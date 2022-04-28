Учёные из MIT разработали динамик толщиной в лист бумаги. Он может превратить любую поверхность в источник звука Статьи редакции
Устройством можно обшить офис или кабину самолёта, чтобы обеспечить полное шумоподавление.
Инженеры Массачусетского технологического института разработали тонкий как бумага динамик, который может превратить любую поверхность в источник звука. Он воспроизводит аудио с минимальными искажениями, потребляя при этом лишь малую часть энергии, необходимой обычным динамикам.
По словам исследователей, динамик размером с ладонь и весом примерно с монету может генерировать звук независимо от того, на какую поверхность его приклеят.
Разработчики упростили конструкцию обычного динамика, используя тонкую (8 микрон) плёнку пьезоэлектрического материала, который перемещается при подаче на него напряжения, что приводит в движение воздух над ним и создаёт звук. При этом вибрирует не весь материал. На нём есть крошечные купола шириной с человеческий волос, каждый из которых вибрирует отдельно, а тысячи таких куполов вибрируют вместе и создают звук.
Устройство может обеспечить активное шумоподавление в шумной обстановке, например, в кабине самолёта. Если динамик будет генерировать звук одинаковой амплитуды, но противоположной фазы, то можно добиться эффекта, когда звуки двигателей и генерируемые будут друг друг друга заглушать. Учёные также предполагают, что динамик может пригодиться для 3D-кинотеатров или парков развлечений, где нужно обеспечивать трёхмерный звук.
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Почему в прошлые годы в т.н. ДНР и ЛНР спокойно проводились парады на 9 мая, а в этот раз не будут? Ведь в прошлые годы ВСУ их страшно угнетало и бомбило (так сильно, что умирало всего по паре человек за год), а сепары все равно выскакивали на парады под гнетом пуль и бомб. А сейчас вдруг перехотели, что-то случилось?
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Из этой фольги можно сделать шапочку и слышать голоса
Помню в многоэтажке в которой я жил по крыше шли два оголенных провода, линия радиоточки. Мы цепляли свои провода к этой магистрали , присоединяли к крышке люка с противоположных концов и слушали радио. Учёным из MIT надо было в детстве чаще лазать по крышам, и не такое бы открыли
Они лазали вполне кста — Директор CSAIL румынка, вспоминала как их гоняли на картошку и прочие принудительные деятельности.
Небось, «Голос Америки» слушали.
Можно наклеить за обоями или где то еще, и свести человека с ума
Так вот что произошло с путиным
Можно свернуть его в трубочку и засунуть в жопу.
Чревовещание нового уровня...
Почему на тж в голову лезут самые всратые идеи?
Золотые купола, душу мою радуют
Фактически, это обычный динамик, но да, толщина в 8 микрон это ебать как круто
Качество звука уровня пьезопищалки. Помню, в звуковых открытках такие были - плоские диски. Может и сейчас есть.
Круто, но что-то сомневаюсь, что в кабине самолёта можно подавить шум таким образом, если только не ориентироваться на одного человека (или вообще лишь на одно из его ушей). Хотя, возможно, если покрыть всю кабину этим материалом…
гибкий пьезоэлемент?
ДАЖЕ ТВОЮ МАМКУ
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извините
датчик движения, солнечная ячейка - и визитки выйдут на новый уровень. Или открытки музыкальные.
Круто как, наука - заебись
В часах всех такая хрень.