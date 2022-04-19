Технологии

Японские учёные изобрели электрические палочки для еды, которые делают пищу более соленой Статьи редакции

Слабый ток воздействует на ионы натрия, усиливая вкус соли.

Reuters

Исследователи из Университета Мэйдзи в Токио разработали палочки для еды, которые искусственно усиливают соленый вкус пищи примерно в 1,5 раза. Достигается это за счёт электрических импульсов, которые воздействуют на ионы натрия, содержащиеся в продукте.

Работает устройство следующим образом: специальный аккумулятор надевается крепится к руке как браслет, а уже к нему по проводу подключаются металлические палочки для еды.

В них используют очень слабую электрическую стимуляцию, недостаточную для воздействия на организм человека, поэтому их использование безопасно. В продаже такие палочки могут появиться уже в следующем году.

Разработка поможет бороться с повышенным потреблением соли среди японцев — в среднем каждый из них потребляет около 10 граммов соли в день, что вдвое больше, чем рекомендовано ВОЗ. Высокое потребление соли может способствовать повышению кровяного давления, которое является основной причиной сердечных приступов и инсультов.

#новости #япония

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7 комментариев
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Максим Абрамчик

Сумасшедшие какие то, сидят там, о людях думают, вопросики какие то решают. Нет бы провести спецоперацию по освобождению Курил

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А я вам сейчас покажу...

ох уж эти японские учёные

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имя мое и фамилия

Срочно нужны опыты по сахару)))

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А я вам сейчас покажу...

В Рязани уже проводили как-то

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имя мое и фамилия

Рязанский и японский возможно отличаются) тут нужен новый опыт)

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имя мое и фамилия

Да я всех "учёных" люблю со времен короновируса) Кайф же - лаборатория, инвестиции, особый режим...И на выходе: мы изучили этот штамм, вот вроде бы и да, но, возможно и нет. Надо ещё изучать)))

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sneaky b

Срочно в питер

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Boris Britva

Запад просто воспользовался Зеленским против России. Нельзя всерьез обсуждать то, что он говорит, так как он постоянно меняет точку зрения

С.В. Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
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Євген Нечет @NecetEvgen
Pink Floyd 12 минут назад выставил на своей странице 👍🇺🇦🇺🇸
Dmytry Kovalsky
Желтеем

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