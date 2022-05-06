Коренные народы Панамы ведут высокотехнологичную борьбу за свои земли, защищая леса от незаконных вырубок Статьи редакции
С помощью спутниковых снимков они выявляют вторжения владельцев ранчо на свою территорию.
Йельская школа окружающей среды выяснила, что за последнее десятилетие заметно возросло использование картографирования ГИС, GPS и спутникового слежения за землями коренных народов в Панаме — в общинах появились настоящие профессионалы в этих областях.
Эта тенденция наблюдается во многих странах Латинской Америки: например, мониторинг Андского проекта Амазонки позволяет наблюдателям из числа коренных народов использовать спутниковые данные для отслеживания вторжений в Бразилию, Боливию и Перу.
Однако заставить правительства действовать в отношении захвата земель и вырубки лесов довольно сложно. Лидеры коренных народов говорят, что в Панаме, например, национальное правительство часто становится на сторону бизнеса, владельцев ранчо, лесозаготовителей и колонизаторов, несмотря на многочисленные доказательства того, что они незаконно расчищают земли коренных народов.
С начала 2021 года вунаанцы (один из коренных народов Панамы) подали властям Панамы восемь жалоб на вырубки, оценив ущерб примерно в 44 тысячи долларов. До сих пор по ним не было предпринято никаких действий.
Аватар наоборот? 🤔