Технологии

Учёные из MIT разработали динамик толщиной в лист бумаги. Он может превратить любую поверхность в источник звука Статьи редакции

Устройством можно обшить офис или кабину самолёта, чтобы обеспечить полное шумоподавление.

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Инженеры Массачусетского технологического института разработали тонкий как бумага динамик, который может превратить любую поверхность в источник звука. Он воспроизводит аудио с минимальными искажениями, потребляя при этом лишь малую часть энергии, необходимой обычным динамикам.

По словам исследователей, динамик размером с ладонь и весом примерно с монету может генерировать звук независимо от того, на какую поверхность его приклеят.

Разработчики упростили конструкцию обычного динамика, используя тонкую (8 микрон) плёнку пьезоэлектрического материала, который перемещается при подаче на него напряжения, что приводит в движение воздух над ним и создаёт звук. При этом вибрирует не весь материал. На нём есть крошечные купола шириной с человеческий волос, каждый из которых вибрирует отдельно, а тысячи таких куполов вибрируют вместе и создают звук.

Устройство может обеспечить активное шумоподавление в шумной обстановке, например, в кабине самолёта. Если динамик будет генерировать звук одинаковой амплитуды, но противоположной фазы, то можно добиться эффекта, когда звуки двигателей и генерируемые будут друг друг друга заглушать. Учёные также предполагают, что динамик может пригодиться для 3D-кинотеатров или парков развлечений, где нужно обеспечивать трёхмерный звук.

Невероятное ощущение — взять то, что выглядит как тонкий лист бумаги, прикрепить к нему два зажима, вставить в порт наушников компьютера и услышать звуки, исходящие из него. Его можно использовать где угодно. Для работы устройства требуется небольшое количество электроэнергии.

Владимир Булович
руководитель MIT.nano

#новости #инновации

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16 комментариев
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Кавказский будильник

Из этой фольги можно сделать шапочку и слышать голоса

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Dmitry Why

Помню в многоэтажке в которой я жил по крыше шли два оголенных провода, линия радиоточки. Мы цепляли свои провода к этой магистрали , присоединяли к крышке люка с противоположных концов и слушали радио. Учёным из MIT надо было в детстве чаще лазать по крышам, и не такое бы открыли

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Noname nonamer

Они лазали вполне кста — Директор CSAIL румынка, вспоминала как их гоняли на картошку и прочие принудительные деятельности.

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ШАБАШ

Небось, «Голос Америки» слушали.

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Сергей Дворниченко

Можно наклеить за обоями или где то еще, и свести человека с ума

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Кавказский будильник

Так вот что произошло с путиным

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Скрепный кремпай

Можно свернуть его в трубочку и засунуть в жопу.
Чревовещание нового уровня...

Почему на тж в голову лезут самые всратые идеи?

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Павел Каташев

Золотые купола, душу мою радуют

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Фактически, это обычный динамик, но да, толщина в 8 микрон это ебать как круто

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JilaNis

Качество звука уровня пьезопищалки. Помню, в звуковых открытках такие были - плоские диски. Может и сейчас есть.

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Bulky Blackcrappy против войны

Круто, но что-то сомневаюсь, что в кабине самолёта можно подавить шум таким образом, если только не ориентироваться на одного человека (или вообще лишь на одно из его ушей). Хотя, возможно, если покрыть всю кабину этим материалом…

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Социальный дым

гибкий пьезоэлемент?

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Недавний цвет

ДАЖЕ ТВОЮ МАМКУ
.
.
.
извините

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Александр Дудяк

датчик движения, солнечная ячейка - и визитки выйдут на новый уровень. Или открытки музыкальные.

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зимнее безмолвие

Круто как, наука - заебись

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John Doe

В часах всех такая хрень.

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M.R.T.
Е***ь

Вы запилили анимацию плюса и минуса. Уважаю. Не, в натуре. Классно Чётко Умеете, Могёте.

Белое Безмозглое

Почему бы не сказать Путину, что произведен обмен ядерными ударами, мира больше нет, наверху пепел и радиация, поэтому выходить из бункера на поверхность совсем-совсем нельзя больше. Можно даже показать визуализацию для убедительности.

EU Citizen
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