Группа врачей, известных в TikTok и Instagram, заявляли, что у них есть решение для решения «бюрократизма» нынешней медицинской системы — всего за 570 долларов за NFT.

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NFT-проект MetaDocs, запущенный в декабре 2021 года, должен был предоставить покупателям доступ к врачам, работая почти как подписка на телемедицину. Анонсировался целый легион популярных докторов, у которых 70 миллионов подписчиков в сумме: они, как обещалось, были бы доступны через личные сообщения, групповые сеансы или видеочаты.

MetaDocs, по планам основателей, должна была превратиться в полноценную виртуальную клинику в метавселенной. Но ещё не развернувшийся в полную силу проект столкнулся с трудностями, ведь на самом деле он не лицензирован как телемедицинский сервис, и поэтому его врачи не могут на законных основаниях ставить диагнозы, выписывать рецепты или давать персональные медицинские советы любому, кто покупает MetaDocs NFT.

BuzzFeed рассказал историю медицинского проекта, который, ещё толком не запустившись, уже обрёл множество критиков.

Cтоимость MetaDocs NFT, предположительно, составит 0,2 эфира или около 570 долларов. Однако что именно получит покупатель за эти деньги, кроме непосредственно NFT, не очень понятно.

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Согласно официальным документам, держатели NFT будут получать «токены сердца» («heart tokens») за каждый день владения. Токены можно обменять на три уровня общения с врачами: от переписки в личных сообщениях до видеочатов. На сайте MetaDocs также говорится, что держатели NFT получат «скидки на выбранную одежду, средства личной гигиены, медицинские анализы, пищевые добавки и многое другое».

Многие пользователи взаимодействовали с врачами в ныне удалённом чате «Спросите врача» в Discord, где сотни участников, называемых «пациентами», могли получить совет от медицинских специалистов MetaDocs. Там пользователи задавали вопросы, например, о вреде допинга, спрашивали, что сказать умирающему, и уточняли, стоит ли беспокоиться из-за боли во внутренних органах.

В марте один из участников спросил о влиянии диетических подсластителей. Врач MetaDocs, назвавшийся доктором Шейном Уильямсом, семейным врачом из Флориды, ответил, что «по общему мнению, это может привести к проблемам в будущем». Однако он признался, что не располагает исследованиями, подтверждающими эти слова: «Я просто исходил из слухов».

В канале в Discord не было заявлений об отказе от ответственности или предупреждений о том, что комментарии не следует рассматривать как медицинские рекомендации. Создатель MetaDocs Сина Джурабачи позднее заявил, что юрист проекта Эли Поллак (который также является его зятем) работает над отказом от прав, который пациенты подписывают перед общением с врачами. Это — та самая медицинская бюрократия, с которой борются идеологи проекта.

Но вскоре чат MetaDocs в Discord исчез. Джон Ким, соучредитель MetaDocs, объяснил это тем, что на канале произошло «много хаоса», поэтому они «решили оставаться на более защищённой стороне, потому что может произойти много плохих вещей, больших чем просто проблема общественного имиджа».

Создателей критикуют за сотрудничество со специалистами с сомнительной квалификацией и организациями, продвигающими антинаучные идеи

MetaDocs планирует предлагать услуги телемедицины к началу 2023 года. Однако компании необходимо будет либо включить в состав существующего поставщика, либо получить собственную лицензию.

У MetaDocs уже возникли проблемы с врачами, которых тот нанял для оказания услуг держателям NFT — девять из них уже официально исключены из проекта. Оказалось, что кто-то из них вовсе никогда не давал согласие на участие, кого-то уволили с работы за профнепригодность, а трое врачей, если верить их профилям в LinkedIn, ещё не окончили обучение. Причина таких ошибок кроется в том, что при выборе участников MetaDocs ориентировался в первую очередь на их медийную известность.

По мере усиления критики основатели MetaDocs вычищали информацию из нормативной базы проекта. Более актуальные документы, например, не включают планы по разработке медицинской симуляторной игры.

MetaDocs также удалила с сайта название благотворительной организации по борьбе с аутизмом, которой она обещала пожертвовать первый доход в размере миллиона долларов. Речь идёт о сообществе The Autism Community in Action, которое ранее поддерживало научно необоснованные заявления о том, что вакцины вызывают аутизм. В последующем интервью Джурабачи сказал, что не знал о позиции сообщества в отношении вакцинации и понимает, почему это был «оскорбительный выбор».

Честно говоря, я выбрал это сообщество, потому что мы с женой работали с его членом во Флориде. Когда вы видите, как кто-то помогает вашему ребёнку, это значит для вас целый мир. Это была моя предвзятость и моя вина. Иногда эмоции могут захлестнуть. Сина Джурабачи

Не исключено, что сотрудничающие с MetaDocs врачи рассматривают платформу как ещё одну торговую площадку

Ещё один нюанс — так как врачи, участвующие в проекте, являются также популярными блогерами, они рекламируют различные медицинские изделия и препараты — и есть риск, что они также могут продвигать их через MetaDocs.

В недавнем ролике в инстаграме* доктор Тони Юн представил линию косметических товаров. Доктор Файез Аджиб, у которого 2,9 миллиона подписчиков на TikTok и 357 тысяч подписчиков на ютубе, заключил несколько контрактов с платформой цифрового банкинга Laurel Road. Пластический хирург доктор Ричард Дж. Браун, у которого 7,6 миллиона подписчиков в тиктоке и 90 тысяч подписчиков в инстаграме*, написал о любви к определённой марке овсянки.

BuzzFeed также указывает, что специалисты могут продвигать сомнительные идеи. Согласно отчёту Центра по борьбе с цифровой ненавистью, сеть медицинских авторитетов несёт ответственность за 73% «антиваксерского» контента в фейсбуке*. Некоторых медийных врачей также обвиняют в легализации сомнительных оздоровительных продуктов, таких как добавки и диеты, которые, как утверждается в рекламе, предотвращают заражение Covid-19.

Конечно, не все медийные врачи были замечены в деятельности, вызывающей вопросы, и порой ограничиваются безобидными и полезными общими советами, к примеру, по борьбе с пандемией.