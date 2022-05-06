Китайские учёные создали рой дронов, способных автономно летать по густому бамбуковому лесу и общаться друг с другом Статьи редакции
Подобные группы дронов можно использовать для оказания помощи при стихийных бедствиях, а также в военных целях.
Учёные из китайского университета Чжэцзян представили группу из десяти дронов размером с ладонь, которые общаются друг с другом, чтобы оставаться в строю. Беспилотники постоянно обмениваются данными, собранными бортовыми камерами с датчиками глубины, для составления карты своего окружения. Таким образом, если путь перед одним дроном заблокирован, он может использовать информацию, собранную его соседями, для построения нового маршрута.
Исследователи отмечают, что этот метод также может использоваться роем для отслеживания человека, идущего в той же среде. Если один дрон теряет цель из виду, другие могут уловить её след.
Работа имеет и явный военный потенциал. США, Китай, Россия, Израиль и Великобритания уже разрабатывают рои беспилотников, которые можно использовать в боевых действиях.
Старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии Эльке Шварц отмечает, что способность ориентироваться в загромождённой среде желательна для целого ряда военных целей, в том числе для ведения боевых действий в городских условиях.
Рои дронов потенциально более опасные, чем одиночные машины, поскольку они автономны. Ни один человек не может одновременно управлять роем из 10 дронов, но если эту задачу можно переложить на алгоритмы, то военные планировщики с большей вероятностью воспользуются использованием такой автономной системы в войне.
рой пидрил
но на видео вроде просто рендер
А ты до конца досмотрел?
ага и визуально похоже на обычный CG.
с виду идея действительно интересна, правда не знаю насколько правдива реализация может быть, в теории с помощью лидаров можно реализовать, правда цена будет немаленькая.
круто
общаться друг с другом
посредством нефритового интерфейса?
Теперь от скайнета и в лесу не спрячешься
Почалось.