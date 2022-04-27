Бывшие сотрудники Google получили $65 млн на разработку «универсального ИИ», управляемого голосом Статьи редакции
Инженеры пытаются создать универсальный интерфейс, который поможет выполнять весь спектр повседневных задач на ПК.
Бывшие сотрудники Google открыли научно-исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта Adept AI, в которой будут обучать машины использовать «все программные инструменты и API в мире».
Исследователи хотят преодолеть барьеры, которые закладываются в нейросети с самого начала их создания: например, модели, обученные на тексте, могут писать отличную прозу, но не могут выполнять действия с цифрами. Инженеры же считают, что реально создать нейросеть-«универсального солдата».
Adept сосредоточится на обучении нейросети для выполнения общих задач на компьютере. Например, созданию отчетов, или работе с такими распространёнными программами как Photoshop, Tableau или Twilio.
Одна из задач исследователей — сделать так, чтобы человек мог давать команды нейросети с помощью естественного языка. По их задумке, систему обучат использовать ПО и интерфейсы приложений, чтобы она могла выполнять чьи-то команды по собственной инициативе.
Этот гибкий и масштабируемый дизайн отличается от более тривиального и жесткого подхода, заключающегося в расшифровке команды и, например, её разборе на наличие жестко запрограммированных инструкций и ключевых слов. Сейчас же большинство ИИ способны работать только по поэтапным алгоритмам и чётким указаниям.
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Мне одному кажется 65 млн маловато для такой задачи?
Нет. Просто очередной стартап наверно хороший
гугл развалит значит
Скорее так: если успешный то съест но не напрямую а через супсидиарев так что они будут как бы гуугл а как бы не гуугл
Инженеры же считают, что реально создать нейросеть-«универсального солдата»
НАТО?
В тексте нихера этого не вижу