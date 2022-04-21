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«Сбер» выложил в открытый доступ версию нейросети GPT-3, создающую тексты на 61 языке Статьи редакции

Компания перенесла русскоязычную модель с GitHub на принадлежащую ей платформу SmartMarket.

  • Модель называется mGPT, она может генерировать тексты на 61 языке мира, включая языки народов России и стран СНГ, объявил «Сбер».
  • Она доступна в двух версиях: базовая, с 1,3 миллиардом параметров, опубликована в открытом доступе на «СберДиске», а расширенная, с 13 миллиардами параметров, скоро станет доступна на платформе машинного обучения ML Space от SberCloud.
  • В мае 2020 года OpenAI представила алгоритм GPT-3. Он работает с текстом: пишет стихи, прозу, новости и посты, придумывает шутки и литературные пародии, умеет отвечать на вопросы по прочитанному, переводить, решать примеры и программировать.
  • В октябре 2020 года «Сбер» выложил в открытый доступ русскоязычную версию GPT-3. Она была доступна на GitHub, но после блокировки аккаунта банк перенёс её на платформу SmartMarket.

#новость #сбер #нейросети

1072 просмотров
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19 комментариев
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Hfr Olod

Щас на ватных высерах еще ИИ надрессируют, 15 рублей будут неактуальны

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Сергей Дворниченко

Для этого и форсят рутуб. Комменты можно самим генерировать нужные, и тренды тоже

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Немалый рубин

Погоди, а вдруг лахтаботы это УЖЕ продукт этой нейросетки??

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Подозрительный Кот

уже пишет речи путину?

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Провинциальный каякер

на 61 языке, ведь
Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин

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Добро и позитив

кремлеботам

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Грустный танк88
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А я вам сейчас покажу...

а скажи чё-нибудь на сберовском?

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M.R.T.

ваш репозиторий удален в связи с санкциями U.S.

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умный человек

это на микрософтовском

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А я вам сейчас покажу...

пара-пара-пам! ВСЁ!

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умный человек

если локальные репы тоже самоликвидировались, то было бы всё

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А я вам сейчас покажу...

дедка за репку

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умный человек

надеюсь что он не возьмётся за репки русских девелоперов

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Дмитрий Царь

Бан тебе по 115 фз

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Dmitry Sursin

https://youtu.be/cnLdxohhUfo

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Guru Guru

И всё это, как и прекрасная вакцина, никому больше не нужно (

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Dmytry Kovalsky

Так вот кто тут постит всякий бред

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Бешеные бабки

SEO, SMM-копирайтеры больше не нужны?

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