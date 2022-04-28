Технологии

Американские инженеры создали робота, который может запрыгнуть на 10-этажное здание Статьи редакции

Робот двигается в воздухе со скоростью около 100 километров в час, а в космосе теоретически может прыгнуть вперёд на полкилометра.

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Эллиот Хоукс

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре спроектировали робота, способного прыгнуть на высоту более 30 метров — при этом сам он достигает лишь 30 сантиметров в высоту.

Команда, разрабатывающая прыгуна, полагалась на силу упругости. В такой системе прыжков часть, называемая исполнительным механизмом, движется и накапливает энергию в пружине, которая высвобождается защёлкой, чтобы подбросить объект в воздух.

Вся конструкция робота действует как пружина: он состоит из резиновых лент и планок из углеродного волокна. Когда привод (легкий вращающийся двигатель) вращается, он наматывает струну, которая сжимает пружину. Таким образом привод натягивает резиновые ленты и сжимает углеродное волокно, изгибая каждую планку в изогнутую форму, похожую на лук для стрельбы. Затем защёлка освобождается, и робот подбрасывается в воздух.

Он прыгает намного выше, чем большинство остальных прыгающих роботов в мире — если не все из них, о которых я знаю.

Сара Бергбрайтер
инженер-механик из Университета Карнеги-Меллона

Этот механизм похож на тот, который используют представители животного мира. Например, мышца ноги кузнечика служит исполнительным механизмом: когда она сокращается, отгибает пружинообразную часть коленного сустава, создавая напряжение, которое высвобождается, чтобы насекомое совершало прыжки.

Однако у животных мышцы имеют только одно сокращение, с помощью которого они могут растянуть свою «пружину». Для привода в разработанной механической перемычке инженеры использовали двигатель, который мог вращаться несколько раз перед каждым прыжком и, таким образом, сохранять больше энергии.

Этот робот может перепрыгивать через здания и эффективно перемещаться в средах, в которых затруднено движение колесных, ходячих или даже летающих конструкций. Также в перспективе такие механизмы могут использовать в космической отрасли — они способны летать на ещё более впечатляющие расстояния в безвоздушной среде с низкой гравитацией.

На Луне наше устройство теоретически может прыгнуть вперёд на полкилометра, поднимаясь на 125 метров в высоту за один прыжок.

Эллиот Хоукс
инженер-механик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре

Исследователи уже начали работать с NASA над доработкой устройства. Текущий прототип, например, не имеет возможности автономной навигации, использует батарею для питания своего двигателя, а также не может контролировать высоту своего прыжка. Ещё одно ограничение — ему требуется несколько минут, чтобы перезарядить пружину между каждым прыжком. Инженеры надеются получить более совершенную версию, готовую к использованию в космическом пространстве, через пять лет.

Эллиот Хоукс

#роботы #новости

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17 комментариев
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Желтый дебаркадер

прыгать на вот это? куда прыгать, я не понял?

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Отчаянный пёс_анон

Садишься на синий элемент и прыгаешь

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Скрепный кремпай

Кто не скачет - тот не кончит

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Невинный фонарь

здесь кроется какая-то шутка про Рогозина и батуты

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Бытовой дым

Этот механизм похож на тот, который используют представители животного мира. Например, мышца ноги кузнечика служит исполнительным механизмом: когда она сокращается, отгибает пружинообразную часть коленного сустава, создавая напряжение, которое высвобождается, чтобы насекомое совершало прыжки
 Не показывайте эту статью Зоибане

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TOMYMM

Смысле

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Целый микрофон

@Zoibana внимание! Кибер-🦗

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TOMYMM

Он на шашлык ах

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Великий Спецоператор

Зоибет?

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Сережа Семенов

Его кровный враг

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Nick Nick

Можно робота который залезет в один бункер? Я покажу, карту принес.

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Забор крови

https://wiki.evageeks.org/Matarael

Matarael - EvaWiki - An Evangelion Wiki…
Matarael - EvaWiki - An Evangelion Wiki - EvaGeeks.org
wiki.evageeks.org
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Испанский ключ

Почему мне это напоминает тюрбан султана

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Рядовой Кирилл

а в космосе теоретически может прыгнуть вперёд на полкилометра.
 А это как? Потом он упадет? Остановится? Все-таки не в космосе а на луне, исходя из этой же статьи.

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Фываолдж

Конечно упадет, не будет же он вечно лететь.

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Ничтожный дебаркадер

А как оружие крепится и какое?

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Q..

Вот варианты несущих боеголовок

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Е***ь

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