Он использовал новую модель освещения Lumen, но обошёлся без технологии для отображения сложной геометрии. Вышло всё равно очень реалистично.

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По словам художника Лоренцо Драго, он вдохновлялся железнодорожной станцией Etchū-Daimon в японском городе Тояма.

Драго показал сцену как в дневное время, так и в ночное — во втором случае ролик начинает напоминать кадры из хоррора.

Сцена на Unreal Engine 5

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Фото настоящей станции