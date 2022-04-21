В ответ на мой твит о том, что города РФ выглядят как после бомбёжек, хотя их никто не бомбил, пришло гневное личное сообщение: "Нас немцы бомбили, тварь!"

Отвечаю:

1. Немцы уже 77 лет никого не бомбят, время восстановить — было.

2. До Рубцовска или Омска немцы вообще не дошли.