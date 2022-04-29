С его помощью страна рассчитывает увеличить количество годовых осадков на 10-20%.

Саудовская Аравия начала первую фазу операции по засеву облаков с помощью химических веществ. Для этого в существующие облака впрыскивают мелкие частицы йодида серебра, вокруг которых затем собираются капли воды. Сталкиваясь друг с другом, капли увеличиваются в размерах — а это, в свою очередь, увеличивает вероятность дождя.

Саудовская Аравия является одной из самых засушливых стран в мире: государственный проект нацелен на сокращение опустынивания земель. Правда, не все учёные убеждены и доверяют используемому в стране методу засеивания облаков, поскольку процент увеличения количества осадков на самом деле не очень высок.

صحيفة الشرق الأوسط @aawsat_News السعودية تبدأ برنامجا لاستمطار السحب اصطناعيا... وتأمل في تحقيق هذه الأهداف الـ6

Аналогичную технологию также применяли в Китае и США. В 2021 году в ОАЭ использовали ещё один метод засеивания облаков: правительство запустило дроны, которые влетали в облака и разряжали электричество, что вызывало дождь в Дубае.