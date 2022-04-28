Американские инженеры создали робота, который может запрыгнуть на 10-этажное здание Статьи редакции
Робот двигается в воздухе со скоростью около 100 километров в час, а в космосе теоретически может прыгнуть вперёд на полкилометра.
Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре спроектировали робота, способного прыгнуть на высоту более 30 метров — при этом сам он достигает лишь 30 сантиметров в высоту.
Команда, разрабатывающая прыгуна, полагалась на силу упругости. В такой системе прыжков часть, называемая исполнительным механизмом, движется и накапливает энергию в пружине, которая высвобождается защёлкой, чтобы подбросить объект в воздух.
Вся конструкция робота действует как пружина: он состоит из резиновых лент и планок из углеродного волокна. Когда привод (легкий вращающийся двигатель) вращается, он наматывает струну, которая сжимает пружину. Таким образом привод натягивает резиновые ленты и сжимает углеродное волокно, изгибая каждую планку в изогнутую форму, похожую на лук для стрельбы. Затем защёлка освобождается, и робот подбрасывается в воздух.
Этот механизм похож на тот, который используют представители животного мира. Например, мышца ноги кузнечика служит исполнительным механизмом: когда она сокращается, отгибает пружинообразную часть коленного сустава, создавая напряжение, которое высвобождается, чтобы насекомое совершало прыжки.
Однако у животных мышцы имеют только одно сокращение, с помощью которого они могут растянуть свою «пружину». Для привода в разработанной механической перемычке инженеры использовали двигатель, который мог вращаться несколько раз перед каждым прыжком и, таким образом, сохранять больше энергии.
Этот робот может перепрыгивать через здания и эффективно перемещаться в средах, в которых затруднено движение колесных, ходячих или даже летающих конструкций. Также в перспективе такие механизмы могут использовать в космической отрасли — они способны летать на ещё более впечатляющие расстояния в безвоздушной среде с низкой гравитацией.
Исследователи уже начали работать с NASA над доработкой устройства. Текущий прототип, например, не имеет возможности автономной навигации, использует батарею для питания своего двигателя, а также не может контролировать высоту своего прыжка. Ещё одно ограничение — ему требуется несколько минут, чтобы перезарядить пружину между каждым прыжком. Инженеры надеются получить более совершенную версию, готовую к использованию в космическом пространстве, через пять лет.
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прыгать на вот это? куда прыгать, я не понял?
Садишься на синий элемент и прыгаешь
Кто не скачет - тот не кончит
здесь кроется какая-то шутка про Рогозина и батуты
Этот механизм похож на тот, который используют представители животного мира. Например, мышца ноги кузнечика служит исполнительным механизмом: когда она сокращается, отгибает пружинообразную часть коленного сустава, создавая напряжение, которое высвобождается, чтобы насекомое совершало прыжки
Не показывайте эту статью Зоибане
Смысле
@Zoibana внимание! Кибер-🦗
Он на шашлык ах
Зоибет?
Его кровный враг
Можно робота который залезет в один бункер? Я покажу, карту принес.
https://wiki.evageeks.org/Matarael
Почему мне это напоминает тюрбан султана
а в космосе теоретически может прыгнуть вперёд на полкилометра.
А это как? Потом он упадет? Остановится? Все-таки не в космосе а на луне, исходя из этой же статьи.
Конечно упадет, не будет же он вечно лететь.
А как оружие крепится и какое?
Вот варианты несущих боеголовок