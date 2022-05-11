Впервые за 50 лет: Минобороны США проведёт слушания об НЛО Статьи редакции
Ранее американская разведка опубликовала предварительную оценку 144 сообщений о «неопознанных явлениях в воздухе» с 2004 года.
17 мая пройдёт закрытое секретное слушание по программе Пентагона, известной как Группа по идентификации и управлению воздушными объектами. Её создали в 2021 году после того, как разведка США обнародовала оценку 144 сообщений о «неопознанных явлениях в воздухе», и смогла объяснить только одно.
По словам председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, слушания «дадут общественности возможность услышать непосредственно от экспертов в данной области и лидеров разведывательного сообщества об одной из величайших загадок нашего времени и разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций с правдой и прозрачностью».
@Цветочек запускаем производство фольги!!!
Я хочу колоться и умереть
ОХАЙО! Сегодня хотел набросить про тебя, мол, не можешь уже третьи сутки соединить две ПП-трубы – из-за этого Rutube и не работает. Cat4 кабель по ней пустить не могут.
А из инструментов у тебя только ложка и зажигалка. Тогда идея наброса показалась слишком бредовой, но вот сейчас………
Две @Православие. Патриотизм. трубы?
🥰🥰🥰
это башни российских танков, расходимся
"Минобороны США проведёт открытые слушания"
"17 мая пройдёт закрытое секретное слушание"
Ну вы как-то бы написали, что сначала в тот же день пройдет открытое, а за ним уже закрытое.
Бля вот ахуенно надо сказать что в Украине открыт портал к пришельцам
орки это земляне!
Можно создать новую структуру по поиску и борьбе с нло и сливать туда бюджеты!
Лучше туда, чем на убийство живых людей.
есть же SETI
Чудо света из первых 3-х Цив.
Все ясно, Путин на помощь корабли рептилоидов позвал для борьбы с НАТО
Испортил мне шутку про « это многое объясняет»
да оставьте Цукерберга в покое, у него обычные человечьи руки, как и у меня, настоящего человека, который отсюда, с Земли
https://www.youtube.com/watch?v=HQoRXhS7vlU&t=82s