Зато сразу две большие модели.

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Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — он должен выйти осенью 2022 года. Гурман также поделился некоторыми характеристиками новой модели.

Внешне она не будет сильно отличаться от iPhone 12 и iPhone 13. Те же плоские края и закругленные углы, но на моделях Pro будут новые вырезы вместо «чёлки»: круглый для фронтальной камеры и в форме пилюли для Face ID. Полностью встроить Face ID и камеру в дисплей компания сможет только к 2025-2026 годам.

Компания избавится от mini — она продаётся не так хорошо, как бы хотела Apple. Экран других моделей станет больше. Всего их будет четыре:

iPhone 14 с экраном с 6,1-дюймовым экраном (15 см);

iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (17 см);



iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов;



iPhone 14 Pro Max — также 6,7 дюймов.



В моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые появится широкоугольная камера на 48 Мп и процессоры A16. В других останется камера на 12 Мп и чипы A15.