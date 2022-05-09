Художник воссоздал ж/д станцию из Японии на движке Unreal Engine 5 — в ночное время она похожа на локацию из хоррора Статьи редакции
Он использовал новую модель освещения Lumen, но обошёлся без технологии для отображения сложной геометрии. Вышло всё равно очень реалистично.
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По словам художника Лоренцо Драго, он вдохновлялся железнодорожной станцией Etchū-Daimon в японском городе Тояма.
Драго показал сцену как в дневное время, так и в ночное — во втором случае ролик начинает напоминать кадры из хоррора.
Сцена на Unreal Engine 5
Фото настоящей станции
Художник отметил, что сам работал над моделями, текстурами и освещением при помощи модели освещения Lumen, однако он не использовал технологию Nanite для отображения сложной геометрии.
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Shadow of Rutracker
Достигли настолько реалистичной графики, что она стала нереалистичной.
Так она не очень реалистичная, не хватает декалей. В дневное время выглядит отлично, но вот в ночное искусственный свет фонаря прям во всю глубину зловещей долины попадает.
нихуя там полигонов
но желтая плитка выглядит уродливо
матрица уже здесь
У него ещё брат Иван.
Бычков с пакетиками от чипсов не хватает, и уже не так страшно
Текстуры плюс освещение..чего такого то.
Учитывая что сцена небольшая то ничего необычного.
(да не круто на самом деле)
главное больше трясти камеру
Интересно успеем побывать в матрице до первой ядерной ?
И ведь на хоррор оно похоже только потому, что там коричневый пердёж на фоне.
А так графоний моё почтение.
Нахабино