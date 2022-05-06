WSJ: Xiaomi, Lenovo и другие китайские производители сократили поставки в Россию, не объявляя об этом публично Статьи редакции
Компании из КНР не хотят попасть под вторичные санкции США.
О том, что китайские технологические компании сокращают поставки своей продукции в РФ, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
- Поставки в РФ сократили или полностью прекратили несколько китайских компаний, включая Xiaomi и Lenovo. Все производители сделали это без каких-либо публичных заявлений, поскольку министерство торговли Китая призывает бизнес не поддерживать западные санкции против РФ.
- Американские поставщики также оказали давление на китайских производителей, требуя, чтобы их продукция не попадала в РФ. В марте 2022 года один из поставщиков разослал всем клиентам письмо с требованием соблюдать правила. Кроме того, сотрудники отдела продаж этой компании провели разъяснительную беседу с китайскими коллегами.
- Xiaomi существенно сократила поставки в Россию. По данным одного из дистрибьюторов, опрошенных WSJ, в апреле и начале мая компания полностью приостановила отгрузки в страну.
- В марте 2022 года экспорт из Китая в Россию снизился по сравнению с февралём более чем на 40%. Поставки смартфонов упали почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций — на 98%. Об этом в WSJ сообщили со ссылкой на официальные данные китайских властей.
- Российские ритейлеры пока не сообщали о проблемах с поставками устройств Xiaomi и Lenovo. Как стало известно в конце марта, запасов техники от производителей, которые приостановили работу в РФ, в среднем хватит на два-три месяца.
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Ни дня без ножа в спину от товарища Xi
Вот эти кстати по настоящему импортозамещают. А не потемкинская деревня. Интересно что там будет к году так 32
Тайваню особенно интересно наверное
По сути они всеми более-менее основными технологиями обладают. Часть сами лаоваи принесли, часть спиздили
Большой нефритовый нож
Нож в спину!
Пора задуматься не пора ли денацифицировать Китай, а то знаете ли, охуели узкоглазые нацисты.
你是肮脏的狗
Украину то не потянули, а у Китая армия явно помощнее украинской будет, не в упрек Украине.
В этом и заключается вся ирония.
про росию тоже все думали, что армия мощнее
После этой новости на DTF начался сущий кошмар.
Пойду посмотрю.
P.S. На удивление адекватная реакция. Видимо большинство любителей фистинга сапогом уже легли спать.
яка сумна новина
Нож в псину совать, медведь рот ебать
Это что то на пикабушном?
Нет, это на алиэкспрессном. На пикабушном так:
Нахуй ненужно! Предатели! Отменили русских! АААА холлы получите. и т.д.
сбывается мечта о возврате в ссср. жду фото полок в магазинах через пол годика
К сожалению, мы не СССР с плановой экономикой, да и параллельный импорт разрешили. По шкале развития это будет возврат где-то в ранние нулевые годы, когда телефоны и электроника в страну шли серыми схемами, без поддержки, локализации, экосистемы и прочего.
кстати да, кому нахер теперь нужно поддерживать российскую локализацию
Будем учить украинский в таком случае
СССР? Наивно, очень наивно.
я смотрю ближе к распаду ссср. мне кажется с россией будет точно так. каждый регион станет отдельным государством. москва и питер будут удерживать те территории где есть газ и нефть чтоб быть придатком сырьевым китая
Как они собираются их удерживать, если они пиздец как далеко от Москвы и Питера?
официальные поставки я так понимаю там и половины нет. дохуя аппаратов серыми везли и раньше. причем они еще и дешевле были изза пошлин. китайцы просто будут с черного хода глобалки отгружать в беларусь на порядок больше
в очередной раз азиатские партнеры провели своим нефритовым стержнем по самым нежным местам потребителей
БРОВЬЮ ПОВЕДЁМ И НА КИТАЕ ВСЁ ПОЙМУТ.
Твёрдо и чётко.
ну хз, с алика все отсылается как обычно. правда все реже доходит
ну речь понятно не про алик, а про поставки во всякие салоны связи например.
Ну это было максимально ожидаемо
Далагой длуг, извини спасиба пазалуста, но дазе мы не лаботать страна-телалист просить понимание
Логично — это тоталитарное государство с мозгами же.
Ксюоми бы вообще запретил. Чтобы больнее было).
Та не, Китай точно на стороне России. Точно! Правда же? Ну позязя... Зато вот Белоруссия... эй, Лукаш, ты куда сховался?!
https://youtu.be/g1D8yKVPy5I
Я бы еще списал на проблемы с логистическими цепочками из-за которых поставки снизились, и довольно существенно.
Тут динамику смотреть нужно, июнь-июль покажет.
Ребята!!! Всё! Разобрались!!
Это просто логистика в россию просела из всех остальных стран!
Кетай подумали мозгом
Почему молчит Кеосаян? Или только на казахов стоит?
йотафон хоть не под санкциями? сейчас без конкурентов он раскрутится