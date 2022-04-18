1000 картинок с роботами на основе текстовых описаний — это целая фотокнига от нейросети DALL-E 2 Статьи редакции
Похоже, это первый подобный «ИИ-артбук».
Канадский дизайнер и художник Бен Барри оказался среди тех, кто получил доступ к тестированию новой версии нейросети DALL-E 2 от OpenAI: ИИ теперь генерирует изображения на основе описания на английском языке.
Автор придумал оригинальные описания для гененирования картинок, а затем, руководствуясь личным вкусом, отобрал часть из них и сделал артбук. Всего в книгу вошли 1000 рисунков и изображений. Она называется «1111101000 Robots» и полностью посвящена роботам.
Альбом можно посмотреть по ссылке, также есть доступный для скачивания PDF-файл (почти 500 МБ): иллюстрации идут с шестой страницы, а с 215 приведён текст, по которому гененировались изображения.
TJ показывает некоторые примечательные развороты.
Пропали и ссылки на другие издания, заблокированные Роскомнадзором за «фейки» о военном конфликте на Украине.
1. Ни для кого не секрет, что Рамзан — академик. Это значит, что страна откажется от силового ярма бывших чекистов и пойдет по пути созидания. Это по-сути то самое идеальное общество, описанное Платоном, где страной правят философы и мудрецы, а не воители и тираны.
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои при буквальном переносе их внешности из оригинальных произведений в визуальный формат.
Штош, похоже и художникам в будущем будет замена. Тогда для чего эти человеки вообще будут нужны?
Так текстовое описание будут писать
Это уже не художник, а обычный заказчик
Теперь художник, ещё выбрать нужно. Не надо принижать прогресс и креативные специальности. У кого-то будет хуево получаться, у кого-то охуенно. Даже это
обслуживать роботов
будем доставлять им еду
они и с едой сами разберутся
В попу трахать
Напомнило.
А который из них Украинський Робiт?
Скриним для нашего робата
Артбук «Прекрасный новый мир после ядерной зимы»
116-117 (некоторые) и 212-213 понравились прям