Когда приходят колоно [так называют тех, кто захватывает земли], они заставляют нас чувствовать, что мы даже не люди, а просто животные. В этом году они попытаются устроить на моей земле пастбище для своих коров: они опрыскивали её химикатами, и мы теперь будем пить заражённую воду.