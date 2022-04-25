Технологии

Российский смартфон AYYA не набрал популярности в условиях дефицита — продали всего 370 устройств Статьи редакции

«Ростех» планирует продолжать развивать проект и переводить его на российскую операционную систему и процессор.

370
столько российских смартфонов AYYA T1 продали за первый квартал 2022 года

Несмотря на ограничения поставок популярных брендов и широкую доступность, смартфон AYYA T1 от компании «Смартэкосистема» (структура «Ростеха») так и не получил должного спроса, пишет «Коммерсант».

  • AYYA T1 появился в октябре 2021 года. Он работает на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.
  • Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.
  • Цену на устройство снизили с 40 до 20 тысяч.
  • По данным «Связного», с января по март продажи телефона составили всего 370 устройств. Смартфон также представлен в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. Эти ритейлеры не предоставили данных о продажах модели, но оценки «Связного» подтвердил их партнер.
  • В «Ростехе» заявили, что распродали всю первую партию и планируют развивать проект.
  • В новых поставках тайваньский процессор планируют заменить на «Скиф», а Android — на «Аврору». Источник «Ъ» считает, что процесс локализации может сильно затянуться из-за нехватки комплектующих.
  • Эксперты сомневаются, что отечественные смартфоны смогут заменить массовые марки, поскольку у них нет силы бренда и позитивного пользовательского опыта.
AYYA T1. Фото «Ростеха»

#новости #смартфоны

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87 комментариев
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чипизадница

«Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.»

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

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Dmitry

"Законопослушным гражданам нечего скрывать", -добавил представитель разработчика

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Jereyaut

Никто не похитит твои личные данные когда все твои данные в публичном доступе.

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1 комментарий
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Городской будильник

Чё за название такое?? AYYA... нет хотяб патриотичное ZVVZ взяли

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Руденко Сергей против войны

AZOV

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2 комментария
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Сумасшедший каякер

Не подсказывай

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4 комментария
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Alex V

Может у них директор фанат группы ABBA:))

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1 комментарий
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Dmitri Ov
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SMD 82

Когда чиновник ростеха снюхивал дорожку, издал именно этот звук. Хотя возможно этот звук издал его парень.

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ттт

АУЕ

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Нерестович

надо было называть AYAYA

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Denis Kostyrko

Лучше "Ara Ara"

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2 комментария
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Сумасшедший каякер

Эксперты сомневаются, что отечественные смартфоны смогут заменить массовые марки, поскольку у них нет силы бренда и позитивного пользовательского опыта
 Государственные разработки в сфере народных товаров в принципе обречены на провал, потому что создаются не в условиях рыночной конкуренции, а в условиях "назло кому-то"

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Смутный шар

Очередной российский *вставить название* оказался нахуй никому не нужен

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Первоначальный блик

Простой советский ...

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2 комментария
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Сакаган Чи

Чё за 370 придурков?

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TJaba

техноблогеры

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5 комментариев
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Следственный кубок

Даже депутатов в Госдуме больше!

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Максим Соколовский

Те которые прибивали к стене айфоны

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Истреблятор

"чисто поржать" купили

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KZ Forever

370, столько моряков спасли с крейсера Москва

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Алексей Приловский

ну вот им всем телефоны и раздали

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1 комментарий
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Антон

В новых поставках тайваньский процессор планируют заменить на «Аврору», а Android — на «Скиф».
Перепутали местами. «Скиф» — ARM-чип от АО НПЦ «ЭЛВИС»; «Аврора» — операционка от ОМП на базе лицензированной Sailfish OS.

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Следственный кубок

ЭЛВИС
Смешно

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3 комментария
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Твой йодарь

На всю страну 370 ватанов?

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Твой йодарь

Он может пускать ракеты?

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2 комментария
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Редкий Натр

Это были отборные ватаны, XXXXXLLLL.

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Непростой нос

«Коммерсантъ» отмечает, что ни один из известных проектов отечественных смартфонов не оказался сколь-нибудь успешным, массовым и долгоиграющим. Запущенный в 2013 году проект YotaPhone от Yota Devices был продан китайским инвесторам и закрыт в 2017 году. «Яндекс.Телефон», продажи которого начались в 2018 году, полностью ушел с рынка в ноябре 2019 года, при этом было было реализовано около 18 тыс. устройств. Проект «Тайгафон» группы Infowatch Натальи Касперской, запущенный в 2014 году, был закрыт в 2019 году с убытком в 40 млн руб.

