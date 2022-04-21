Instagram попросил пользователей перестать загружать тиктоки в Reels Статьи редакции
Соцсеть вводит «рейтинг оригинальности», чтобы продвигать оригинальный контент.
Алгоритмы соцсети будут определять, какое видео создано с помощью её инструментов, а какое — просто скачано из других источников.
Как именно Instagram* будет определять, какой контент считать оригинальным, и как поощрять авторов, пока непонятно. Нововведение станет огромной проблемой для аккаунтов-агрегаторов, которые набирают подписчиков за счет копирования фото и видео из других соцсетей, считают в The Verge. Платформы Meta имеют самую большую аудиторию, но TikTok и Twitter — это места, где создаются новые мемы и тренды.
Instagram также анонсировал несколько других нововведений — теги продуктов теперь доступны всем, его может отметить любой в своем посте, кроме того в описаниях аккаунтов добавились категории «Фотограф» и «Рэпер».
*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией.
«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего».
На внеочередном заседании парламент Эстонии заслушал выступление главы делегации украинского парламента Елены Шуляк, после чего единогласно принял заявление о военных преступлениях и геноциде россии в Украине. Вместе с Эстонией геноцид украинского народа признала и Латвия.
В 2020 году он должен был перегнать пустой поезд, но опоздал на одну минуту.
Повторили формат и что-то еще требуют
Нормальная практика. Я напомню, что они и сторис спиздили. Кто-нибудь сегодня вообще помнит первоисточник?
Так они и маски начали делать тока тогда, когда это придумал Snapchat. Даже по быстрому пришлось купить белорусский стартап MSQRD.
Snapchat
Причём сделали это отстойно
С другой стороны спасибо что сделали ещё одну площадку для тиктоков, потому что теперь их только у экстремистов и показывают
Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем если бы вы репостили что-то, найденное у кого-то другого.
Снэпчат согласен с вами, ребята)
Краткая инструкция от Инстаграм «Как убить Рилс»
Они выступают против воровства контента. Если ты постишь свои видосы, то норм
Они выступают против логотипа тиктока в конце видео :)
Не, тут же нейросеть будет в тебя стрелять если ты загружаешь свой тикток не используя инструменты Инстаграм
В чем проблема загрузить тикток без логотипа тикток, если ты автор? Даунство какое-то. Сначала загружаешь видос в тикток, потом через костыли скачиваешь оттуда и загружаешь в инсту?
Да создавать тиктоки в кабинете тиктока такое даунство, а дважды «монтировать» видос умно
Алгоритмы соцсети будут определять, какое видео создано с помощью её инструментов, а какое — просто скачано из других источников
Т.е. если пользователь снимал/монтировал видео в тиктоке, а потом копию решил запостить в инсту, то это он сам у себя своровал, найс.
ТЖ просит пользователей перестать загружать дикпики на дтф
Шо то хуйня, шо это
То есть они просят за просто так пилить для них оригинальный контент, который даже подписок не приносит.
Алгоритмы рилзов вообще не понятны даже примерно, свои видосы то 100 просмотров, то 3500 ,а перезалитые то 50, то 13000
А если видос сделан с помощью приложений и потом загружен в инсту, это посчитают оригиналом или сторонним? Склейки, переходы, вот это вот всё в инсте не сделать, А всё проги юзают А только потом треки в инсте добавляют
Думаю это относится к логотипам других сеток. Типа как в тиктоке лого появляется то слева, то справа, а потом еще и в конце.
Поэтому лучше качать видос из тиктока без логотипов (куча сайтов есть), а также хотябы что-то лепить в самом редакторе рилс - текст, гифку, хоть что-нибудь)
ну и, естественно, тупые перезаливы одного и того же видоса будут как-то отслеживаться.
Видосы с переходами или без для инсты никакой разницы. Если бы они хотели сделать так, чтобы видосы делали только с помощью инсты - убрали бы кнопку добавления видео из галереи)
Ничего плохого в этом не вижу, По-моему это норм идея, хоть и сам пару раз с тактика заливал видосы, но в инсте это явно лишнее, контент вообще разный
Ну конечно же они просто хотят поощрить оригинальный контент 🫤
Нихуя не понятно, но очень интересно
Заголовок:
Instagram просит пользователей перестать загружать тиктоки в Reels
тиктоки
Reels
И больше этих слов в статье не было