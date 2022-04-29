Саудовская Аравия запустила проект по засеиванию облаков над тремя районами, чтобы увеличить количество осадков Статьи редакции
С его помощью страна рассчитывает увеличить количество годовых осадков на 10-20%.
Саудовская Аравия начала первую фазу операции по засеву облаков с помощью химических веществ. Для этого в существующие облака впрыскивают мелкие частицы йодида серебра, вокруг которых затем собираются капли воды. Сталкиваясь друг с другом, капли увеличиваются в размерах — а это, в свою очередь, увеличивает вероятность дождя.
Саудовская Аравия является одной из самых засушливых стран в мире: государственный проект нацелен на сокращение опустынивания земель. Правда, не все учёные убеждены и доверяют используемому в стране методу засеивания облаков, поскольку процент увеличения количества осадков на самом деле не очень высок.
Аналогичную технологию также применяли в Китае и США. В 2021 году в ОАЭ использовали ещё один метод засеивания облаков: правительство запустило дроны, которые влетали в облака и разряжали электричество, что вызывало дождь в Дубае.
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зачем если там индусы неподалеку
Я про "лить воду в дипломе"...
а ну да. у индусов хотя бы потешные туториалы есть
Мы не сеем и не пашем, мы валяем дурака, с самолёта хуем машем, засеваем облака.
Главное, чтобы соседям этим не навредили, а так круто.
Едрить облачко.
Это байт на поправку
К конституции??
Если она у саудитов есть, им-то должно помочь
начала первую фазу операции по засеву
спецоперации
Нет что бы мечеть в каждом районе построить они всякой херней занимаются. Нет в них духовности
Облака Саудовской Аравии через год: