В Японии создали железнодорожную строительную машину с роботом-гуманоидом Статьи редакции
Благодаря роботу можно исключить риск несчастных случаев при работе на большой высоте и с электричеством.
JR West разрабатывает многофункциональную тяжелую железнодорожную технику, которая сочетает в себе гуманоидного робота и строительную машину, двигающуюся по рельсам. Внутри машины сидит оператор-человек, который управляет роботом — тот повторяет движения его тела и рук.
Испытания разработки уже начались, в продажу она поступит весной 2024 года.
Минюст Украины упростил регистрацию брака во время военного положения — подать заявку и оформить брак теперь можно за один день.
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Southwind создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны».
Портреты, бумаги какие-то, цвета "стен"... Хрущёвка в космосе.
Это тот кусок говна, который с позором отправили в космос?
Он самый
А как его зовут?
Фёдор же
А фамилия?
@робат
синдзи, полезай в кран
Геннадий Икарич, ну пожалуйста, дайте отгул
Так вот куда робат пропал
Зашёл сюда за этим комментарием)
Metal Gear Rail
Вот это реально круто, когда делают роботы конкретно под задачи. А не так, давайте сделаем невиданную херню, а как использовать - потом придумаем.
Новости из стран первого мира. Уносите.
Уносите
Наоборот, нужно больше статей про Японию, очень интересная страна.
Уиии, гигантские мехи теперь реальность!
Онисан, а когда будут боевые мехи, чтобы броня выдерживала выстрел из танка в упор?
Кожаные, проходя под ним, чувствуют себя спокойно