The Guardian: компании тайно внедряют ПО для мониторинга в компьютеры сотрудников, чтобы измерять их производительность Статьи редакции
Только около половины фирм, использующих такое ПО, сообщают своим сотрудникам, что за ними наблюдают.
Во время и после пандемии многие компании перешли на удалённый или гибридный формат работы — и стали всё активнее внедрять инструменты компьютерного мониторинга, известные как «bossware», чтобы определить, продуктивны ли сотрудники в рабочие часы. The Guardian выяснил, какие масштабы приобрело распространение такого ПО.
Опрос, проведённый в сентябре 2021 года порталом Digital. com среди 1250 американских работодателей, показал, что 60% удалённых сотрудников используют какое-либо ПО для мониторинга работы, чаще всего для отслеживания просмотра веб-страниц и использования приложений. Девять из десяти компаний также заявили, что увольняли сотрудников после внедрения специального программного обеспечения.
Количество и набор инструментов, предлагаемых для постоянного мониторинга цифровой активности сотрудников и обеспечения обратной связи с менеджерами, довольно широк: технология отслеживания может регистрировать нажатия клавиш, делать снимки экрана, записывать движения мыши, активировать веб-камеры и микрофоны или периодически делать снимки без ведома сотрудников. Для анализа собираемых данных могут применяться искусственный интеллект и сложные алгоритмы.
Одна из технологий мониторинга с применением искусственного интеллекта, Veriato, даёт работникам ежедневную «оценку риска», которая указывает на вероятность того, представляют ли они угрозу безопасности для своего работодателя. Это может быть связано с тем, что они могут случайно предать огласке корпоративную информацию или намереваются украсть данные или интеллектуальную собственность.
Оценка состоит из многих параметров, но она включает в себя то, что видит ИИ, когда изучает текст электронных писем и чатов работника, чтобы определить их настроение или изменения в нём, которые могут указывать на недовольство. Затем компания может подвергнуть этих людей более тщательному изучению.
Другая компания, использующая для мониторинга ИИ, RemoteDesk, имеет продукт, предназначенный для удалённых работников, чья работа требует безопасной среды. Это относится к сотрудникам, которые имеют дело с данными кредитных карт или медицинской информацией. ИИ наблюдает за работниками через их веб-камеры с помощью технологии распознавания лиц и обнаружения объектов в режиме реального времени, чтобы гарантировать, что никто другой не смотрит на их экран и что никакое записывающее устройство, например телефон, не попадает в поле зрения. Нейросеть даже может давать оповещения, когда сотрудник ест или пьёт на рабочем месте, если компания это запрещает.
В конце 2020 года Microsoft выпустила Productivity Score, который оценивает активность сотрудников в своем наборе приложений, в том числе то, как часто те посещают видеовстречи и отправляют электронные письма. Последовала массовая негативная реакция, и Microsoft принесла извинения и переделала программу, чтобы нельзя было идентифицировать работников.
Программное обеспечение Prodoscore используется для мониторинга около пяти тысяч сотрудников в различных компаниях. Каждый сотрудник получает ежедневную «оценку производительности», которая отправляется менеджеру команды и сотруднику, он также увидит свой рейтинг среди коллег. Оценка рассчитывается с помощью запатентованного алгоритма: он взвешивает и суммирует объём вклада сотрудника во все бизнес-приложения компании — электронную почту, телефоны, приложения для обмена сообщениями, базы данных.
Только около половины клиентов Prodoscore и Veriato сообщают своим сотрудникам, что за ними наблюдают с помощью программного обеспечения. Однако они оценивают работы персонала на основе данных оттуда и выносят решения об их повышении или, наоборот, увольнении.
Фирмы используют активность как показатель продуктивности, но большее количество электронных писем или телефонных звонков не обязательно приводит к повышению продуктивности или повышению производительности.
Более того, системы, которые автоматически классифицируют время работника как «простое» и «продуктивное», выносят оценочные суждения о том, что продуктивно, а что нет. Так получается, что работник, который тратит время на обучение, может быть классифицирован как непродуктивный, потому что с его компьютера поступает меньше трафика. А показатели производительности, которые вынуждают работников конкурировать, могут привести к тому, что они попытаются обмануть систему, а не выполнять продуктивную работу.
Модели ИИ, часто обучаемые на базе данных о поведении предыдущих субъектов, также могут быть неточными и предвзятыми. Кроме того, есть проблемы с конфиденциальностью. Продукты для удалённого мониторинга, использующие веб-камеру, могут быть особенно проблематичными: может быть указание на то, что работница беременна (детская кроватка на заднем плане) , имеет определённую сексуальную ориентацию или живёт с большой семьёй. Это дает работодателям доступ к личной информации.
Если же сотрудник оповещён о том, что его действия мониторят, то это может привести к ощущению психологического давления, усилить стресс и тревогу. Исследования работников колл-центров выявили прямую связь между обширным мониторингом и стрессом.
Ранее актёр признался, что не вернётся к роли капитана Джека Воробья даже ради «миллиона альпак».
«Удалёнка» вместо исправительных работ.
Он также заподозрил, что самоубийство топ-менеджера «Газпромбанка» было инсценировкой.
Блядь, блядь, блядь!
Они могли видеть мои комментарии на TJ?
они их даже лайкают
Они после прочтения вахтера тегают.
Ну если ты настолько туп что писал в ТЖ с рабочего компа то да
Мне на работу нужно отдельный комп для TJ брать?