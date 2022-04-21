Исследователи создали нейросеть, меняющую освещение на фотографиях в зависимости от времени суток Статьи редакции
Учитывается не только положение солнца, но и тень от появления облаков.
Инженеры Университетского колледжа Лондона создали нейросеть, которая меняет освещение на фотографии в зависимости от времени дня. Технологию можно протестировать на нескольких подготовленных изображениях, самостоятельно двигая специальные ползунки.
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Срочно эту технологию в бункер!
Теперь Путин на фото RT будет на всех событиях мира в любое время
теперь фото и видео становится все сложнее верить
Да, кстати. С текстами тоже — мы все пишем теперь ethical statement в статьях но все как бы знаю что где есть юз будет и мисюз.
Мне тут недавно доказывали что художники может и вымрут, а вот 3D-шникам работа всегда найдется. Ну-ну.
Шутка индустрии: наш успех ==уничтожение рабочих мест
Самое ироничное, что и вас тоже. Нейроночка быстрее обучится, если сама будет знать, что хочет изучать и как. Но это уже сильный ИИ, там никто уже не будет нужен.
Нет — совсем нет. Я на эту тему публиковался. Но некоторые вещи можно хорошо автоматизировать
Предвосхищая ответ: маск хорший бизнесмен но гонит много херни от которой исследователи ржут как кони.
Оставляю это тут просто
Нет — совсем нет.
Если может генерировать осмысленные куски текста в несколько страниц(GPT), то генерация кода для самообучения не представляет особых сложностей.
Привет. GPT lacks cross state coherence. Мы очень сильно пытались ее вплить но не получается
Художник станет просто «двигающим ползунки»
Вместе с таким «прогрессом» профессии пойдут сокращения художников на мелких должностях
Но вымирание вряд ли будет
Дегенаритовное преобразование, которое будет сопровождаться мыслями о никчемности и бесполезности: ведь если раньше автоматизировали тяжелый или муторный труд, то сейчас идет автоматизация творчества, занятием которым все мечтали
Херня..когда появилась фотография все думали что пейзажисты и портретники вымрут. Хер
йобнешься
Не надо
Таргетное ганирование — знаю чела который эту тему с демо начинал. Там интересно что касается весов
хороший алгоритм наложения теней, но не нейросеть
Как это не сеть если Ган — там же снизу их функций потери схема
именно что нейросеть, тренированная на просто ебаническом кол-ве картинок, вот подобное: https://www.youtube.com/watch?v=KeebkkaZhhI