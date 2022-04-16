В США с помощью 3D-принтера возведут комплекс военных казарм — он будет самым большим напечатанным строением в мире Статьи редакции
Каждая из трёх казарм имеет площадь около 1700 квадратных метров.
Стартап Icon, специализирующийся на 3D-печати домов, через 10 месяцев планирует закончить постройку трёх учебных казарм в Форт-Блисс, штат Техас. В строительстве компания использует собственную принтерную систему Vulcan и «высокопрочный» бетон, известный как «лавакрет».
Комплекс станет самой большой постройкой среди напечатанных на 3D-принтере во всём мире. Сейчас лидером в этом рейтинге является административное здание площадью более трёх тысяч квадратных метров в Дубае, возведённое бостонской компанией Apis Cor.
Сегодня многие неизбежно сталкиваются с близкими людьми, с которыми у вас есть принципиальные расхождения во взглядах касательно политического курса страны, и в частности, касательно событий связанных с Украиной. Разговоры на эту тему неизбежно перерастают в конфликт, после которого все стороны не только остаются при своем мнении, но еще и при…
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Примерно недели 3-4 я был в гостях у знакомых, где имел разговор о политике и войне. Высказав свою позицию, я с удивлением услышал аргументы про "восимлет" и остальные стандартные фразы, на которые у меня было что сказать. Мы не разругались, но некое напряжение возникло. После этого не виделись.
Сегодня я узнаю, что человек вдрызг разругался с коллегами, защищая мою позицию моими же аргументами. Видимо, разговор-таки заронил какие-то сомнения (да и последующие события в Украине тоже не оставляли особо много полета для фантазии).
Тупые пендосы… одна краска для принтера, даже нечего спиздить для дачи генерала…)
В России бы дача генерала была случайным образом напечатана на принтере
Там бетон для печати используется. Так что всё ок, найдут что.
А по цене что по сравнению с обычной стройкой? По срокам как-то жутко - 10 месяцев на одноэтажные бараки
но зато там наверно все 10 месяцев будет строить 1 человек, который делает принтеру вкл\выкл
Можно 10 месяцев платить одному человеку. А можно 1 месяц платить десяти мексиканцам.
Одна женщина может родить за 9 месяцев. А девять женщин — за 1 месяц.
со стройкой это очень даже работает
Причем максимально сжатые сроки строительства были вроде как киллер-фичей печати зданий
По срокам как-то жутко - 10 месяцев на одноэтажные бараки
https://24smi.org/amp/facts/50307-samyi-pervyi-kompiuter-v-mire.html
Теперь можно устраивать войны как в игровых стратегиях
Точно оккупировать Россию собрались бесы!
Ты ещё сомневался?!! Лови иноагента!
Бля как-то долго
Понятно что это фейк, рогозин уже 5 лет назад напечатал самый большой самотык и сел на него