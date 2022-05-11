Apple прекратила производство iPod. Последней моделью в линейке оставался iPod Touch Статьи редакции
Компания спустя 22 года окончательно перестаёт производить устройства, которые переосмыслили музыкальную индустрию.
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- О том, что iPod Touch больше не будут производить, Apple объявила на своём официальном сайте в заметке под заголовком «Музыка будет жить дальше».
- В компании объяснили, что необходимость в музыкальном плеере как самостоятельном продукте пропала после того, как его функции стали неотъемлемой частью других портативных устройств — смартфонов и планшетов.
- Плееры останутся в продаже до тех пор, пока не закончатся их складские запасы в магазинах.
- iPod Touch был последним устройством в своей линейке — в отличие от других моделей, в нём был встроенный браузер и цифровая камера. Первый Touch представили в 2007 году.
- Устройства iPod продаются с 2001-го, когда в продажу поступил оригинальный iPod Classic с механическим колесом прокрутки. Classic последнего, шестого поколения, сняли с производства в 2014-м.
Получается, айподы выпускали только при путине?
получается так
кто б еще прекратил производство путина
А вот при Сталине такого дерьма не было!!1
Не могу представить кейсов использования его последние лет 10. Там где телефоны запрещены?
там где тебе 12
Ах как хочется вернуться
где мне было 12, там была денди
Слыш, дед, картридж продуй свой.
Джойстик
хз как со звуком в айподе, сам последние 3 года хожу с хорошим плеером, пока еще не встречался с телефоном который может выдать хотя бы +- похожий звук, даже примерно
возможность менять батарею даёт мне вместе около 30+ часов очень хорошего звука, а флешка на 256гб полностью покрывает мои запросы по количеству музыки
предвидя вопросы пишу название - ibasso dx80
Какое нахер переосмыслили?? Зарабатывать бабки это не переосмысление музыки, это бизнес. Вот кто переосмыслил это Зайцев нет и подобные сайт
Когда я даже слышу о сайте Зайцев нет, меня тянет блевать.
да, согласен, дизайн говно, но возьмем например ВК до внедрения платной подписки - вот было горячо и не вызвало отторжения. Принцип же тот же самый - бесплатная музыка, удобный поиск, свобода
ларс уильрих с тобой не согласен
кто это?
поклонник сайтов вроде зайцев нет
иронию понял. но мне как то насрать если он купит самолет на миллион дешевле чем хотел
ну вообще то эпл переосмыслели рил употребление музыки
Каким образом?
таким, сиди и мп3 здоровски подорвали продажи альбомов, а западные музыканты вообще то кормятся в основном с продаж альбомов, еще и интернет сраный появился и лейблы уже собирались банкротица, а тут джобс со своим айподом и айтюнсом научил всех покупать цифровые альбомы, и после жеской 10 летней просадки доходов лейблов и музыкантов после айпода дела снова пошли в гору у всех
То есть mp3 совершило революцию, а эпл придумал как бесплатное сделать платным. Ну я не считаю это прорывом. Даже наоборот.
эпл придумал как индустрии не схлопнуться к хуям собачим
а бесплатного ничего в мире не бывает
Да, добавлю: прорыв это когда платное становиться бесплатным, а не наоборот
нет в этом мире ничего бесплатного
В вашем мире - видимо нет
Такой наглости я не видел. С пеной у рта доказывать, что за контент платить не нужно. Тогда идите на soundcloud - там много бесплатной музыки. Но уверен, туда вы не пойдете, т.к. там нет коммерческой музыки, за которую вы не хотите платить. Почему меня бомбит? В эпоху стриминга, когда за 170 рублей в месяц ты получаешь доступ к миллионам песен/клипов/подборок, что-то там говорить о бесплатном - это верх неблагодарности.
у нас он общий але
Нет, я живу во вселенной безграничных возможностей, а вы живете в совершенно другой. Без обид.
Возьмите меня в свою вселенную, Дмитрий, позязя
То есть авторское право и интеллектуальная собственность это все херня, музыканты должны мелочь циганить в переходах, потому что ты жлобишься, заплатить раз в месяц 169 русских шекелей?
Ну так и ты работай бесплатно, посмотрим как запоёшь
О да, не смешите мои штаны, уважаемый, музыку мы слушаем тысячи лет и монетизировать ее в любые времена можно было. В чем прорыв? Ты думаешь всерьёз что музыку перестали бы творить если бы не аэподс?)
У меня был shuffle. Сколько воспоминаний, эх…
У меня когда-то вот такой был
А они еще производились?
Нужен iPad nano
Спасибо iPod touch 4 — моей первой машине от Apple. Теперь ты упокоишься
у меня был мини 2005 (выиграл в акции, отправляя штрихкоды с пачек чипсов) и классик 2009-го. великие вещи, конечно
не жаль
В 2012 поменяли в сервисе нано 1г на нано 6г поп программе замены
У меня был наныч с цветным дисплеем, купил его его себе на подаренные на выпуск из школы деньги, чувствовал себя королём
До сих порой достаю, заряжаю и переслушиваю свою последнюю синхронизацию на iPod Nano 7. Кажется, это 2017 год. Каеф же
У меня нано 3 все ещё где-то валяется, рабочий.