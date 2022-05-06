Подобные группы дронов можно использовать для оказания помощи при стихийных бедствиях, а также в военных целях.

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Фэй Гао

Учёные из китайского университета Чжэцзян представили группу из десяти дронов размером с ладонь, которые общаются друг с другом, чтобы оставаться в строю. Беспилотники постоянно обмениваются данными, собранными бортовыми камерами с датчиками глубины, для составления карты своего окружения. Таким образом, если путь перед одним дроном заблокирован, он может использовать информацию, собранную его соседями, для построения нового маршрута.

Исследователи отмечают, что этот метод также может использоваться роем для отслеживания человека, идущего в той же среде. Если один дрон теряет цель из виду, другие могут уловить её след.

Во время стихийных бедствий, таких как землетрясения и наводнения, рой дронов может искать, направлять и доставлять предметы первой необходимости людям, оказавшимся в ловушке. Например, во время лесных пожаров манёвренные коптеры могут быстро собирать информацию с близкого расстояния от линии фронта без риска травмирования людей. группа ученых из китайского университета Чжэцзян

Работа имеет и явный военный потенциал. США, Китай, Россия, Израиль и Великобритания уже разрабатывают рои беспилотников, которые можно использовать в боевых действиях.

Старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии Эльке Шварц отмечает, что способность ориентироваться в загромождённой среде желательна для целого ряда военных целей, в том числе для ведения боевых действий в городских условиях.