Это позволяет обеспечить общественную безопасность, возможно, присмотреть за автомобилем на стоянке, за детьми, играющими во дворе. А если подключить ещё систему видеоаналитики, то можно контролировать, своевременно ли произведена уборка в подъезде, ремонт и прочее. Таким образом, уже в настоящее время активно прорабатывается вопрос, чтобы включить в состав коммунальных услуг услугу видеонаблюдения.