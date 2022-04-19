Производитель устройств для умного дома Insteon внезапно прекратил работать — отключил серверы и игнорирует клиентов Статьи редакции
Датчики движения, камеры видеонаблюдения, умные розетки и лампочки — тысячи девайсов клиентов стали бесполезными.
Американская компания Insteon, производящая и обслуживающая одну из самых популярных линеек продуктов для умного дома, закрылась без предупреждений и анонсов, сообщает ArsTechnica. Из-за отключения серверов нарушились зависящие от «облака» настройки умного дома пользователей: все подключённые к нему устройства перестали работать.
Клиенты жалуются, что сервис не работает с 15 апреля, несмотря на то, что на странице статуса компании написано «Все сервисы онлайн». Форумы компании не работают, и никто не отвечает пользователям в социальных сетях. Тем временем, тысячи людей вложили сотни долларов в экосистему.
При этом руководители Insteon, в том числе генеральный директор Роб Лилленесс, удалили информацию о компании из учётных записей LinkedIn. Лилленес также удалил имя и фотографию из своего профиля на LinkedIn.
Insteon производит (или производил) десятки «умных» девайсов, которые управлялись через Insteon Hub. В его основе лежал собственный сетевой протокол Insteon, что, по словам компании, создавало более надёжную сеть. Однако из-за его использования в девайсах при отключении серверов компании все они в миг стали бесполезными — компания не оставила ни открытого исходного кода, ни документации.
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Министерство сообщило об этом в своем официальном аккаунте в Twitter.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
вот это наёбочка 👍
Взломали умный дом
А ОН И НЕ ПРОТИВ
Это происходит когда ваш "умный дом" завязывается на внешние серверы. Всё тоже самое будет с системами от сбера, яндекса с его алисой и т.д., чекайте.
Помню старый фильм где "умный дом" сошёл с ума и взял семью в заложники )))
конечно ты помнишь =_____= есть похожее ещё кино, там улей под землёй и красная королева...
)))
Красная королева как раз не сошла с ума. Она ограждала весь остальной мир от херни, начатой сумасшедшими людьми. Кто нить знает, в бункере есть какой нить ИИ, отвечающий за связь и воздух ?
Ох блять как у меня горело всегда с этого
Пол года назад психанул и начал сам умные девайсы строчить на ESP32, чтоб в локальной сети работали
Tuya SmartLife вполне может работать с Zigbee свистком.
Хех... Их же дураков предупреждали с "умными домами")))
Умные дома сами по себе вещь хорошая, если делать их по уму, а не по стопроцентной зависимости от какого-то одного внешнего сервиса.
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каво? отключились-то во всем мире, судя по тексту
про америку новость лол
Нет верни на подробности. Коммент сам себя не напишет.
Байден вроде ещё не сошёл с ума
херово текст прочитал, и на старуху бывает проруха
Порнуха😏
Может хоть так до людей дойдет, что отдавать свою жизнь "облаку" идиотизм.
В чем проблема настроить работу умного дома на своем пк - сервере? Если у тебя есть деньги на умный дом то и на спеца который это все настроит тоже будут.
Ну да, любой спец на коленке напишет тебе софт для твоей китайской малинки. Умный дом это не только настройка 3х rgb лампочек.
Напишет. От того он и спец. Программирование это не магия. Софт написать как раз и просто. Сложнее подключить к нему оборудование. Но Алик с этим поможет.
У тебе аргументы из категории "ты ж программист". Востребованность на рынке является стимулом на создания подобных проектов. Другой вопрос, конкретно как обосрались эти ребята и как бросили своих клиентов.
Не зря Linus из LTT всегда так рьяно был против облачных систем для дома.
А что случилось?
видимо банкротство и уход в закат с доллАрами.
умный ход
Где-то улыбается Home Assistant
Не оттуда ли готовилось нападение на Беларусь?
Пострадали ток рабсеяне или в принципе все?
Да все жёстко страдают. Нихуя не работает в доме.
россиян в списке особо быть не должно, компания американская
Эппл тоже американская как и гугл
там на железе, я так понял, завязано всё.
Сообщение отключено
В его основе лежал собственный сетевой протокол Insteon, что, по словам компании, создавало более надёжную сеть. Однако из-за его использования в девайсах при отключении серверов компании все они в миг стали бесполезными — компания не оставила ни открытого исходного кода, ни документации.
лол. кем надо быть чтобы купить такую нонейм залупу
Пусть пользуются Ajax-ом
поэтому я себе делаю без облака, локально - Zigbee и HomeAssistant
Хм когда наш домовой электрик говорил "облако хуеблако" делая зубами скрутку он был не так уж неправ
В спине ещё осталось место для ножей?