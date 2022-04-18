Технологии

1000 картинок с роботами на основе текстовых описаний — это целая фотокнига от нейросети DALL-E 2 Статьи редакции

Похоже, это первый подобный «ИИ-артбук».

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Канадский дизайнер и художник Бен Барри оказался среди тех, кто получил доступ к тестированию новой версии нейросети DALL-E 2 от OpenAI: ИИ теперь генерирует изображения на основе описания на английском языке.

Автор придумал оригинальные описания для гененирования картинок, а затем, руководствуясь личным вкусом, отобрал часть из них и сделал артбук. Всего в книгу вошли 1000 рисунков и изображений. Она называется «1111101000 Robots» и полностью посвящена роботам.

Альбом можно посмотреть по ссылке, также есть доступный для скачивания PDF-файл (почти 500 МБ): иллюстрации идут с шестой страницы, а с 215 приведён текст, по которому гененировались изображения.

TJ показывает некоторые примечательные развороты.

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#dalle #нейросети

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13 комментариев
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Сферокiнь Впальтопедальний

Штош, похоже и художникам в будущем будет замена. Тогда для чего эти человеки вообще будут нужны?

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Tobio Romero

Так текстовое описание будут писать

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Сферокiнь Впальтопедальний

Это уже не художник, а обычный заказчик

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Tobio Romero

Теперь художник, ещё выбрать нужно. Не надо принижать прогресс и креативные специальности. У кого-то будет хуево получаться, у кого-то охуенно. Даже это

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Ближний огонь

обслуживать роботов

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Ближний огонь

будем доставлять им еду

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Соседний корабль

они и с едой сами разберутся

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Выгодный хичхакер

В попу трахать

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Бетонный кофе

Напомнило.

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Клаус Шульце

А который из них Украинський Робiт?

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Ненужный огонь

Скриним для нашего робата

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alter-jx38

Артбук «Прекрасный новый мир после ядерной зимы»

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SunnyDays

116-117 (некоторые) и 212-213 понравились прям

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sf
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Медиазона
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.

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