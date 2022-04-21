Технологии

Исследователи создали нейросеть, меняющую освещение на фотографиях в зависимости от времени суток Статьи редакции

Учитывается не только положение солнца, но и тень от появления облаков.

Инженеры Университетского колледжа Лондона создали нейросеть, которая меняет освещение на фотографии в зависимости от времени дня. Технологию можно протестировать на нескольких подготовленных изображениях, самостоятельно двигая специальные ползунки.

#новости #нейросети #микро

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20 комментариев
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Бешеные бабки

Срочно эту технологию в бункер!

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Vas Tupovets

Теперь Путин на фото RT будет на всех событиях мира в любое время

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чипизадница

теперь фото и видео становится все сложнее верить

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Noname nonamer

Да, кстати. С текстами тоже — мы все пишем теперь ethical statement в статьях но все как бы знаю что где есть юз будет и мисюз.

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JilaNis

Мне тут недавно доказывали что художники может и вымрут, а вот 3D-шникам работа всегда найдется. Ну-ну.

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Noname nonamer

Шутка индустрии: наш успех ==уничтожение рабочих мест

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JilaNis

Самое ироничное, что и вас тоже. Нейроночка быстрее обучится, если сама будет знать, что хочет изучать и как. Но это уже сильный ИИ, там никто уже не будет нужен.

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Noname nonamer

Нет — совсем нет. Я на эту тему публиковался. Но некоторые вещи можно хорошо автоматизировать

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Noname nonamer

Предвосхищая ответ: маск хорший бизнесмен но гонит много херни от которой исследователи ржут как кони.

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Noname nonamer

Оставляю это тут просто

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JilaNis

Нет — совсем нет.
 Если может генерировать осмысленные куски текста в несколько страниц(GPT), то генерация кода для самообучения не представляет особых сложностей.

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Noname nonamer

Привет. GPT lacks cross state coherence. Мы очень сильно пытались ее вплить но не получается

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Роман Мельник

Художник станет просто «двигающим ползунки»
Вместе с таким «прогрессом» профессии пойдут сокращения художников на мелких должностях
Но вымирание вряд ли будет
Дегенаритовное преобразование, которое будет сопровождаться мыслями о никчемности и бесполезности: ведь если раньше автоматизировали тяжелый или муторный труд, то сейчас идет автоматизация творчества, занятием которым все мечтали

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Dmytry Kovalsky

Херня..когда появилась фотография все думали что пейзажисты и портретники вымрут. Хер

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Sdafs 156

йобнешься

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Игорь Херник

Не надо

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Noname nonamer

Таргетное ганирование — знаю чела который эту тему с демо начинал. Там интересно что касается весов

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Михаил Октябрьский

хороший алгоритм наложения теней, но не нейросеть

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Noname nonamer

Как это не сеть если Ган — там же снизу их функций потери схема

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Все буде добре

именно что нейросеть, тренированная на просто ебаническом кол-ве картинок, вот подобное: https://www.youtube.com/watch?v=KeebkkaZhhI

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