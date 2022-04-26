24 часа DDoS-атаки можно купить за несколько сотен долларов.

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Vector

Распределённые атаки типа «отказ в обслуживании» используются для запугивания и подавления независимых СМИ по всему миру. В то же время, с их помощью хакеры выводят из строя правительственные сайты и службы. Rest Of The World рассказал, как относительно дешёвый приём используют по всему миру — от Филиппин до Ирана.

DDoS — одна из старейших форм кибератак. Злоумышленники создают сеть скомпрометированных машин и используют их, чтобы завалить целевой сервер тысячами и тысячами запросов, таким образом перегрузить его и заставить отключиться.

Первую DDoS-атаку организовали в 1999 году: сеть из 114 компьютеров, заражённых скриптом Trin00, использовали для вывода из строя компьютерной системы в Университете Миннесоты.

Например, группировка Anonymous блокировала веб-сайты, принадлежащие неонацистам, Церкви Саентологии и нефтяным магнатам-миллиардерам. В 2009 году после протестов в Иране Anonymous атаковали иранские правительственные сайты в поддержку политической оппозиции. Хакеры, утверждающие, что они связаны с группой, позже взломали правительственные серверы, похитив тысячи электронных писем.

В 2011 году, в первые дни «арабской весны», Anonymous возглавили атаки на правительственные веб-сайты в Тунисе и Египте, в том числе на сайт Национальной демократической партии президента Хосни Мубарака. DDoS-атаки также организовывали на правительственные сайты и службы в Зимбабве, Малайзии, Израиле, Нигерии, Мьянме и на Филиппинах. А в феврале и марте 2022 года такому типу атак массово подвергались правительственные сайты России.

Технологии Софья Сажнева 2 мар Anonymous Статьи редакции Война России с Украиной — это ещё и кибервойна. Что на ней происходит, кто чью сторону занял, и какова роль Действия за неделю обратились в хаос: хакеры «кладут» сайты и СМИ обеих сторон, взламывают приложения. Появляются IT-армии, а группировки раскалываются изнутри. Но самых разрушительных атак пока не было. Филиппо Монтефорте, AFP

Однако теперь и государства взяли себе на вооружение DDoS-атаки: такие случае зафиксировали на Филиппинах, во Вьетнаме, Азербайджане и Иране.

С июня 2021 года оппозиционные политики, независимые СМИ и веб-сайты проверки фактов на Филиппинах регулярно подвергаются такому типу атак. Целями хакеров становились CNN, крупная новостная сеть ABS-CBN, Rappler (издание, основанное лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Марией Рессой) и веб-сайт вице-президента Лени Робредо, который критикует нынешнего президента Родриго Дутерте.

Особенно заметно это на Филиппинах, где крупные организованные цифровые группы регулярно атакуют противников режима Дутерте с помощью ботов и троллей, распространяющих дезинформацию и кибератаки. Некоторые из них напрямую связаны с правительством, другие, вероятно, работают по найму. Ответственность за несколько атак в этом году взяла на себя хакерская группа Pinoy Vendetta.

В августе 2021 года расследование, проведённое Департаментом информационных и коммуникационных технологий Филиппин, показало, что DDoS-атаки на два независимых медиа-сайта, AlterMidya и Bulatlat, исходили с IP-адресов, принадлежащих филиппинской армии.

Анализ атак на портал Rappler в декабре 2021 года, проведённый организацией по защите цифровых прав Qurium, показал, что трафик поступал через почти 14 тысяч IP-адресов. В основном через открытые прокси — прокси-серверы общего пользования, которые позволяют пользователю маскировать свою личность — в США, Китае, Германии, Индонезии, России и Вьетнаме. Расследование также показало, что Pinoy Vendetta использовал компьютеры обычных граждан — те подключались к атаке после регистрации в онлайн-игре.

Часто злоумышленники незаконно устанавливаЮт вредоносное ПО на компьютеры, применяя простые фишинговые атаки, которые обманом заставляют пользователей переходить по скомпрометированным ссылкам. Так получается целая сеть атакующих устройств — ботнеты. И создавать их становится всё проще из-за распространения подключённых к интернету устройств.