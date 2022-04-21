Instagram просит пользователей перестать загружать тиктоки в Reels

Соцсеть вводит «рейтинг оригинальности», чтобы продвигать оригинальный контент.

Алгоритмы соцсети будут определять, какое видео создано с помощью её инструментов, а какое — просто скачано из других источников.

Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем если бы вы репостили что-то, найденное у кого-то другого. Мы постараемся сделать больше, чтобы поощрять оригинальный контент. Адам Моссери глава Instagram

Как именно Instagram будет определять, какой контент считать оригинальным, и как поощрять авторов, пока непонятно. Нововведение станет огромной проблемой для аккаунтов-агрегаторов, которые набирают подписчиков за счет копирования фото и видео из других соцсетей, считают в The Verge. Платформы Meta имеют самую большую аудиторию, но TikTok и Twitter — это места, где создаются новые мемы и тренды.

Instagram также анонсировал несколько других нововведений — теги продуктов теперь доступны всем, его может отметить любой в своем посте, кроме того в описаниях аккаунтов добавились категории «Фотограф» и «Рэпер».