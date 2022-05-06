Технологии

Коренные народы Панамы ведут высокотехнологичную борьбу за свои земли, защищая леса от незаконных вырубок Статьи редакции

С помощью спутниковых снимков они выявляют вторжения владельцев ранчо на свою территорию.

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На карте показано, где в 2021 году в Панаме произошли пожары, которые обычно используют для расчистки земли. Пожары отмечены красным цветом; земли коренных народов заштрихованы зеленым цветом. Изображение Native Future

Йельская школа окружающей среды выяснила, что за последнее десятилетие заметно возросло использование картографирования ГИС, GPS и спутникового слежения за землями коренных народов в Панаме — в общинах появились настоящие профессионалы в этих областях.

Эта тенденция наблюдается во многих странах Латинской Америки: например, мониторинг Андского проекта Амазонки позволяет наблюдателям из числа коренных народов использовать спутниковые данные для отслеживания вторжений в Бразилию, Боливию и Перу.

Однако заставить правительства действовать в отношении захвата земель и вырубки лесов довольно сложно. Лидеры коренных народов говорят, что в Панаме, например, национальное правительство часто становится на сторону бизнеса, владельцев ранчо, лесозаготовителей и колонизаторов, несмотря на многочисленные доказательства того, что они незаконно расчищают земли коренных народов.

С начала 2021 года вунаанцы (один из коренных народов Панамы) подали властям Панамы восемь жалоб на вырубки, оценив ущерб примерно в 44 тысячи долларов. До сих пор по ним не было предпринято никаких действий.

Когда приходят колоно [так называют тех, кто захватывает земли], они заставляют нас чувствовать, что мы даже не люди, а просто животные. В этом году они попытаются устроить на моей земле пастбище для своих коров: они опрыскивали её химикатами, и мы теперь будем пить заражённую воду.

панамский фермер

#панама

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Underdog420

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