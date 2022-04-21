Instagram просит пользователей перестать загружать тиктоки в Reels Статьи редакции
Соцсеть вводит «рейтинг оригинальности», чтобы продвигать оригинальный контент.
Алгоритмы соцсети будут определять, какое видео создано с помощью её инструментов, а какое — просто скачано из других источников.
Как именно Instagram будет определять, какой контент считать оригинальным, и как поощрять авторов, пока непонятно. Нововведение станет огромной проблемой для аккаунтов-агрегаторов, которые набирают подписчиков за счет копирования фото и видео из других соцсетей, считают в The Verge. Платформы Meta имеют самую большую аудиторию, но TikTok и Twitter — это места, где создаются новые мемы и тренды.
Instagram также анонсировал несколько других нововведений — теги продуктов теперь доступны всем, его может отметить любой в своем посте, кроме того в описаниях аккаунтов добавились категории «Фотограф» и «Рэпер».
И сделала это в день рождения Гитлера.
«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего».
Повторили формат и что-то еще требуют
Причём сделали это отстойно
Краткая инструкция от Инстаграм «Как убить Рилс»
Они выступают против воровства контента. Если ты постишь свои видосы, то норм
Не, тут же нейросеть будет в тебя стрелять если ты загружаешь свой тикток не используя инструменты Инстаграм
Они выступают против логотипа тиктока в конце видео :)
Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем если бы вы репостили что-то, найденное у кого-то другого.
Снэпчат согласен с вами, ребята)
Ну конечно же они просто хотят поощрить оригинальный контент 🫤
Нихуя не понятно, но очень интересно
Заголовок:
Instagram просит пользователей перестать загружать тиктоки в Reels
тиктоки
Reels
И больше этих слов в статье не было
А если видос сделан с помощью приложений и потом загружен в инсту, это посчитают оригиналом или сторонним? Склейки, переходы, вот это вот всё в инсте не сделать, А всё проги юзают А только потом треки в инсте добавляют
То есть они просят за просто так пилить для них оригинальный контент, который даже подписок не приносит.