиться ни о безопасности, ни о совместимости, ни о доступности.

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Darth Felus

Как спиздить F-Droid и 100 лямов. Расскажут эксперты.

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Заводной апельсин

А чё англицизмы-то всё копируем? Импортозамещать - так уж по полной. А то на словах мы все такие гордые и самодостаточные, а на деле у нас RuTube, Россграм и RuMarket.

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Андерсон

Спутник маркет, Союз маркет, Москва маркет. Я придумал.

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Evil Prime

на счет Москва маркет я бы конечно не горячился,а то от наплыва юзеров может пойти ко дну🥴

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Xi Jinping

Неправильно, "маркет" тоже слово загнивающего запада, правильнее будет типо "рынок скрепных знаний"

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Суровый космос

Лавка для программ ЭВМ.

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Молодой Абдужаббор

Скорее бежим устанавливать, пока всё не разобрали!!

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RAA

Больше маркетов богу маркетов.
Ждём TJMarket.

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Повесить Путина

А маркеты можно будет ставить при помощи маркетов?

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RAA

Уже нужен отдельный маркет с маркетами.

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Вячеслав

А сам Android они чем планируют импортозамещать (в случае чего)?

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Andre Macareno

Он же опенсорсный, максимум сервисы гугла импортозамещать как-то придется
Вопрос только в том, на каких серверах они крутиться будут

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Вячеслав

И телефоны в России будут делать? Когда начнут?

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Молодежный дым

Так себе нейминг

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Кирилл Деревянко против войны

Вспомнился почтамаркет, который в своё время разработали за 27 млн. рублей. Интересно, какие там обороты. :)

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TJaba

с товара дня приуныл

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Достойный череп

это Таганрог очень далекого будущего

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Tama

Если уж кому-то в голову забредет мысль использовать оттуда приложения, то просто добавьте репозиторий в F-Droid отсюда https://store.ruplay.market, ибо толку ставить само приложение просто ноль, ведь является просто переделкой F-Droid'a.

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Достойный череп

нихуя ты умный! научишь быть таким?

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kkk

Никакой другой "стор" не выдержит конкуренции с тем, что уже есть на платформе гугла.

Магазин приложений это не просто сайт, где можно скачать APK, это еще и метрики, куча аналитических штук, платформа для рекламы и т.п. (кто работает в сфере мобильных приложений, поймет).

Гугл довольно лоялен и не удаляет никакие приложений без санкций и не будет закрывать доступ всех жителей РФ и СНГ к своим сервисам - это значит для него потерять огромный рынок, в том числе и рекламный. Санкции когда-то спадут, а рынок можно потерять навсегда.

На мой взгляд было бы логичным оживить тот же Yandex.Store и складывать туда приложения, которые недоступны к Google Store и все! Ничего больше не нужно выдумывать, это все от лукавого. Вдобавок по-моему все эти приложения на андроиде доступны через Huawei магазин, оттуда их удалять не станут.

А пользователи iOS как обычно взяли за щеку, смеялись над Тимом Суини, когда он с ними судился, но вот теперь смейтесь.

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Повесить Путина

куча аналитических штук, платформа для рекламы и т.п.
 Мне кажется, с этим там будет порядок. И аналитика для товарища майора, и реклама желудочного баллона.

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Егор Лебедев

Для установки приложения сначала в память устройства скачивается APK, затем происходит инсталляция — в ручном режиме.

Спасибо за очередную ftp-помойку с apk файлами.

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Sdafs 156

интересно, оборудование и сервера на котором это все будет работать, в какой стране сделали

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Роман Горячкин

Внутри - национализированные приложения из google play?

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Сердечный калькулятор

если запустил, то где ссылка?

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Коровка спасла Россию

Свэжий Теплый Мобильэный Приложэнэ

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Иван Прохоров

инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта.
 комитет не обидели, надеюсь?)

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Беспонтовый пирожок

Это уже не первая российская альтернатива Google Play: директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, «Сбер» — SberStore, «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс. Store», а VK представит платформу для разработчиков приложений в мае.
Ну название RuMarket лучшее из этих

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Мнения
Михаил Подивилов
Путин украл у меня будущее. Я подал на него в суд

Прошу суд взыскать с В. В. Путина 1 000 000 ₽ в качестве компенсации морального вреда.

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Вал Мишель @VALMICHEL7
На «Курске» было 118 человек. Вся Россия переживала за их судьбу.
В Украине сейчас ежедневно гибнет в среднем 400 солдат ВС РФ. Экипаж затонувшей «Москвы» 510 человек, многие из них, вероятно, погибли. Всей России похуй.
Что Путин, его банда и пропагандоны сделали за 20 лет?!
Кобакодзувари

🇺🇸🇺🇦Надпись на входе в метро в Нью-Йорке, США: "Я думал, что я знаю, что такое храбрость. А потом я увидел Украину».

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