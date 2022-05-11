Замминистра связи Беларуси предложил включить видеонаблюдение в число коммунальных услуг Статьи редакции
Речь идёт о камерах в подъездах и во дворах.
Первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач заявил на пресс-конференции в «Доме прессы», что ведомство прорабатывает включение видеонаблюдения в число коммунальных услуг. Первым на это внимание обратило издание REFORM.by.
Оператором в таком случае станет государственное РУП «Белтелеком», которое только за 2021 год подключило около 33 тысяч камер. В 2022 году в его системе уже работает 77 тысяч камер наблюдения.
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Скот будет оплачивать своего пастуха 🤡
Оплачивать слежку за собой - это гениально
Москвичи же оплачивают обслуживание домоофонов безопасного города))
Новости через два месяца:
"Замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач предложил включить установку видеонаблюдения в жопу каждому жителю многоквартирного дома в число коммунальных услуг"
Ну вообще давно пора. А то пока только всё за бюджетные деньги, а жоп-то не мало!
Лично пойду испорчу в подъезде камеры.
Так потом их за твой же счёт и восстановят, попутно попилив бабла
от любой коммунальной услуги можно отказаться, как от радиоточки
Так ведь люди и так за электричество платят, нет? Или это для тех, у кого ещё нет камер?
а в квартиры то когда?
Вентиляция изнашивается из-за трения воздуха, в курсе?
Если это делать за счет домов то и инфу будут получать только дома. Нужна инфа государству: постановление готовьте.