Технологии

Бывшие сотрудники Google получили $65 млн на разработку «универсального ИИ», управляемого голосом Статьи редакции

Инженеры пытаются создать универсальный интерфейс, который поможет выполнять весь спектр повседневных задач на ПК.

Бывшие сотрудники Google открыли научно-исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта Adept AI, в которой будут обучать машины использовать «все программные инструменты и API в мире».

Исследователи хотят преодолеть барьеры, которые закладываются в нейросети с самого начала их создания: например, модели, обученные на тексте, могут писать отличную прозу, но не могут выполнять действия с цифрами. Инженеры же считают, что реально создать нейросеть-«универсального солдата».

Adept сосредоточится на обучении нейросети для выполнения общих задач на компьютере. Например, созданию отчетов, или работе с такими распространёнными программами как Photoshop, Tableau или Twilio.

Одна из задач исследователей — сделать так, чтобы человек мог давать команды нейросети с помощью естественного языка. По их задумке, систему обучат использовать ПО и интерфейсы приложений, чтобы она могла выполнять чьи-то команды по собственной инициативе.

Этот гибкий и масштабируемый дизайн отличается от более тривиального и жесткого подхода, заключающегося в расшифровке команды и, например, её разборе на наличие жестко запрограммированных инструкций и ключевых слов. Сейчас же большинство ИИ способны работать только по поэтапным алгоритмам и чётким указаниям.

#нейросети #новости

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6 комментариев
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Chile

Мне одному кажется 65 млн маловато для такой задачи?

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Noname nonamer

Нет. Просто очередной стартап наверно хороший

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испанский смех

гугл развалит значит

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Noname nonamer

Скорее так: если успешный то съест но не напрямую а через супсидиарев так что они будут как бы гуугл а как бы не гуугл

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испанский смех

Инженеры же считают, что реально создать нейросеть-«универсального солдата»
 НАТО?

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Noname nonamer

В тексте нихера этого не вижу

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