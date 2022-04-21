Технологии

Instagram просит пользователей перестать загружать тиктоки в Reels Статьи редакции

Соцсеть вводит «рейтинг оригинальности», чтобы продвигать оригинальный контент.

Алгоритмы соцсети будут определять, какое видео создано с помощью её инструментов, а какое — просто скачано из других источников.

Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем если бы вы репостили что-то, найденное у кого-то другого. Мы постараемся сделать больше, чтобы поощрять оригинальный контент.

Адам Моссери
глава Instagram

Как именно Instagram будет определять, какой контент считать оригинальным, и как поощрять авторов, пока непонятно. Нововведение станет огромной проблемой для аккаунтов-агрегаторов, которые набирают подписчиков за счет копирования фото и видео из других соцсетей, считают в The Verge. Платформы Meta имеют самую большую аудиторию, но TikTok и Twitter — это места, где создаются новые мемы и тренды.

Instagram также анонсировал несколько других нововведений — теги продуктов теперь доступны всем, его может отметить любой в своем посте, кроме того в описаниях аккаунтов добавились категории «Фотограф» и «Рэпер».

#instagram #новости

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13 комментариев
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Кавказский клуб

Повторили формат и что-то еще требуют

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Сережа Семенов

Причём сделали это отстойно

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Александр Прохоренко

Краткая инструкция от Инстаграм «Как убить Рилс»

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infinity one

Они выступают против воровства контента. Если ты постишь свои видосы, то норм

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Александр Прохоренко

Не, тут же нейросеть будет в тебя стрелять если ты загружаешь свой тикток не используя инструменты Инстаграм

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Кляр Клецков

Они выступают против логотипа тиктока в конце видео :)

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Blessed

Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем если бы вы репостили что-то, найденное у кого-то другого.
Снэпчат согласен с вами, ребята)

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Сережа Семенов

Ну конечно же они просто хотят поощрить оригинальный контент 🫤

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Марк Цукор
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Нихуя не понятно, но очень интересно

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Заголовок:
Instagram просит пользователей перестать загружать тиктоки в Reels
 тиктоки
 Reels
 И больше этих слов в статье не было

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Evgeniy__G

А если видос сделан с помощью приложений и потом загружен в инсту, это посчитают оригиналом или сторонним? Склейки, переходы, вот это вот всё в инсте не сделать, А всё проги юзают А только потом треки в инсте добавляют

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плюшевый батон

То есть они просят за просто так пилить для них оригинальный контент, который даже подписок не приносит.

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