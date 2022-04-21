Технологии

Instagram попросил пользователей перестать загружать тиктоки в Reels Статьи редакции

Соцсеть вводит «рейтинг оригинальности», чтобы продвигать оригинальный контент.

Алгоритмы соцсети будут определять, какое видео создано с помощью её инструментов, а какое — просто скачано из других источников.

Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем если бы вы репостили что-то, найденное у кого-то другого. Мы постараемся сделать больше, чтобы поощрять оригинальный контент.

Адам Моссери
глава Instagram

Как именно Instagram* будет определять, какой контент считать оригинальным, и как поощрять авторов, пока непонятно. Нововведение станет огромной проблемой для аккаунтов-агрегаторов, которые набирают подписчиков за счет копирования фото и видео из других соцсетей, считают в The Verge. Платформы Meta имеют самую большую аудиторию, но TikTok и Twitter — это места, где создаются новые мемы и тренды.

Instagram также анонсировал несколько других нововведений — теги продуктов теперь доступны всем, его может отметить любой в своем посте, кроме того в описаниях аккаунтов добавились категории «Фотограф» и «Рэпер».

*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией.

#instagram #новости

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25 комментариев
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Кавказский клуб

Повторили формат и что-то еще требуют

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штемп

Нормальная практика. Я напомню, что они и сторис спиздили. Кто-нибудь сегодня вообще помнит первоисточник?

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Sergey Krupskiy

Так они и маски начали делать тока тогда, когда это придумал Snapchat. Даже по быстрому пришлось купить белорусский стартап MSQRD.

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Larry

Snapchat

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Сережа Семенов

Причём сделали это отстойно

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Александр Прохоренко

С другой стороны спасибо что сделали ещё одну площадку для тиктоков, потому что теперь их только у экстремистов и показывают

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Blessed

Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем если бы вы репостили что-то, найденное у кого-то другого.
Снэпчат согласен с вами, ребята)

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Александр Прохоренко

Краткая инструкция от Инстаграм «Как убить Рилс»

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infinity one

Они выступают против воровства контента. Если ты постишь свои видосы, то норм

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Кляр Клецков

Они выступают против логотипа тиктока в конце видео :)

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Александр Прохоренко

Не, тут же нейросеть будет в тебя стрелять если ты загружаешь свой тикток не используя инструменты Инстаграм

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Пластиковое Окно

В чем проблема загрузить тикток без логотипа тикток, если ты автор? Даунство какое-то. Сначала загружаешь видос в тикток, потом через костыли скачиваешь оттуда и загружаешь в инсту?

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Александр Прохоренко

Да создавать тиктоки в кабинете тиктока такое даунство, а дважды «монтировать» видос умно

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Дмитрий Чехов

Алгоритмы соцсети будут определять, какое видео создано с помощью её инструментов, а какое — просто скачано из других источников
 Т.е. если пользователь снимал/монтировал видео в тиктоке, а потом копию решил запостить в инсту, то это он сам у себя своровал, найс.

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А я вам сейчас покажу...

ТЖ просит пользователей перестать загружать дикпики на дтф

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Yggdrasil

Шо то хуйня, шо это

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Марк Цукор
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плюшевый батон

То есть они просят за просто так пилить для них оригинальный контент, который даже подписок не приносит.

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Evgeniy__G

Алгоритмы рилзов вообще не понятны даже примерно, свои видосы то 100 просмотров, то 3500 ,а перезалитые то 50, то 13000

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Evgeniy__G

А если видос сделан с помощью приложений и потом загружен в инсту, это посчитают оригиналом или сторонним? Склейки, переходы, вот это вот всё в инсте не сделать, А всё проги юзают А только потом треки в инсте добавляют

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Artem Simonenkov

Думаю это относится к логотипам других сеток. Типа как в тиктоке лого появляется то слева, то справа, а потом еще и в конце.

Поэтому лучше качать видос из тиктока без логотипов (куча сайтов есть), а также хотябы что-то лепить в самом редакторе рилс - текст, гифку, хоть что-нибудь)

ну и, естественно, тупые перезаливы одного и того же видоса будут как-то отслеживаться.

Видосы с переходами или без для инсты никакой разницы. Если бы они хотели сделать так, чтобы видосы делали только с помощью инсты - убрали бы кнопку добавления видео из галереи)

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Evgeniy__G

Ничего плохого в этом не вижу, По-моему это норм идея, хоть и сам пару раз с тактика заливал видосы, но в инсте это явно лишнее, контент вообще разный

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Сережа Семенов

Ну конечно же они просто хотят поощрить оригинальный контент 🫤

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Нихуя не понятно, но очень интересно

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Заголовок:
Instagram просит пользователей перестать загружать тиктоки в Reels
 тиктоки
 Reels
 И больше этих слов в статье не было

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