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Bloomberg рассказал подробности об iPhone 14: лучше камера, нет модели mini Статьи редакции

Зато сразу две большие модели.

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Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — он должен выйти осенью 2022 года. Гурман также поделился некоторыми характеристиками новой модели.

Внешне она не будет сильно отличаться от iPhone 12 и iPhone 13. Те же плоские края и закругленные углы, но на моделях Pro будут новые вырезы вместо «чёлки»: круглый для фронтальной камеры и в форме пилюли для Face ID. Полностью встроить Face ID и камеру в дисплей компания сможет только к 2025-2026 годам.

Компания избавится от mini — она продаётся не так хорошо, как бы хотела Apple. Экран других моделей станет больше. Всего их будет четыре:

  • iPhone 14 с экраном с 6,1-дюймовым экраном (15 см);
  • iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (17 см);
  • iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов;
  • iPhone 14 Pro Max — также 6,7 дюймов.

В моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые появится широкоугольная камера на 48 Мп и процессоры A16. В других останется камера на 12 Мп и чипы A15.

Apple всё ещё работает над спутниковой связью для iPhone, добавил Гурман. Компания хотела добавить эту функцию в iPhone 13, но на этот раз у неё может получиться, отметил он. Это не значит, что можно звонить кому угодно по спутниковой связи — только для сообщений в чрезвычайных ситуациях.

#новости #apple

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128 комментариев
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Чуждый единорожек88

Россиянам можно не читать заметку

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Навальнята спасают Фермана

для россиян у меня есть вопрос: смартфон до 10000 рублей какой можно купить?

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56 комментариев
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new_comment

Как заказывал ифон за границей, так и буду заказывать.
Так что читаю новость с интересом.

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2 комментария
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Растительный клуб

до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — он должен выйти осенью 2022 года
 аналитика от бога просто

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SMD 82

А до запуска ракет ещё меньше, судя по новым методичкам ботов.

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2 комментария
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M.R.T.

эх гепардихе теперь пересасы...ладно шучу

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Чуждый единорожек88

@Крысадлы пятнистые

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10 комментариев
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Навальнята спасают Фермана

как будто я что то интересное пропустил

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Fedor Andreev

Опять на 13% море амэзинг и 30% море бутифуль.

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Василий

Интересно что там у гандроидов? Ах да забыл, тоже самое🥺

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Dra

Надеюсь, сильно не разожгу, но когда у конкурентов на андроиде начали выходить подэкранные камеры, то аппле только собираются дырки в экране делать.

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Daffy Duck

Ты не понимаешь, эпл все делает сразу и наверняка, а щас это сырая технология, а надо что бы было эмейзинг, иначе это не инновация

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3 комментария
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Miras Mynzhassar

Подэкранные камеры это дичь. Они и снимают хреново и их все равно видно.

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2 комментария
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Kanojo Tenohira

у конкурентов под экраном нет аналога face id

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3 комментария
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Человек и пынеход

У аппле помимо камеры в этой моноброви еще датчики Face ID - ИК подсветка и камера. Их тоже нужно скукожить и разместить под экраном так, чтобы не было видно, но они работали.

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Ледяной лолипоп

Да пофиг вообще. Те, кто покупают ифон, ценят другое. А ифон сейчас чуть ли не у каждого бомжа.

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Roman E.

Amazing!

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Vas Tupovets

Beautiful

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Пирожок с говном

Перешел с 11 на 13 мини, первую неделю было непривычно, казалось что экран маловат, но потом привык и теперь не нарадуюсь компактному размеру. Жаль только батарейка поганая

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Голубой чайник

Дай обниму. Та же ситуация но перешла с XR. Кайф дикий, теперь не приходится мизинцем изворачиваться и тыкать с другой стороны экрана

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4 комментария
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Евгений Киров

Перешёл с Nexus 6 на iPhone X и... маленький экран, очень маленький экран у айфона. Взял бы осенью макс, но... но...

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2 комментария
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new_comment

Перешёл на 13 про мах. Кажется, что экран маловат. Хочется побольше. Батарейка отличная - подзаряжаю раз в три дня.

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1 комментарий
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Ферман спас Россию

Миника не будет - это зло.
Как раз через год нужна будет замена 12-шке минику.

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Miras Mynzhassar

Судя по сливам, у базовых айфонов будет тот же А15, что сейчас в 13 мини. Так что обновление до 13 мини вполне обосновано

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2 комментария
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Звездный микрофон

у меня прошка 13, брал для видео, в принципе нормально снимает только широкоугольная, остальные по качеству полное дерьмо, лучше бы теле со сверхшириком подтянули по качеству

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Няша

Эх, как же хочется SE в дизайне mini.

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Обыкновенный цветок

Задолбали лопаты вместо нормальных телефонов делать. Вынуждена была перейти с Sony Xperia Compact серии на этот дурдом под названием "iPhone 13" только из-за того, что единственная модель Mini с адекватным размером экрана. А теперь и этого не будет

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amd

Ну так 80 процентов предпочитает лопаты. Рынок

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1 комментарий
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Ледяной лолипоп

Мне очень нравится mini. Брал 12 mini, потом поменял на 13 mini. Буду ходить с 13 mini до последнего.

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Пирожок с говном

Мб вместо миника будет новый sa, наверное опять с кнопкой..🥴

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испанский смех

откуда вы такие больные мысли берете

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Голубой чайник

Ой не, ты чо

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братишка

Как всегда: чуть лучше камера, но обычные юзеры этого не заметят, с вас миллион

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Александр Гришин

когда уже type-c сделают...

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ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Лучшая среди Айфонов или среди остальных?

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Грубый калькулятор

“Лучше камера, нет модели для России».

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Нищая булочка

Лучше бы челку оставили, раз до подэкранных еще далеко

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Гражданин концлагеря Путлера

в России обсосы, которые гоняют на метро каждый день уже собрались брать новый кредит, а потом вспомнили что айфон ушел с рынка....

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Серёжа

в убежище или подвале дома как будет камера работать?

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испанский смех

как братья

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angry cat
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