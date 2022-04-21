Кабану Путину из немецкого природного парка в Баварии дали новое имя - Эберхофер. Как рассказал управляющий парком Эккард Микиш, после российского вторжения в Украину ему стало неудобно называть эту кличку. "Ни одна свинья не заслуживает такого имени", - говорит он