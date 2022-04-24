Bloomberg рассказал подробности об iPhone 14: лучше камера, нет модели mini Статьи редакции
Зато сразу две большие модели.
Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — он должен выйти осенью 2022 года. Гурман также поделился некоторыми характеристиками новой модели.
Внешне она не будет сильно отличаться от iPhone 12 и iPhone 13. Те же плоские края и закругленные углы, но на моделях Pro будут новые вырезы вместо «чёлки»: круглый для фронтальной камеры и в форме пилюли для Face ID. Полностью встроить Face ID и камеру в дисплей компания сможет только к 2025-2026 годам.
Компания избавится от mini — она продаётся не так хорошо, как бы хотела Apple. Экран других моделей станет больше. Всего их будет четыре:
- iPhone 14 с экраном с 6,1-дюймовым экраном (15 см);
- iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (17 см);
- iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов;
- iPhone 14 Pro Max — также 6,7 дюймов.
В моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые появится широкоугольная камера на 48 Мп и процессоры A16. В других останется камера на 12 Мп и чипы A15.
Apple всё ещё работает над спутниковой связью для iPhone, добавил Гурман. Компания хотела добавить эту функцию в iPhone 13, но на этот раз у неё может получиться, отметил он. Это не значит, что можно звонить кому угодно по спутниковой связи — только для сообщений в чрезвычайных ситуациях.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Россиянам можно не читать заметку
для россиян у меня есть вопрос: смартфон до 10000 рублей какой можно купить?
Как заказывал ифон за границей, так и буду заказывать.
Так что читаю новость с интересом.
до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — он должен выйти осенью 2022 года
аналитика от бога просто
А до запуска ракет ещё меньше, судя по новым методичкам ботов.
эх гепардихе теперь пересасы...ладно шучу
@Крысадлы пятнистые
как будто я что то интересное пропустил
Опять на 13% море амэзинг и 30% море бутифуль.
Интересно что там у гандроидов? Ах да забыл, тоже самое🥺
Надеюсь, сильно не разожгу, но когда у конкурентов на андроиде начали выходить подэкранные камеры, то аппле только собираются дырки в экране делать.
Ты не понимаешь, эпл все делает сразу и наверняка, а щас это сырая технология, а надо что бы было эмейзинг, иначе это не инновация
Подэкранные камеры это дичь. Они и снимают хреново и их все равно видно.
у конкурентов под экраном нет аналога face id
У аппле помимо камеры в этой моноброви еще датчики Face ID - ИК подсветка и камера. Их тоже нужно скукожить и разместить под экраном так, чтобы не было видно, но они работали.
Да пофиг вообще. Те, кто покупают ифон, ценят другое. А ифон сейчас чуть ли не у каждого бомжа.
Amazing!
Beautiful
Перешел с 11 на 13 мини, первую неделю было непривычно, казалось что экран маловат, но потом привык и теперь не нарадуюсь компактному размеру. Жаль только батарейка поганая
Дай обниму. Та же ситуация но перешла с XR. Кайф дикий, теперь не приходится мизинцем изворачиваться и тыкать с другой стороны экрана
Перешёл с Nexus 6 на iPhone X и... маленький экран, очень маленький экран у айфона. Взял бы осенью макс, но... но...
Перешёл на 13 про мах. Кажется, что экран маловат. Хочется побольше. Батарейка отличная - подзаряжаю раз в три дня.
Миника не будет - это зло.
Как раз через год нужна будет замена 12-шке минику.
Судя по сливам, у базовых айфонов будет тот же А15, что сейчас в 13 мини. Так что обновление до 13 мини вполне обосновано
у меня прошка 13, брал для видео, в принципе нормально снимает только широкоугольная, остальные по качеству полное дерьмо, лучше бы теле со сверхшириком подтянули по качеству
Эх, как же хочется SE в дизайне mini.
Задолбали лопаты вместо нормальных телефонов делать. Вынуждена была перейти с Sony Xperia Compact серии на этот дурдом под названием "iPhone 13" только из-за того, что единственная модель Mini с адекватным размером экрана. А теперь и этого не будет
Ну так 80 процентов предпочитает лопаты. Рынок
Мне очень нравится mini. Брал 12 mini, потом поменял на 13 mini. Буду ходить с 13 mini до последнего.
Мб вместо миника будет новый sa, наверное опять с кнопкой..🥴
откуда вы такие больные мысли берете
Ой не, ты чо
Как всегда: чуть лучше камера, но обычные юзеры этого не заметят, с вас миллион
когда уже type-c сделают...
Лучшая среди Айфонов или среди остальных?
“Лучше камера, нет модели для России».
Лучше бы челку оставили, раз до подэкранных еще далеко
в России обсосы, которые гоняют на метро каждый день уже собрались брать новый кредит, а потом вспомнили что айфон ушел с рынка....
в убежище или подвале дома как будет камера работать?
как братья