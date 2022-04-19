«Все будут найдены»: как Украина опознаёт погибших граждан и российских солдат с помощью искусственного интеллекта Статьи редакции
ИИ помогает идентифицировать жертв и диверсантов, но специалисты указывают на риск ошибок, способных привести к «катастрофическим» последствиям.
Применение технологии распознавания лиц во время боевых действий на территории Украины стало обыденностью. С марта Минобороны страны использует американскую разработку Clearview AI для идентификации пленных и погибших граждан, а также живых и мёртвых российских солдат.
Киберактивисты, находя профили военнослужащих РФ в соцсетях, стали оповещать об их смерти родственников и друзей, дополняя сообщения фотографиями трупов и документов. Специалистов такое применение искусственного интеллекта беспокоит: по их мнению, несовершенство технологий и риск ошибок в условиях боевых действий могут привести к тяжёлым последствиям.
Что такое Clearview AI
Разработка нью-йоркской компании Clearview умеет сопоставлять загруженное в мобильное приложение изображение с фотографиями похожего человека, которые есть в открытом доступе в интернете. После анализа система указывает, на каком ресурсе размещены те или иные схожие снимки. Всего в распоряжении Clearview AI находится 10 миллиардов изображений, основная часть базы данных — фотографии пользователей фейсбука и ютуба, также есть более двух миллиардов фотографий из «ВКонтакте».
Стартап утверждает, что с 2019 года сотрудничает с более чем 600 правительственными ведомствами из США и Канады. Правоохранители успешно использовали технологию в делах о кражах в магазинах, мошенничествах с кредитными картами, сексуальном насилии и убийствах. Например, в феврале 2019 года полиция штата Индиана экспериментировала с Clearview и закрыла дело за 20 минут. Тогда драка двух мужчин в парке закончилась тем, что один из них выстрелил другому в живот. Очевидец заснял происходящее на смартфон и полиция нашла виновника, загрузив снимок его лица в приложение. При этом до этого у преступника не было приводов в полицию и водительского удостоверения: таким образом, полицейские не смогли бы найти его по своим базам.
Технология Clearview AI запрещена в Великобритании и Австралии. Власти этих стран приказали компании удалить все данные об их гражданах из-за нарушения конфиденциальности. Сам стартап отказывается признавать незаконным сбор информации из социальных сетей, сравнивая это с принципом работы поиска Google.
Как ИИ применяется во время конфликта России и Украины
После начала военных действий основатель Clearview Хоан Тон-Дат увидел возможность использования своей технологии распознавания лиц не только для расследования краж, но и для идентификации погибших, пленных и беженцев. Он предложил украинским властям бесплатное сотрудничество, и те согласились.
Первый же тест разработки в Харькове дал результат: в городе сфотографировали лицо мертвеца, пропустили через базу Clearview AI, и поиск выдал несколько фотографий мужчин, похожих на погибшего. На одном снимке мужчина стоял на пляже без рубашки, на левом плече была заметна татуировка. Такая же была и на трупе. По словам Тон-Дата, после этого более 340 чиновников из пяти украинских госучреждений стали использовать Clearview AI в любое время, когда захотят.
Технологии распознавания лиц позволяют идентифицировать даже тех, кто никогда не заходил в соцсети, поскольку их лица могут оказаться на фотографиях других пользователей, отмечает «Би-би-си». За счёт этой особенности разработка эффективна для поиска военнослужащих и сотрудников спецслужб. «У военных может не быть аккаунтов в соцсетях, но у их жён или подруг они могут быть… иногда у них нет аккаунтов, но они живут в маленьких городках с большой военной базой. Или же у них много друзей, служащих в том же подразделении», — пояснил директор по исследованиям журналистской расследовательской группы Bellingcat Арик Толер.
Украина распознала многих российских военных, участвовавших в боевых действия на территории Бучи и Ирпеня, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. По его словам, в идентификации помогли записи с камер видеонаблюдения и сами солдаты: они фотографировались на территории Украины и выкладывали снимки в интернет.
«Украинская IT-армия» — самоорганизованное волонтёрское движение — при помощи ИИ идентифицировала и мёртвых российских солдат. По словам представителей сообщества, оно опознало 582 человека. Участники группировки загружали в программу (название её не указано, предположительно, это Clearview AI), которая выдавала совпадения с лицами на фотографиях в соцсетях, в том числе и во «ВКонтакте». После этого представители «IT-армии» находили родственников и друзей убитых и информировали их о смертях, приводя в качестве доказательств фото тел и документов.
Критика разработки
Clearview подтвердила, что её технологию применяли для проверок на украинских контрольно-пропускных пунктах, чтобы выявлять диверсантов среди беженцев. Это заявил и чиновник, пожелавший остаться анонимным: «Система дала нам возможность быстро подтвердить верность данных о задержанных подозреваемых. За время использования Clearview AI было выполнено более 1000 поисковых запросов для проведения соответствующей проверки и идентификации».
Такое применение беспокоит специалистов. Они отмечают, что технологии распознавания лиц несовершенны и допускают ошибки, а на войне это может привести к тяжёлым последствиям.
Исследователь технологий слежения из Лондона Стефани Хэйр считает, что оповещение родственников погибших солдат, опознанных с помощью ИИ, это «классическая психологическая война». По её мнению, такая тактика может создать опасный прецедент для будущих вооружённых конфликтов.
Специалистов также беспокоит дальнейшая судьба технологии: разработка Clearview может быть полезна во время боевых действий, но откажутся ли власти Украины от распознавания лиц потом, неизвестно. «Есть множество примеров, когда технологии, появившиеся в военное время, продолжали использоваться после того, как наступил мир. Я надеюсь, они [украинские власти] не пойдут таким путём», — заявил специалист по технологиям распознавания лиц IPVM Конор Хили.
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
В России приостановлены продажи, но сотрудники работают над оставшимися операциями, например, возвратами.
Он не впервые публично выступает на эту тему.
Перед этим срывали и отменяли его шоу в США.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
Когда ты часть датасета по распознаванию останков
хз почему я пошутил. Этож ведь нихуя не смешно. Чудовищно блядь
А ты зайди на груз 200 в телеге и глянь, там порой от орков одна жопа остаётся(кроме шуток, там есть - просто сюда такое нельзя скидывать наверное) Ну или их собаки дочиста обгрызают. Либо в танчике пара кусочков запеченого жировоска после джавелина или нЛоу.
Это ж какой интеллект надо, чтобы это всё опознать.
Первую неделю две следил конечно. Потом у меня бы сердце не выдержало.
Просто вот идти в ад, когда лично тебе никто ничего не сделал.. Просто больная вещь какая-то. И не просто в этот ад идти, а устроить его. Ради хз чего. И других людей туда затянуть. Масштабы происходящего неукладываются в моей голове
Я много раз объяснял почему зачем и ради чего, но мне за это минусы наваливают и банят.
Их там нет
с помощью ИИ
Игоря Ивановича?
Дочитал до первого "на Украине". Звонить все равно нужно, не сегодня так завтра сбудется.
Должны быть, мэйл, одноклассники и вконтакте, а не фейсбук\ютуб
Какие могут быть более чудовищные последствия, чем массовое убийство людей?