{"id":2121,"url":"\/distributions\/2121\/click?bit=1&hash=c729442271aec384715ceaf20517bb8fa0166ebf92af2882be94c77e61bf0e3b","title":"\u041a\u0430\u043a\u0443\u044e \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 TJ \u0438 \u043a\u0442\u043e \u0435\u0451 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u0442","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"75f1ba9e-7ef7-5a5d-9174-73e116005093","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
DTF

Apple прекратила производство iPod. Последней моделью в линейке оставался iPod Touch Статьи редакции

Компания спустя 22 года окончательно перестаёт производить устройства, которые переосмыслили музыкальную индустрию.

1397 просмотров
  • О том, что iPod Touch больше не будут производить, Apple объявила на своём официальном сайте в заметке под заголовком «Музыка будет жить дальше».
  • В компании объяснили, что необходимость в музыкальном плеере как самостоятельном продукте пропала после того, как его функции стали неотъемлемой частью других портативных устройств — смартфонов и планшетов.
  • Плееры останутся в продаже до тех пор, пока не закончатся их складские запасы в магазинах.

Музыка всегда была одной из важнейших областей деятельности Apple. А то, как iPod принёс её сотням миллионов пользователей по всему миру, повлияло не только на музыкальную индустрию — это стало переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем её и делимся ей. Дух iPod живёт и сегодня

Грег Джосвиак
старший вице-президент Apple по маркетингу
  • iPod Touch был последним устройством в своей линейке — в отличие от других моделей, в нём был встроенный браузер и цифровая камера. Первый Touch представили в 2007 году.
  • Устройства iPod продаются с 2001-го, когда в продажу поступил оригинальный iPod Classic с механическим колесом прокрутки. Classic последнего, шестого поколения, сняли с производства в 2014-м.
Изображение Siamphone
Технологии
Александр Фаст
Apple подтвердила закрытие линеек iPod nano и iPod shuffle Статьи редакции

iPod Touch остался единственным в линии. Но он также не получал обновления уже два года.

Семь поколений плеера iPod nano
Технологии
Дамир Камалетдинов
iPod, которого никогда не было: как инженеры Apple помогли властям США создать секретную версию плеера Статьи редакции

Внутри компании о проекте знали всего четыре человека, и среди них не было Стива Джобса.

Пятое поколение iPod
Новости
Равный утюг
Фото: Первый прототип iPod Статьи редакции

Плеер поместили в огромный жёлтый кейс, чтобы избежать «утечек» данных о дизайне и устройстве перед запуском устройства.

#новости #ipod #apple

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
Предметный чайник

Получается, айподы выпускали только при путине?

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

получается так

Ответить
Развернуть ветку
Zадержки V раZVитии

кто б еще прекратил производство путина

Ответить
Развернуть ветку
Солидный томагавк_два

А вот при Сталине такого дерьма не было!!1

Ответить
Развернуть ветку
плюшевый батон

Не могу представить кейсов использования его последние лет 10. Там где телефоны запрещены?

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

там где тебе 12

Ответить
Развернуть ветку
плюшевый батон

Ах как хочется вернуться

Ответить
Развернуть ветку
Коричневый Валера

где мне было 12, там была денди

Ответить
Развернуть ветку
Снежный кот

Слыш, дед, картридж продуй свой.

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

Джойстик

Ответить
Развернуть ветку
кибернацист из правого сектора

хз как со звуком в айподе, сам последние 3 года хожу с хорошим плеером, пока еще не встречался с телефоном который может выдать хотя бы +- похожий звук, даже примерно
возможность менять батарею даёт мне вместе около 30+ часов очень хорошего звука, а флешка на 256гб полностью покрывает мои запросы по количеству музыки
предвидя вопросы пишу название - ibasso dx80

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

Какое нахер переосмыслили?? Зарабатывать бабки это не переосмысление музыки, это бизнес. Вот кто переосмыслил это Зайцев нет и подобные сайт

Ответить
Развернуть ветку
Пiгулка

Когда я даже слышу о сайте Зайцев нет, меня тянет блевать.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

да, согласен, дизайн говно, но возьмем например ВК до внедрения платной подписки - вот было горячо и не вызвало отторжения. Принцип же тот же самый - бесплатная музыка, удобный поиск, свобода

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

ларс уильрих с тобой не согласен

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

кто это?

