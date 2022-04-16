Технологии

В США с помощью 3D-принтера возведут комплекс военных казарм — он будет самым большим напечатанным строением в мире Статьи редакции

Каждая из трёх казарм имеет площадь около 1700 квадратных метров.

Стартап Icon, специализирующийся на 3D-печати домов, через 10 месяцев планирует закончить постройку трёх учебных казарм в Форт-Блисс, штат Техас. В строительстве компания использует собственную принтерную систему Vulcan и «высокопрочный» бетон, известный как «лавакрет».

Комплекс станет самой большой постройкой среди напечатанных на 3D-принтере во всём мире. Сейчас лидером в этом рейтинге является административное здание площадью более трёх тысяч квадратных метров в Дубае, возведённое бостонской компанией Apis Cor.

#3d_печать #новости

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15 комментариев
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One More

Тупые пендосы… одна краска для принтера, даже нечего спиздить для дачи генерала…)

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Конь Федерации

В России бы дача генерала была случайным образом напечатана на принтере

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Кирилл Деревянко против войны

Там бетон для печати используется. Так что всё ок, найдут что.

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Сапфир Жутко

А по цене что по сравнению с обычной стройкой? По срокам как-то жутко - 10 месяцев на одноэтажные бараки

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sardelkin

но зато там наверно все 10 месяцев будет строить 1 человек, который делает принтеру вкл\выкл

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Xiovan Marurmino

Можно 10 месяцев платить одному человеку. А можно 1 месяц платить десяти мексиканцам.

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Конь Федерации

Одна женщина может родить за 9 месяцев. А девять женщин — за 1 месяц.

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УкраiнськийРобiт

со стройкой это очень даже работает

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Sara Deep NEET OOP

Причем максимально сжатые сроки строительства были вроде как киллер-фичей печати зданий

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Gedevan

По срокам как-то жутко - 10 месяцев на одноэтажные бараки
 https://24smi.org/amp/facts/50307-samyi-pervyi-kompiuter-v-mire.html

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Брутальная Лезба

Теперь можно устраивать войны как в игровых стратегиях

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Конь Федерации

Точно оккупировать Россию собрались бесы!

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Gedevan

Ты ещё сомневался?!! Лови иноагента!

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Tobio Romero

Бля как-то долго

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вася полутруп

Понятно что это фейк, рогозин уже 5 лет назад напечатал самый большой самотык и сел на него

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П

МистерТвитстер @M_Tvitster
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Украинский Вояка
Забавно наблюдать за действиями России, если на их блеф кто-то не купился

- Европа, покупай газ или за рубли, или никак.

- Будем продолжать покупать газ только за евро.

- Ну евро так евро.

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Igor Kuznetsov
Где-то в бункере
Fill @fill_feaouill
десь у бункері https://fill.com.ua/gif/des_u_bunkeri
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Михаил Подивилов
Путин украл у меня будущее. Я подал на него в суд

Прошу суд взыскать с В. В. Путина 1 000 000 ₽ в качестве компенсации морального вреда.

Totorimoto
Штош

Примерно недели 3-4 я был в гостях у знакомых, где имел разговор о политике и войне. Высказав свою позицию, я с удивлением услышал аргументы про "восимлет" и остальные стандартные фразы, на которые у меня было что сказать. Мы не разругались, но некое напряжение возникло. После этого не виделись.

Сегодня я узнаю, что человек вдрызг разругался с коллегами, защищая мою позицию моими же аргументами. Видимо, разговор-таки заронил какие-то сомнения (да и последующие события в Украине тоже не оставляли особо много полета для фантазии).

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