В каталоге уже доступно около 20 приложений, в том числе мобильные приложения «ВТБ онлайн», «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк».

Генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский запустил магазин приложений для пользователей Android. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Создатели уже ведут переговоры более чем со ста разработчиками, среди которых «Сбер», «Яндекс» и VK.

Первая версия RuMarket будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. В следующих релизах планируют ввести монетизацию, а также рейтинг приложений по оценкам пользователей и безопасности — все приложения обещают проверять на вирусы.

Это уже не первая российская альтернатива Google Play: директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, «Сбер» — SberStore, «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс. Store», а VK представит платформу для разработчиков приложений в мае.

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Обновлено в 16:50 Автор телеграм-канала veselcraft Автор телеграм-канала veselcraft отметил , что RuMarket сделан на базе другого каталога приложений, F-Droid — в коде есть ссылки на его форум и репозиторий в GitLab.При этом создатели RuMarket нарушают условия лицензии F-Droid GNU GPL V3, согласно которым сторонние разработчики вправе изменять клиент F-Droid, но должны опубликовать исходные коды клиента.