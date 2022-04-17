Технологии

В Японии создали железнодорожную строительную машину с роботом-гуманоидом Статьи редакции

Благодаря роботу можно исключить риск несчастных случаев при работе на большой высоте и с электричеством.

JR West разрабатывает многофункциональную тяжелую железнодорожную технику, которая сочетает в себе гуманоидного робота и строительную машину, двигающуюся по рельсам. Внутри машины сидит оператор-человек, который управляет роботом — тот повторяет движения его тела и рук.

Испытания разработки уже начались, в продажу она поступит весной 2024 года.

#новости #роботы #япония

1097 просмотров
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21 комментарий
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Alex Blake
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Головной кофе

Портреты, бумаги какие-то, цвета "стен"... Хрущёвка в космосе.

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Андерсон

Это тот кусок говна, который с позором отправили в космос?

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Alex Blake

Он самый

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asdasd asd совсем не против

А как его зовут?

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Законный Артем

Фёдор же

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asdasd asd совсем не против

А фамилия?

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Разнообразный татарин

@робат

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Никого не спас

синдзи, полезай в кран

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зимнее безмолвие

Геннадий Икарич, ну пожалуйста, дайте отгул

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Действительный кот

Так вот куда робат пропал

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Доступный спрей

Зашёл сюда за этим комментарием)

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M.R.T.

Metal Gear Rail

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Alexey Buldakov
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Револьвер
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Кирилл Деревянко против войны

Вот это реально круто, когда делают роботы конкретно под задачи. А не так, давайте сделаем невиданную херню, а как использовать - потом придумаем.

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Dmitry Smirnoff

Новости из стран первого мира. Уносите.

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qubit

Уносите
 Наоборот, нужно больше статей про Японию, очень интересная страна.

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Glory to Ukraine

Уиии, гигантские мехи теперь реальность!

Онисан, а когда будут боевые мехи, чтобы броня выдерживала выстрел из танка в упор?

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ИгорьOK
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Paul Filatov

Кожаные, проходя под ним, чувствуют себя спокойно

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