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Sergei Timofeyev

Не умеют у нас в маркетинг

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3 комментария
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Voronezh Morning Herald

Боттом за свои деньги

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asdasd asd совсем не против

В какой же клоунской стране мы живём что им действительно позволяют выпускать такое устройство. Очередной невероятно очевидно наглый распил на глазах у всех.

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asdasd asd совсем не против

Бестселлер на озоне

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2 комментария
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Iliâ V. Olar'

Если бы назвали Говнофон Т1, о точно больше было бы интереса! 😅

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Boris Britva

В новых поставках тайваньский процессор планируют заменить на «Аврору», а Android — на «Скиф». Источник «Ъ» считает, что процесс локализации может сильно затянуться из-за нехватки комплектующих.
 Чтобы меньше 370 было?

И куда Йотафон делся? Сейчас могли захайпить навреное, Леново вон уже несколько лет ноутбуки выпускает с э-инк дисплеем на второй стороне.

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А я вам сейчас покажу...

а Android — на прицеп «Скиф»

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Sergei Timofeyev

В смысле куда? В историю!

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Чуждый единорожек88

Спасибо, за бесплатно не надо

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братишка

Да что в них отечественного то блядь

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Максим Ложков

Ну хоть ДжоДжо смотрели.

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Voronezh Morning Herald

Полное гавно, даже не для нищебродов, а для полных лохов

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Глеб

Посмотрел спеки, и за это просили 40к, да за 10 это продать ещё надо уметь, опять же медиатек проигрывает снапу во многом, почему не 600ую серию снапа поставить ?

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Sergio

Не медиатек сейчас нормальные процессоры делает, в ценовом сегменте до 20000 рублей, можно использовать helio G95, helio G96, ну или новые дайменсити 810 и тд. G 70 уже морально устаревающий проц. красная цена которому 11000, ну край 13000 рублей.
Как они собирались это продавать за 40 к. я без понятия

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asdasd asd совсем не против

Снапы гораздо тяжелее покупать говнобрендам. Даже недонные медиакеки не продают не крупным брендам, в лучшем случае бюджетки

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Оно стоило 15 до операции, 40 они с неба нарисовали. Ну и этот проц один в один sd660

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Чуждый танк88

надо было сместить 2 и 3 буквы всего на один и получилось бы AZZA. Вот тогда можно было бы его рекламировать как самый патриотичный смартфон!

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Burakku Soru

BaZZa

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Конструктивный череп

1
цифра

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Рабочий динозавр

1_1_1 ¯|¯ 0 1_1_1 ………

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Юный ихтиандр

кому он нахер нужен

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Гражданин концлагеря Путлера

370 штук и то внутри Ростеха раздали как сувениры?

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アンドレイ デニソフ

Напомнило яндекс.телефон, редкосное говнище за оверпрайс. А тут якобы защита от сбора данных которая скорее всего не пашет от товарищей майоров и ФСБ. Начинка никакущая, за 40т.р.)

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Печеньки Госдепа

Ну опять же, запрещаем все айфоны, самсунги, пиксели и китайцы в стране. Продажа телефонов айя и интернета теперь только по разрешению фсб,и только в указанном тандеме.

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Игорь Трифонов

Вспомнилось видео из лохматых годов, когда ещё медведеву презентовали "убийцу айфона"
https://m.youtube.com/watch?v=HHfQSKoOx-4

Первый российский смартфон в руках Медведева
НАШ ПРОДУКТ
m.youtube.com
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Satanex Machina

Была уже шутка про 370 долбоебов?

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Злой Гринго

Проблема этого телефона в отсутствующей информационной поддержке. Я стараюсь быть в курсе таких вещей, но о нём узнал только когда продажи не состоялись.

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neimovirne

комон, если даже йотафон не покупали, то и такое говно не купят точно

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Dmitri Ov

у двух моих коллег были йотафоны (вроде первой и второй модели) – вполне себе обычных заводчан в глубинке – как-то значит раскупались они 🤔 другое дело, что это было в другую эпоху уже по сути

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1 комментарий
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SMD 82

У ростеха денег хватило только на 370 штук этого говна?) С таким названием и не планировали ничего продавать, главное, что бы это прозвучало в СМИ. Думаю даже обзора на Ютубе не будет, потому что нет их 100%
Лишь только образец китайский с переклеиным шильдиком.

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