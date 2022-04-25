Российский смартфон AYYA не набрал популярности в условиях дефицита — продали всего 370 устройств Статьи редакции
«Ростех» планирует продолжать развивать проект и переводить его на российскую операционную систему и процессор.
Несмотря на ограничения поставок популярных брендов и широкую доступность, смартфон AYYA T1 от компании «Смартэкосистема» (структура «Ростеха») так и не получил должного спроса, пишет «Коммерсант».
- AYYA T1 появился в октябре 2021 года. Он работает на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.
- Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.
- Цену на устройство снизили с 40 до 20 тысяч.
- По данным «Связного», с января по март продажи телефона составили всего 370 устройств. Смартфон также представлен в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. Эти ритейлеры не предоставили данных о продажах модели, но оценки «Связного» подтвердил их партнер.
- В «Ростехе» заявили, что распродали всю первую партию и планируют развивать проект.
- В новых поставках тайваньский процессор планируют заменить на «Скиф», а Android — на «Аврору». Источник «Ъ» считает, что процесс локализации может сильно затянуться из-за нехватки комплектующих.
- Эксперты сомневаются, что отечественные смартфоны смогут заменить массовые марки, поскольку у них нет силы бренда и позитивного пользовательского опыта.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
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С 2022 по 2031 годы.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
«Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.»
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
"Законопослушным гражданам нечего скрывать", -добавил представитель разработчика
Никто не похитит твои личные данные когда все твои данные в публичном доступе.
Чё за название такое?? AYYA... нет хотяб патриотичное ZVVZ взяли
AZOV
Не подсказывай
Может у них директор фанат группы ABBA:))
Когда чиновник ростеха снюхивал дорожку, издал именно этот звук. Хотя возможно этот звук издал его парень.
АУЕ
надо было называть AYAYA
Лучше "Ara Ara"
Эксперты сомневаются, что отечественные смартфоны смогут заменить массовые марки, поскольку у них нет силы бренда и позитивного пользовательского опыта
Государственные разработки в сфере народных товаров в принципе обречены на провал, потому что создаются не в условиях рыночной конкуренции, а в условиях "назло кому-то"
Очередной российский *вставить название* оказался нахуй никому не нужен
Простой советский ...
Чё за 370 придурков?
техноблогеры
Даже депутатов в Госдуме больше!
Те которые прибивали к стене айфоны
"чисто поржать" купили
370, столько моряков спасли с крейсера Москва
ну вот им всем телефоны и раздали
В новых поставках тайваньский процессор планируют заменить на «Аврору», а Android — на «Скиф».
Перепутали местами. «Скиф» — ARM-чип от АО НПЦ «ЭЛВИС»; «Аврора» — операционка от ОМП на базе лицензированной Sailfish OS.
ЭЛВИС
Смешно
На всю страну 370 ватанов?
Он может пускать ракеты?
Это были отборные ватаны, XXXXXLLLL.
«Коммерсантъ» отмечает, что ни один из известных проектов отечественных смартфонов не оказался сколь-нибудь успешным, массовым и долгоиграющим. Запущенный в 2013 году проект YotaPhone от Yota Devices был продан китайским инвесторам и закрыт в 2017 году. «Яндекс.Телефон», продажи которого начались в 2018 году, полностью ушел с рынка в ноябре 2019 года, при этом было было реализовано около 18 тыс. устройств. Проект «Тайгафон» группы Infowatch Натальи Касперской, запущенный в 2014 году, был закрыт в 2019 году с убытком в 40 млн руб.
Не умеют у нас в маркетинг
Боттом за свои деньги
В какой же клоунской стране мы живём что им действительно позволяют выпускать такое устройство. Очередной невероятно очевидно наглый распил на глазах у всех.
Бестселлер на озоне
Если бы назвали Говнофон Т1, о точно больше было бы интереса! 😅
В новых поставках тайваньский процессор планируют заменить на «Аврору», а Android — на «Скиф». Источник «Ъ» считает, что процесс локализации может сильно затянуться из-за нехватки комплектующих.
Чтобы меньше 370 было?
И куда Йотафон делся? Сейчас могли захайпить навреное, Леново вон уже несколько лет ноутбуки выпускает с э-инк дисплеем на второй стороне.
а Android — на прицеп «Скиф»
В смысле куда? В историю!
Спасибо, за бесплатно не надо
Да что в них отечественного то блядь
Ну хоть ДжоДжо смотрели.
Полное гавно, даже не для нищебродов, а для полных лохов
Посмотрел спеки, и за это просили 40к, да за 10 это продать ещё надо уметь, опять же медиатек проигрывает снапу во многом, почему не 600ую серию снапа поставить ?
Не медиатек сейчас нормальные процессоры делает, в ценовом сегменте до 20000 рублей, можно использовать helio G95, helio G96, ну или новые дайменсити 810 и тд. G 70 уже морально устаревающий проц. красная цена которому 11000, ну край 13000 рублей.
Как они собирались это продавать за 40 к. я без понятия
Снапы гораздо тяжелее покупать говнобрендам. Даже недонные медиакеки не продают не крупным брендам, в лучшем случае бюджетки
Оно стоило 15 до операции, 40 они с неба нарисовали. Ну и этот проц один в один sd660
надо было сместить 2 и 3 буквы всего на один и получилось бы AZZA. Вот тогда можно было бы его рекламировать как самый патриотичный смартфон!
BaZZa
1
цифра
1_1_1 ¯|¯ 0 1_1_1 ………
кому он нахер нужен
370 штук и то внутри Ростеха раздали как сувениры?
Напомнило яндекс.телефон, редкосное говнище за оверпрайс. А тут якобы защита от сбора данных которая скорее всего не пашет от товарищей майоров и ФСБ. Начинка никакущая, за 40т.р.)
Ну опять же, запрещаем все айфоны, самсунги, пиксели и китайцы в стране. Продажа телефонов айя и интернета теперь только по разрешению фсб,и только в указанном тандеме.
Вспомнилось видео из лохматых годов, когда ещё медведеву презентовали "убийцу айфона"
https://m.youtube.com/watch?v=HHfQSKoOx-4
Была уже шутка про 370 долбоебов?
Проблема этого телефона в отсутствующей информационной поддержке. Я стараюсь быть в курсе таких вещей, но о нём узнал только когда продажи не состоялись.
комон, если даже йотафон не покупали, то и такое говно не купят точно
у двух моих коллег были йотафоны (вроде первой и второй модели) – вполне себе обычных заводчан в глубинке – как-то значит раскупались они 🤔 другое дело, что это было в другую эпоху уже по сути
У ростеха денег хватило только на 370 штук этого говна?) С таким названием и не планировали ничего продавать, главное, что бы это прозвучало в СМИ. Думаю даже обзора на Ютубе не будет, потому что нет их 100%
Лишь только образец китайский с переклеиным шильдиком.