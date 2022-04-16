Как общаться с родственниками и друзьями, симпатизирующими российской власти

Сегодня многие неизбежно сталкиваются с близкими людьми, с которыми у вас есть принципиальные расхождения во взглядах касательно политического курса страны, и в частности, касательно событий связанных с Украиной. Разговоры на эту тему неизбежно перерастают в конфликт, после которого все стороны не только остаются при своем мнении, но еще и при…