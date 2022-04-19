ИИ помогает идентифицировать жертв и диверсантов, но специалисты указывают на риск ошибок, способных привести к «катастрофическим» последствиям.

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Украинский военнослужащий фотографирует тело погибшего рядом с Киевом. Фото: Вадим Гирда/AP

Применение технологии распознавания лиц во время боевых действий на территории Украины стало обыденностью. С марта Минобороны страны использует американскую разработку Clearview AI для идентификации пленных и погибших граждан, а также живых и мёртвых российских солдат.

Киберактивисты, находя профили военнослужащих РФ в соцсетях, стали оповещать об их смерти родственников и друзей, дополняя сообщения фотографиями трупов и документов. Специалистов такое применение искусственного интеллекта беспокоит: по их мнению, несовершенство технологий и риск ошибок в условиях боевых действий могут привести к тяжёлым последствиям.

Что такое Clearview AI

Разработка нью-йоркской компании Clearview умеет сопоставлять загруженное в мобильное приложение изображение с фотографиями похожего человека, которые есть в открытом доступе в интернете. После анализа система указывает, на каком ресурсе размещены те или иные схожие снимки. Всего в распоряжении Clearview AI находится 10 миллиардов изображений, основная часть базы данных — фотографии пользователей фейсбука и ютуба, также есть более двух миллиардов фотографий из «ВКонтакте».

1:04 — демонстрация функционала Clearview AI. Программа с первой попытки нашла множество фотографий ведущего CBS

Стартап утверждает, что с 2019 года сотрудничает с более чем 600 правительственными ведомствами из США и Канады. Правоохранители успешно использовали технологию в делах о кражах в магазинах, мошенничествах с кредитными картами, сексуальном насилии и убийствах. Например, в феврале 2019 года полиция штата Индиана экспериментировала с Clearview и закрыла дело за 20 минут. Тогда драка двух мужчин в парке закончилась тем, что один из них выстрелил другому в живот. Очевидец заснял происходящее на смартфон и полиция нашла виновника, загрузив снимок его лица в приложение. При этом до этого у преступника не было приводов в полицию и водительского удостоверения: таким образом, полицейские не смогли бы найти его по своим базам.

Технология Clearview AI запрещена в Великобритании и Австралии. Власти этих стран приказали компании удалить все данные об их гражданах из-за нарушения конфиденциальности. Сам стартап отказывается признавать незаконным сбор информации из социальных сетей, сравнивая это с принципом работы поиска Google.

Технологии Дамир Камалетдинов 20.01.2020 спецслужбам Статьи редакции В США обнаружили аналог FindFace, доступ к которому продавали полиции и Для распознавания лиц используют базу из трёх миллиардов снимков, нелегально загруженных из интернета. Результат работы приложения Clearview AI Фото NYT

Как ИИ применяется во время конфликта России и Украины

После начала военных действий основатель Clearview Хоан Тон-Дат увидел возможность использования своей технологии распознавания лиц не только для расследования краж, но и для идентификации погибших, пленных и беженцев. Он предложил украинским властям бесплатное сотрудничество, и те согласились.

Первый же тест разработки в Харькове дал результат: в городе сфотографировали лицо мертвеца, пропустили через базу Clearview AI, и поиск выдал несколько фотографий мужчин, похожих на погибшего. На одном снимке мужчина стоял на пляже без рубашки, на левом плече была заметна татуировка. Такая же была и на трупе. По словам Тон-Дата, после этого более 340 чиновников из пяти украинских госучреждений стали использовать Clearview AI в любое время, когда захотят.

Технологии распознавания лиц позволяют идентифицировать даже тех, кто никогда не заходил в соцсети, поскольку их лица могут оказаться на фотографиях других пользователей, отмечает «Би-би-си». За счёт этой особенности разработка эффективна для поиска военнослужащих и сотрудников спецслужб. «У военных может не быть аккаунтов в соцсетях, но у их жён или подруг они могут быть… иногда у них нет аккаунтов, но они живут в маленьких городках с большой военной базой. Или же у них много друзей, служащих в том же подразделении», — пояснил директор по исследованиям журналистской расследовательской группы Bellingcat Арик Толер.

Украина распознала многих российских военных, участвовавших в боевых действия на территории Бучи и Ирпеня, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. По его словам, в идентификации помогли записи с камер видеонаблюдения и сами солдаты: они фотографировались на территории Украины и выкладывали снимки в интернет.

Уже есть фамилии, профили таких людей. Уже понятно, где они служат. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: где они проживают, с кем, и так далее. На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. Все будут найдены, это вопрос не дней, а часов. Михаил Фёдоров министр цифровой трансформации Украины

«Украинская IT-армия» — самоорганизованное волонтёрское движение — при помощи ИИ идентифицировала и мёртвых российских солдат. По словам представителей сообщества, оно опознало 582 человека. Участники группировки загружали в программу (название её не указано, предположительно, это Clearview AI), которая выдавала совпадения с лицами на фотографиях в соцсетях, в том числе и во «ВКонтакте». После этого представители «IT-армии» находили родственников и друзей убитых и информировали их о смертях, приводя в качестве доказательств фото тел и документов.

«Сегодня мы расскажем о нашей спецоперации по распознаванию лиц убитых российских солдат с помощью искусственного интеллекта и уведомлению родственников в России». Скриншот видео «украинской IT-армии»

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Критика разработки

Clearview подтвердила, что её технологию применяли для проверок на украинских контрольно-пропускных пунктах, чтобы выявлять диверсантов среди беженцев. Это заявил и чиновник, пожелавший остаться анонимным: «Система дала нам возможность быстро подтвердить верность данных о задержанных подозреваемых. За время использования Clearview AI было выполнено более 1000 поисковых запросов для проведения соответствующей проверки и идентификации».

Солдаты территориальной обороны в Киеве. Фото: Валентин Огиренко/Reuters

Такое применение беспокоит специалистов. Они отмечают, что технологии распознавания лиц несовершенны и допускают ошибки, а на войне это может привести к тяжёлым последствиям.

Это не должна быть технология, от которой зависит жизнь или смерть человека. Если вы не пройдёте проверку, вас могут посадить в тюрьму или даже убить. Совсем не так следует использовать эту технологию. Конор Хили специалист по технологиям распознавания лиц IPVM

Это катастрофа в области прав человека. Когда технология распознавания лиц допускает ошибки в мирное время, людей несправедливо арестовывают. Когда распознавание лиц срабатывает с ошибкой в зоне боевых действий, могут расстрелять невинных людей. Я боюсь думать, сколько беженцев будет ошибочно остановлено и убито на контрольно-пропускных пунктах из-за неточности технологии. Альберт Фокс Кан сотрудник проекта по надзору за технологиями наблюдения Surveillance Technology Oversight Project

Исследователь технологий слежения из Лондона Стефани Хэйр считает, что оповещение родственников погибших солдат, опознанных с помощью ИИ, это «классическая психологическая война». По её мнению, такая тактика может создать опасный прецедент для будущих вооружённых конфликтов.

Это действительно работает? Или это заставляет матерей в России говорить: «Вот что сделали эти безжалостные украинцы с нашими мальчиками»? Стефани Хэйр исследователь технологий слежения