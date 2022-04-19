Японские учёные изобрели электрические палочки для еды, которые делают пищу более соленой Статьи редакции
Слабый ток воздействует на ионы натрия, усиливая вкус соли.
Исследователи из Университета Мэйдзи в Токио разработали палочки для еды, которые искусственно усиливают соленый вкус пищи примерно в 1,5 раза. Достигается это за счёт электрических импульсов, которые воздействуют на ионы натрия, содержащиеся в продукте.
Работает устройство следующим образом: специальный аккумулятор надевается крепится к руке как браслет, а уже к нему по проводу подключаются металлические палочки для еды.
В них используют очень слабую электрическую стимуляцию, недостаточную для воздействия на организм человека, поэтому их использование безопасно. В продаже такие палочки могут появиться уже в следующем году.
Разработка поможет бороться с повышенным потреблением соли среди японцев — в среднем каждый из них потребляет около 10 граммов соли в день, что вдвое больше, чем рекомендовано ВОЗ. Высокое потребление соли может способствовать повышению кровяного давления, которое является основной причиной сердечных приступов и инсультов.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
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Сумасшедшие какие то, сидят там, о людях думают, вопросики какие то решают. Нет бы провести спецоперацию по освобождению Курил
ох уж эти японские учёные
Срочно нужны опыты по сахару)))
В Рязани уже проводили как-то
Рязанский и японский возможно отличаются) тут нужен новый опыт)
Да я всех "учёных" люблю со времен короновируса) Кайф же - лаборатория, инвестиции, особый режим...И на выходе: мы изучили этот штамм, вот вроде бы и да, но, возможно и нет. Надо ещё изучать)))
Срочно в питер