Технологии

Саудовская Аравия запустила проект по засеиванию облаков над тремя районами, чтобы увеличить количество осадков Статьи редакции

С его помощью страна рассчитывает увеличить количество годовых осадков на 10-20%.

Саудовская Аравия начала первую фазу операции по засеву облаков с помощью химических веществ. Для этого в существующие облака впрыскивают мелкие частицы йодида серебра, вокруг которых затем собираются капли воды. Сталкиваясь друг с другом, капли увеличиваются в размерах — а это, в свою очередь, увеличивает вероятность дождя.

Саудовская Аравия является одной из самых засушливых стран в мире: государственный проект нацелен на сокращение опустынивания земель. Правда, не все учёные убеждены и доверяют используемому в стране методу засеивания облаков, поскольку процент увеличения количества осадков на самом деле не очень высок.

صحيفة الشرق الأوسط @aawsat_News
السعودية تبدأ برنامجا لاستمطار السحب اصطناعيا... وتأمل في تحقيق هذه الأهداف الـ6

Аналогичную технологию также применяли в Китае и США. В 2021 году в ОАЭ использовали ещё один метод засеивания облаков: правительство запустило дроны, которые влетали в облака и разряжали электричество, что вызывало дождь в Дубае.

#погода #новости #саудовскаяаравия

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13 комментариев
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Первоначальный колос

Приглашали бы к себе российских студентов дипломников - и был бы аравийский полуостров цветущей саванной

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M.R.T.

зачем если там индусы неподалеку

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Первоначальный колос

Я про "лить воду в дипломе"...

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M.R.T.

а ну да. у индусов хотя бы потешные туториалы есть

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Творческий звук

Мы не сеем и не пашем, мы валяем дурака, с самолёта хуем машем, засеваем облака.

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Внезапный лолипоп

Главное, чтобы соседям этим не навредили, а так круто.

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Лунный паук например

Едрить облачко.

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Первоначальный колос

Это байт на поправку

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Лунный паук например

К конституции??

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Первоначальный колос

Если она у саудитов есть, им-то должно помочь

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Линейный звук

начала первую фазу операции по засеву
спецоперации

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Dmytry Kovalsky

Нет что бы мечеть в каждом районе построить они всякой херней занимаются. Нет в них духовности

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Lee

Облака Саудовской Аравии через год:

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