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

поклонник сайтов вроде зайцев нет

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

иронию понял. но мне как то насрать если он купит самолет на миллион дешевле чем хотел

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

ну вообще то эпл переосмыслели рил употребление музыки

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

Каким образом?

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

таким, сиди и мп3 здоровски подорвали продажи альбомов, а западные музыканты вообще то кормятся в основном с продаж альбомов, еще и интернет сраный появился и лейблы уже собирались банкротица, а тут джобс со своим айподом и айтюнсом научил всех покупать цифровые альбомы, и после жеской 10 летней просадки доходов лейблов и музыкантов после айпода дела снова пошли в гору у всех

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

То есть mp3 совершило революцию, а эпл придумал как бесплатное сделать платным. Ну я не считаю это прорывом. Даже наоборот.

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

эпл придумал как индустрии не схлопнуться к хуям собачим
а бесплатного ничего в мире не бывает

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

Да, добавлю: прорыв это когда платное становиться бесплатным, а не наоборот

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

нет в этом мире ничего бесплатного

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

В вашем мире - видимо нет

Ответить
Развернуть ветку
Miras Mynzhassar

Такой наглости я не видел. С пеной у рта доказывать, что за контент платить не нужно. Тогда идите на soundcloud - там много бесплатной музыки. Но уверен, туда вы не пойдете, т.к. там нет коммерческой музыки, за которую вы не хотите платить. Почему меня бомбит? В эпоху стриминга, когда за 170 рублей в месяц ты получаешь доступ к миллионам песен/клипов/подборок, что-то там говорить о бесплатном - это верх неблагодарности.

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

у нас он общий але

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

Нет, я живу во вселенной безграничных возможностей, а вы живете в совершенно другой. Без обид.

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

Возьмите меня в свою вселенную, Дмитрий, позязя

Ответить
Развернуть ветку
КИСЕЛЬ TODAY

То есть авторское право и интеллектуальная собственность это все херня, музыканты должны мелочь циганить в переходах, потому что ты жлобишься, заплатить раз в месяц 169 русских шекелей?
Ну так и ты работай бесплатно, посмотрим как запоёшь

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

О да, не смешите мои штаны, уважаемый, музыку мы слушаем тысячи лет и монетизировать ее в любые времена можно было. В чем прорыв? Ты думаешь всерьёз что музыку перестали бы творить если бы не аэподс?)

Ответить
Развернуть ветку
кляйне швайне фон додо

У меня был shuffle. Сколько воспоминаний, эх…

Ответить
Развернуть ветку
Diana Igorevna

У меня когда-то вот такой был

Ответить
Развернуть ветку
Депутат миллионов

А они еще производились?

Ответить
Развернуть ветку
Чудовищный динозавр

Нужен iPad nano

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Спасибо iPod touch 4 — моей первой машине от Apple. Теперь ты упокоишься

Ответить
Развернуть ветку
Седой Влад

у меня был мини 2005 (выиграл в акции, отправляя штрихкоды с пачек чипсов) и классик 2009-го. великие вещи, конечно

Ответить
Развернуть ветку
Железнодорожный Паша

не жаль

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

В 2012 поменяли в сервисе нано 1г на нано 6г поп программе замены

Ответить
Развернуть ветку
Весенний Слава

У меня был наныч с цветным дисплеем, купил его его себе на подаренные на выпуск из школы деньги, чувствовал себя королём

Ответить
Развернуть ветку
Организационный алмаз

До сих порой достаю, заряжаю и переслушиваю свою последнюю синхронизацию на iPod Nano 7. Кажется, это 2017 год. Каеф же

Ответить
Развернуть ветку
NoN

У меня нано 3 все ещё где-то валяется, рабочий.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null