Только около половины фирм, использующих такое ПО, сообщают своим сотрудникам, что за ними наблюдают.

{"id":604190,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":604190,"gtm":null} 85 просмотров

The Guardian

Во время и после пандемии многие компании перешли на удалённый или гибридный формат работы — и стали всё активнее внедрять инструменты компьютерного мониторинга, известные как «bossware», чтобы определить, продуктивны ли сотрудники в рабочие часы. The Guardian выяснил, какие масштабы приобрело распространение такого ПО.

Опрос, проведённый в сентябре 2021 года порталом Digital. com среди 1250 американских работодателей, показал, что 60% удалённых сотрудников используют какое-либо ПО для мониторинга работы, чаще всего для отслеживания просмотра веб-страниц и использования приложений. Девять из десяти компаний также заявили, что увольняли сотрудников после внедрения специального программного обеспечения.

Количество и набор инструментов, предлагаемых для постоянного мониторинга цифровой активности сотрудников и обеспечения обратной связи с менеджерами, довольно широк: технология отслеживания может регистрировать нажатия клавиш, делать снимки экрана, записывать движения мыши, активировать веб-камеры и микрофоны или периодически делать снимки без ведома сотрудников. Для анализа собираемых данных могут применяться искусственный интеллект и сложные алгоритмы.

Одна из технологий мониторинга с применением искусственного интеллекта, Veriato, даёт работникам ежедневную «оценку риска», которая указывает на вероятность того, представляют ли они угрозу безопасности для своего работодателя. Это может быть связано с тем, что они могут случайно предать огласке корпоративную информацию или намереваются украсть данные или интеллектуальную собственность.

Оценка состоит из многих параметров, но она включает в себя то, что видит ИИ, когда изучает текст электронных писем и чатов работника, чтобы определить их настроение или изменения в нём, которые могут указывать на недовольство. Затем компания может подвергнуть этих людей более тщательному изучению.

На самом деле речь идёт о защите потребителей и инвесторов, а также сотрудников от случайных ошибок. Элизабет Харц генеральный директор Veriato

Другая компания, использующая для мониторинга ИИ, RemoteDesk, имеет продукт, предназначенный для удалённых работников, чья работа требует безопасной среды. Это относится к сотрудникам, которые имеют дело с данными кредитных карт или медицинской информацией. ИИ наблюдает за работниками через их веб-камеры с помощью технологии распознавания лиц и обнаружения объектов в режиме реального времени, чтобы гарантировать, что никто другой не смотрит на их экран и что никакое записывающее устройство, например телефон, не попадает в поле зрения. Нейросеть даже может давать оповещения, когда сотрудник ест или пьёт на рабочем месте, если компания это запрещает.

В конце 2020 года Microsoft выпустила Productivity Score, который оценивает активность сотрудников в своем наборе приложений, в том числе то, как часто те посещают видеовстречи и отправляют электронные письма. Последовала массовая негативная реакция, и Microsoft принесла извинения и переделала программу, чтобы нельзя было идентифицировать работников.

Программное обеспечение Prodoscore используется для мониторинга около пяти тысяч сотрудников в различных компаниях. Каждый сотрудник получает ежедневную «оценку производительности», которая отправляется менеджеру команды и сотруднику, он также увидит свой рейтинг среди коллег. Оценка рассчитывается с помощью запатентованного алгоритма: он взвешивает и суммирует объём вклада сотрудника во все бизнес-приложения компании — электронную почту, телефоны, приложения для обмена сообщениями, базы данных.

Только около половины клиентов Prodoscore и Veriato сообщают своим сотрудникам, что за ними наблюдают с помощью программного обеспечения. Однако они оценивают работы персонала на основе данных оттуда и выносят решения об их повышении или, наоборот, увольнении.

Фирмы используют активность как показатель продуктивности, но большее количество электронных писем или телефонных звонков не обязательно приводит к повышению продуктивности или повышению производительности.

Более того, системы, которые автоматически классифицируют время работника как «простое» и «продуктивное», выносят оценочные суждения о том, что продуктивно, а что нет. Так получается, что работник, который тратит время на обучение, может быть классифицирован как непродуктивный, потому что с его компьютера поступает меньше трафика. А показатели производительности, которые вынуждают работников конкурировать, могут привести к тому, что они попытаются обмануть систему, а не выполнять продуктивную работу.

Модели ИИ, часто обучаемые на базе данных о поведении предыдущих субъектов, также могут быть неточными и предвзятыми. Кроме того, есть проблемы с конфиденциальностью. Продукты для удалённого мониторинга, использующие веб-камеру, могут быть особенно проблематичными: может быть указание на то, что работница беременна (детская кроватка на заднем плане) , имеет определённую сексуальную ориентацию или живёт с большой семьёй. Это дает работодателям доступ к личной информации.