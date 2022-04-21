«Сбер» выложил в открытый доступ версию нейросети GPT-3, создающую тексты на 61 языке Статьи редакции
Компания перенесла русскоязычную модель с GitHub на принадлежащую ей платформу SmartMarket.
- Модель называется mGPT, она может генерировать тексты на 61 языке мира, включая языки народов России и стран СНГ, объявил «Сбер».
- Она доступна в двух версиях: базовая, с 1,3 миллиардом параметров, опубликована в открытом доступе на «СберДиске», а расширенная, с 13 миллиардами параметров, скоро станет доступна на платформе машинного обучения ML Space от SberCloud.
- В мае 2020 года OpenAI представила алгоритм GPT-3. Он работает с текстом: пишет стихи, прозу, новости и посты, придумывает шутки и литературные пародии, умеет отвечать на вопросы по прочитанному, переводить, решать примеры и программировать.
- В октябре 2020 года «Сбер» выложил в открытый доступ русскоязычную версию GPT-3. Она была доступна на GitHub, но после блокировки аккаунта банк перенёс её на платформу SmartMarket.
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Для этого и форсят рутуб. Комменты можно самим генерировать нужные, и тренды тоже
Погоди, а вдруг лахтаботы это УЖЕ продукт этой нейросетки??
уже пишет речи путину?
на 61 языке, ведь
Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин
кремлеботам
а скажи чё-нибудь на сберовском?
ваш репозиторий удален в связи с санкциями U.S.
это на микрософтовском
пара-пара-пам! ВСЁ!
если локальные репы тоже самоликвидировались, то было бы всё
дедка за репку
надеюсь что он не возьмётся за репки русских девелоперов
Бан тебе по 115 фз
https://youtu.be/cnLdxohhUfo
И всё это, как и прекрасная вакцина, никому больше не нужно (
Так вот кто тут постит всякий бред
SEO, SMM-копирайтеры больше не нужны?