Желтеем

Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…