Технологии

Производитель устройств для умного дома Insteon внезапно прекратил работать — отключил серверы и игнорирует клиентов Статьи редакции

Датчики движения, камеры видеонаблюдения, умные розетки и лампочки — тысячи девайсов клиентов стали бесполезными.

Insteon Hub

Американская компания Insteon, производящая и обслуживающая одну из самых популярных линеек продуктов для умного дома, закрылась без предупреждений и анонсов, сообщает ArsTechnica. Из-за отключения серверов нарушились зависящие от «облака» настройки умного дома пользователей: все подключённые к нему устройства перестали работать.

Клиенты жалуются, что сервис не работает с 15 апреля, несмотря на то, что на странице статуса компании написано «Все сервисы онлайн». Форумы компании не работают, и никто не отвечает пользователям в социальных сетях. Тем временем, тысячи людей вложили сотни долларов в экосистему.

При этом руководители Insteon, в том числе генеральный директор Роб Лилленесс, удалили информацию о компании из учётных записей LinkedIn. Лилленес также удалил имя и фотографию из своего профиля на LinkedIn.

Insteon производит (или производил) десятки «умных» девайсов, которые управлялись через Insteon Hub. В его основе лежал собственный сетевой протокол Insteon, что, по словам компании, создавало более надёжную сеть. Однако из-за его использования в девайсах при отключении серверов компании все они в миг стали бесполезными — компания не оставила ни открытого исходного кода, ни документации.

#новости #умныйдом

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41 комментарий
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Мне только спросить

вот это наёбочка 👍

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Грузинский ящик

Взломали умный дом

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Мне только спросить

А ОН И НЕ ПРОТИВ

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Nick Rosenberg

Это происходит когда ваш "умный дом" завязывается на внешние серверы. Всё тоже самое будет с системами от сбера, яндекса с его алисой и т.д., чекайте.

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Непривычный самолет

Помню старый фильм где "умный дом" сошёл с ума и взял семью в заложники )))

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Мне только спросить

конечно ты помнишь =_____= есть похожее ещё кино, там улей под землёй и красная королева...

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Непривычный самолет

)))

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Спичрайтер Трампа

Красная королева как раз не сошла с ума. Она ограждала весь остальной мир от херни, начатой сумасшедшими людьми. Кто нить знает, в бункере есть какой нить ИИ, отвечающий за связь и воздух ?

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Ох блять как у меня горело всегда с этого
Пол года назад психанул и начал сам умные девайсы строчить на ESP32, чтоб в локальной сети работали

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Sergei Timofeyev

Tuya SmartLife вполне может работать с Zigbee свистком.

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Yelena Clever

Хех... Их же дураков предупреждали с "умными домами")))

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Недовольный цвет

Умные дома сами по себе вещь хорошая, если делать их по уму, а не по стопроцентной зависимости от какого-то одного внешнего сервиса.

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Митя

,

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Критический Мика

каво? отключились-то во всем мире, судя по тексту

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Мне только спросить

про америку новость лол

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Gedevan

Нет верни на подробности. Коммент сам себя не напишет.

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Грузинский браслет

Байден вроде ещё не сошёл с ума

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Митя

херово текст прочитал, и на старуху бывает проруха

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Грузинский браслет

Порнуха😏

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Олексій

Может хоть так до людей дойдет, что отдавать свою жизнь "облаку" идиотизм.
В чем проблема настроить работу умного дома на своем пк - сервере? Если у тебя есть деньги на умный дом то и на спеца который это все настроит тоже будут.

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Ім'я та По-батькові

Ну да, любой спец на коленке напишет тебе софт для твоей китайской малинки. Умный дом это не только настройка 3х rgb лампочек.

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Олексій

Напишет. От того он и спец. Программирование это не магия. Софт написать как раз и просто. Сложнее подключить к нему оборудование. Но Алик с этим поможет.

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Ім'я та По-батькові

У тебе аргументы из категории "ты ж программист". Востребованность на рынке является стимулом на создания подобных проектов. Другой вопрос, конкретно как обосрались эти ребята и как бросили своих клиентов.

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Карлики спасли Россию

Не зря Linus из LTT всегда так рьяно был против облачных систем для дома.

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olsen

А что случилось?

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Критический Мика

видимо банкротство и уход в закат с доллАрами.

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Конкретный корабль

умный ход

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Недоденацифицированный

Где-то улыбается Home Assistant

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Клаус Шульце

Не оттуда ли готовилось нападение на Беларусь?

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Непривычный самолет

Пострадали ток рабсеяне или в принципе все?

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Окружающий дебаркадер

Да все жёстко страдают. Нихуя не работает в доме.

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Мне только спросить

россиян в списке особо быть не должно, компания американская

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Непривычный самолет

Эппл тоже американская как и гугл

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Мне только спросить

там на железе, я так понял, завязано всё.

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Напряженный шар

Сообщение отключено

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Отвратительный паркур
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испанский смех

В его основе лежал собственный сетевой протокол Insteon, что, по словам компании, создавало более надёжную сеть. Однако из-за его использования в девайсах при отключении серверов компании все они в миг стали бесполезными — компания не оставила ни открытого исходного кода, ни документации.
 лол. кем надо быть чтобы купить такую нонейм залупу

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Семен Семеныч

Пусть пользуются Ajax-ом

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Известный яд

поэтому я себе делаю без облака, локально - Zigbee и HomeAssistant

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Trade Scum

Хм когда наш домовой электрик говорил "облако хуеблако" делая зубами скрутку он был не так уж неправ

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Артем

В спине ещё осталось место для ножей?

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