Технологии

Замминистра связи Беларуси предложил включить видеонаблюдение в число коммунальных услуг Статьи редакции

Речь идёт о камерах в подъездах и во дворах.

Первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач заявил на пресс-конференции в «Доме прессы», что ведомство прорабатывает включение видеонаблюдения в число коммунальных услуг. Первым на это внимание обратило издание REFORM.by.

Это позволяет обеспечить общественную безопасность, возможно, присмотреть за автомобилем на стоянке, за детьми, играющими во дворе. А если подключить ещё систему видеоаналитики, то можно контролировать, своевременно ли произведена уборка в подъезде, ремонт и прочее. Таким образом, уже в настоящее время активно прорабатывается вопрос, чтобы включить в состав коммунальных услуг услугу видеонаблюдения.

Павел Ткач

Оператором в таком случае станет государственное РУП «Белтелеком», которое только за 2021 год подключило около 33 тысяч камер. В 2022 году в его системе уже работает 77 тысяч камер наблюдения.

#беларусь #новости

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12 комментариев
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Ауф

Скот будет оплачивать своего пастуха 🤡

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Коричневый Валера

Оплачивать слежку за собой - это гениально

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Фантастический месяц

Москвичи же оплачивают обслуживание домоофонов безопасного города))

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Ilia Volkov

Новости через два месяца:
"Замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач предложил включить установку видеонаблюдения в жопу каждому жителю многоквартирного дома в число коммунальных услуг"

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Солидный томагавк_два

Ну вообще давно пора. А то пока только всё за бюджетные деньги, а жоп-то не мало!

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Клещ и Могила

Лично пойду испорчу в подъезде камеры.

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Автономный браслет

Так потом их за твой же счёт и восстановят, попутно попилив бабла

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Виновный вентилятор

от любой коммунальной услуги можно отказаться, как от радиоточки

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Альтернативный Валера

Так ведь люди и так за электричество платят, нет? Или это для тех, у кого ещё нет камер?

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alekksandr cherr

а в квартиры то когда?

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Paul Filatov

Вентиляция изнашивается из-за трения воздуха, в курсе?

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ЛуниТюнс

Если это делать за счет домов то и инфу будут получать только дома. Нужна инфа государству: постановление готовьте.

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