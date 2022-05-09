Технологии
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Художник воссоздал ж/д станцию из Японии на движке Unreal Engine 5 — в ночное время она похожа на локацию из хоррора Статьи редакции

Он использовал новую модель освещения Lumen, но обошёлся без технологии для отображения сложной геометрии. Вышло всё равно очень реалистично.

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По словам художника Лоренцо Драго, он вдохновлялся железнодорожной станцией Etchū-Daimon в японском городе Тояма.

Драго показал сцену как в дневное время, так и в ночное — во втором случае ролик начинает напоминать кадры из хоррора.

Сцена на Unreal Engine 5

Фото настоящей станции

Художник отметил, что сам работал над моделями, текстурами и освещением при помощи модели освещения Lumen, однако он не использовал технологию Nanite для отображения сложной геометрии.

#новости #игры #графика

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15 комментариев
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Лысый файл

Ебать графон завезли

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Станислав Агентов

Сталкер 2

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Спал с мамой кремлебота

Shadow of Rutracker

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Boris Britva

Достигли настолько реалистичной графики, что она стала нереалистичной.

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JilaNis

Так она не очень реалистичная, не хватает декалей. В дневное время выглядит отлично, но вот в ночное искусственный свет фонаря прям во всю глубину зловещей долины попадает.

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УкраiнськийРобiт

нихуя там полигонов

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УкраiнськийРобiт

но желтая плитка выглядит уродливо

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dtisigxizzdidzi

матрица уже здесь

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ШАБАШ

У него ещё брат Иван.

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Хрюнчик

Бычков с пакетиками от чипсов не хватает, и уже не так страшно

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Dmytry Kovalsky

Текстуры плюс освещение..чего такого то.
Учитывая что сцена небольшая то ничего необычного.
(да не круто на самом деле)

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Ауф

главное больше трясти камеру

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Dmytry Kovalsky

Интересно успеем побывать в матрице до первой ядерной ?

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Ukrainian

И ведь на хоррор оно похоже только потому, что там коричневый пердёж на фоне.

А так графоний моё почтение.

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Нефтяной Илья

Нахабино

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