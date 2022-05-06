Технологии
DTF

WSJ: Xiaomi, Lenovo и другие китайские производители сократили поставки в Россию, не объявляя об этом публично Статьи редакции

Компании из КНР не хотят попасть под вторичные санкции США.

Xiaomi 12. Фото Cnet

О том, что китайские технологические компании сокращают поставки своей продукции в РФ, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

  • Поставки в РФ сократили или полностью прекратили несколько китайских компаний, включая Xiaomi и Lenovo. Все производители сделали это без каких-либо публичных заявлений, поскольку министерство торговли Китая призывает бизнес не поддерживать западные санкции против РФ.
  • Американские поставщики также оказали давление на китайских производителей, требуя, чтобы их продукция не попадала в РФ. В марте 2022 года один из поставщиков разослал всем клиентам письмо с требованием соблюдать правила. Кроме того, сотрудники отдела продаж этой компании провели разъяснительную беседу с китайскими коллегами.
  • Xiaomi существенно сократила поставки в Россию. По данным одного из дистрибьюторов, опрошенных WSJ, в апреле и начале мая компания полностью приостановила отгрузки в страну.
  • В марте 2022 года экспорт из Китая в Россию снизился по сравнению с февралём более чем на 40%. Поставки смартфонов упали почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций — на 98%. Об этом в WSJ сообщили со ссылкой на официальные данные китайских властей.
  • Российские ритейлеры пока не сообщали о проблемах с поставками устройств Xiaomi и Lenovo. Как стало известно в конце марта, запасов техники от производителей, которые приостановили работу в РФ, в среднем хватит на два-три месяца.
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РБК: «Ситилинк» и ещё одна крупная сеть оценили запасы техники Apple и Samsung — их хватит на два-три месяца Статьи редакции

«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.

Фото Рамиля Ситдиков, РИА «Новости»

#новости #санкции

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42 комментария
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Капитальный шмель

Ни дня без ножа в спину от товарища Xi

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Сергей Дворниченко
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Noname nonamer

Вот эти кстати по настоящему импортозамещают. А не потемкинская деревня. Интересно что там будет к году так 32

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Тайваню особенно интересно наверное

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Капитальный шмель

По сути они всеми более-менее основными технологиями обладают. Часть сами лаоваи принесли, часть спиздили

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Electrik Laserland

Большой нефритовый нож

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Ukrainian

Нож в спину!

Пора задуматься не пора ли денацифицировать Китай, а то знаете ли, охуели узкоглазые нацисты.

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Сеньор Помидор

你是肮脏的狗

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Занятый Данила

Украину то не потянули, а у Китая армия явно помощнее украинской будет, не в упрек Украине.

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Ukrainian

В этом и заключается вся ирония.

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Яблан Пердиня

про росию тоже все думали, что армия мощнее

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Бандеромобіль

После этой новости на DTF начался сущий кошмар.

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JilaNis

Пойду посмотрю.

P.S. На удивление адекватная реакция. Видимо большинство любителей фистинга сапогом уже легли спать.

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пепси

яка сумна новина

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Призванный Орзэмэс

Нож в псину совать, медведь рот ебать

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sergjjj

Это что то на пикабушном?

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Призванный Орзэмэс

Нет, это на алиэкспрессном. На пикабушном так:
Нахуй ненужно! Предатели! Отменили русских! АААА холлы получите. и т.д.

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Хлопак

сбывается мечта о возврате в ссср. жду фото полок в магазинах через пол годика

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JilaNis

К сожалению, мы не СССР с плановой экономикой, да и параллельный импорт разрешили. По шкале развития это будет возврат где-то в ранние нулевые годы, когда телефоны и электроника в страну шли серыми схемами, без поддержки, локализации, экосистемы и прочего.

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Хлопак

кстати да, кому нахер теперь нужно поддерживать российскую локализацию

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Занятый Данила

Будем учить украинский в таком случае

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Черт из табакеркИ

СССР? Наивно, очень наивно.

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Хлопак

я смотрю ближе к распаду ссср. мне кажется с россией будет точно так. каждый регион станет отдельным государством. москва и питер будут удерживать те территории где есть газ и нефть чтоб быть придатком сырьевым китая

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Занятый Данила

Как они собираются их удерживать, если они пиздец как далеко от Москвы и Питера?

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Елена Кравицкая

официальные поставки я так понимаю там и половины нет. дохуя аппаратов серыми везли и раньше. причем они еще и дешевле были изза пошлин. китайцы просто будут с черного хода глобалки отгружать в беларусь на порядок больше

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Глеб Ворончихин

в очередной раз азиатские партнеры провели своим нефритовым стержнем по самым нежным местам потребителей

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Ukrainian

БРОВЬЮ ПОВЕДЁМ И НА КИТАЕ ВСЁ ПОЙМУТ.

Твёрдо и чётко.

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Сергей Дворниченко
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Amaze Zett

ну хз, с алика все отсылается как обычно. правда все реже доходит

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zero endorphine

ну речь понятно не про алик, а про поставки во всякие салоны связи например.

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Alexander Pankov

Ну это было максимально ожидаемо

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Луговой Мариец

Далагой длуг, извини спасиба пазалуста, но дазе мы не лаботать страна-телалист просить понимание

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Noname nonamer

Логично — это тоталитарное государство с мозгами же.

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Черт из табакеркИ

Ксюоми бы вообще запретил. Чтобы больнее было).

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Егор Павлюк

Та не, Китай точно на стороне России. Точно! Правда же? Ну позязя... Зато вот Белоруссия... эй, Лукаш, ты куда сховался?!

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Хлопак

https://youtu.be/g1D8yKVPy5I

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Раз в три месяца

Я бы еще списал на проблемы с логистическими цепочками из-за которых поставки снизились, и довольно существенно.

Тут динамику смотреть нужно, июнь-июль покажет.

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ИгорьOK

Ребята!!! Всё! Разобрались!!
Это просто логистика в россию просела из всех остальных стран!

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Крепкий

Кетай подумали мозгом

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Сеньор Помидор
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Великий Спецоператор

Почему молчит Кеосаян? Или только на казахов стоит?

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Раненый велосипед

йотафон хоть не под санкциями? сейчас без конкурентов он раскрутится

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