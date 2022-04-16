Гендиректор российского Gett запустил ещё один аналог Google Play — RuMarket. Он оказался переделкой другого приложения Статьи редакции
В каталоге уже доступно около 20 приложений, в том числе мобильные приложения «ВТБ онлайн», «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк».
Генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский запустил магазин приложений для пользователей Android. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Создатели уже ведут переговоры более чем со ста разработчиками, среди которых «Сбер», «Яндекс» и VK.
Первая версия RuMarket будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. В следующих релизах планируют ввести монетизацию, а также рейтинг приложений по оценкам пользователей и безопасности — все приложения обещают проверять на вирусы.
Это уже не первая российская альтернатива Google Play: директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, «Сбер» — SberStore, «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс. Store», а VK представит платформу для разработчиков приложений в мае.
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RuMarket оказался не таким уж и Ru
Разработчик декомпилировал клиент отечественного магазина приложений и нашёл упоминания каталога приложений F-Droid — он создан британским программистом.
Также выяснилось, что RuMarket нарушает лицензию, под которой выпущен F-Droid.
Rozetked еще утром написали
Лицензию нарушает? Какой кошмар, просто ужас! Так то у нас всё нормально, никто никого не спецоперирует, никто ни у кого честно нажитые непосильным трудом 100-метровые яхты и особняки не отбирает. Вот всё нормально было, а тут на тебе, ЛИЦЕНЗИЮ НАРУШИЛИ.
честно нажитые непосильным трудом 100-метровые яхты
в голос взорал
Целых двадцать приложений. Надо брать.
Особенно на ios 🤔
Все перепутали!
Мишустин просил сделать интернет-магазин (store), а не интернет-рынок (market)
Как всегда! Но деньги уже взяли, распилили, потратили, так что извините
Где то мы уже такое видели
https://kod.ru/rumarket-is-f-droid/
все приложения обещают проверять на вирусы
Кроме тех вирусов, которые созданы Лабораторией Касперского и ФСБ
Это не вирусы, а полезные антитела
ещё один аналог Google Play
Если до войны всё было просто и понятно, то теперь на вашем телефоне будет целый ворох недоделанных помоек, мимикрирующих под убийц Google Play, в каждой из которых будет висеть десяток-два никому не нужных приложений, сделанных через жопу, так как теперь не нужно заботиться ни о безопасности, ни о совместимости, ни о доступности.
Как спиздить F-Droid и 100 лямов. Расскажут эксперты.
А чё англицизмы-то всё копируем? Импортозамещать - так уж по полной. А то на словах мы все такие гордые и самодостаточные, а на деле у нас RuTube, Россграм и RuMarket.
Спутник маркет, Союз маркет, Москва маркет. Я придумал.
на счет Москва маркет я бы конечно не горячился,а то от наплыва юзеров может пойти ко дну🥴
Неправильно, "маркет" тоже слово загнивающего запада, правильнее будет типо "рынок скрепных знаний"
Лавка для программ ЭВМ.
Скорее бежим устанавливать, пока всё не разобрали!!
Больше маркетов богу маркетов.
Ждём TJMarket.
А маркеты можно будет ставить при помощи маркетов?
Уже нужен отдельный маркет с маркетами.
А сам Android они чем планируют импортозамещать (в случае чего)?
Он же опенсорсный, максимум сервисы гугла импортозамещать как-то придется
Вопрос только в том, на каких серверах они крутиться будут
И телефоны в России будут делать? Когда начнут?
Так себе нейминг
Вспомнился почтамаркет, который в своё время разработали за 27 млн. рублей. Интересно, какие там обороты. :)
с товара дня приуныл
это Таганрог очень далекого будущего
Если уж кому-то в голову забредет мысль использовать оттуда приложения, то просто добавьте репозиторий в F-Droid отсюда https://store.ruplay.market, ибо толку ставить само приложение просто ноль, ведь является просто переделкой F-Droid'a.
нихуя ты умный! научишь быть таким?
Никакой другой "стор" не выдержит конкуренции с тем, что уже есть на платформе гугла.
Магазин приложений это не просто сайт, где можно скачать APK, это еще и метрики, куча аналитических штук, платформа для рекламы и т.п. (кто работает в сфере мобильных приложений, поймет).
Гугл довольно лоялен и не удаляет никакие приложений без санкций и не будет закрывать доступ всех жителей РФ и СНГ к своим сервисам - это значит для него потерять огромный рынок, в том числе и рекламный. Санкции когда-то спадут, а рынок можно потерять навсегда.
На мой взгляд было бы логичным оживить тот же Yandex.Store и складывать туда приложения, которые недоступны к Google Store и все! Ничего больше не нужно выдумывать, это все от лукавого. Вдобавок по-моему все эти приложения на андроиде доступны через Huawei магазин, оттуда их удалять не станут.
А пользователи iOS как обычно взяли за щеку, смеялись над Тимом Суини, когда он с ними судился, но вот теперь смейтесь.
куча аналитических штук, платформа для рекламы и т.п.
Мне кажется, с этим там будет порядок. И аналитика для товарища майора, и реклама желудочного баллона.
Для установки приложения сначала в память устройства скачивается APK, затем происходит инсталляция — в ручном режиме.
Спасибо за очередную ftp-помойку с apk файлами.
интересно, оборудование и сервера на котором это все будет работать, в какой стране сделали
Внутри - национализированные приложения из google play?
если запустил, то где ссылка?
Свэжий Теплый Мобильэный Приложэнэ
инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта.
комитет не обидели, надеюсь?)
Это уже не первая российская альтернатива Google Play: директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, «Сбер» — SberStore, «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс. Store», а VK представит платформу для разработчиков приложений в мае.
Ну название RuMarket лучшее из этих