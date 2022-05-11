Технологии

Впервые за 50 лет: Минобороны США проведёт слушания об НЛО Статьи редакции

Ранее американская разведка опубликовала предварительную оценку 144 сообщений о «неопознанных явлениях в воздухе» с 2004 года.

17 мая пройдёт закрытое секретное слушание по программе Пентагона, известной как Группа по идентификации и управлению воздушными объектами. Её создали в 2021 году после того, как разведка США обнародовала оценку 144 сообщений о «неопознанных явлениях в воздухе», и смогла объяснить только одно.

Американский народ ожидает и заслуживает того, чтобы его лидеры в правительстве и разведке серьёзно оценили и отреагировали на любые потенциальные риски для национальной безопасности, особенно те, которые мы не до конца понимаем.

Андре Карсон
член Палаты представителей от Индианы

По словам председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, слушания «дадут общественности возможность услышать непосредственно от экспертов в данной области и лидеров разведывательного сообщества об одной из величайших загадок нашего времени и разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций с правдой и прозрачностью».

#сша #новости #нло

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19 комментариев
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Бывший паук например

@Цветочек запускаем производство фольги!!!

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Фантастический месяц

Я хочу колоться и умереть

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Бывший паук например

ОХАЙО! Сегодня хотел набросить про тебя, мол, не можешь уже третьи сутки соединить две ПП-трубы – из-за этого Rutube и не работает. Cat4 кабель по ней пустить не могут.

А из инструментов у тебя только ложка и зажигалка. Тогда идея наброса показалась слишком бредовой, но вот сейчас………

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Морской пёс_анон

Две @Православие. Патриотизм. трубы?

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Фантастический месяц

🥰🥰🥰

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Hfr Olod

это башни российских танков, расходимся

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mainhill

"Минобороны США проведёт открытые слушания"
"17 мая пройдёт закрытое секретное слушание"

Ну вы как-то бы написали, что сначала в тот же день пройдет открытое, а за ним уже закрытое.

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Фантастический месяц

Бля вот ахуенно надо сказать что в Украине открыт портал к пришельцам

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Бандерiвець

орки это земляне!

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лала лало

Можно создать новую структуру по поиску и борьбе с нло и сливать туда бюджеты!

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introvert

Лучше туда, чем на убийство живых людей.

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Альтернативный Валера

есть же SETI

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Dan Master

Чудо света из первых 3-х Цив.

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Andre Macareno

Все ясно, Путин на помощь корабли рептилоидов позвал для борьбы с НАТО

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Noname nonamer

Испортил мне шутку про « это многое объясняет»

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Андрей Лагутин

да оставьте Цукерберга в покое, у него обычные человечьи руки, как и у меня, настоящего человека, который отсюда, с Земли

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Афанасий Алексин
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Альтернативный Валера
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fdffd fdffd

https://www.youtube.com/watch?v=HQoRXhS7vlU&t=82s

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