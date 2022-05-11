Ранее американская разведка опубликовала предварительную оценку 144 сообщений о «неопознанных явлениях в воздухе» с 2004 года.

17 мая пройдёт закрытое секретное слушание по программе Пентагона, известной как Группа по идентификации и управлению воздушными объектами. Её создали в 2021 году после того, как разведка США обнародовала оценку 144 сообщений о «неопознанных явлениях в воздухе», и смогла объяснить только одно.

Американский народ ожидает и заслуживает того, чтобы его лидеры в правительстве и разведке серьёзно оценили и отреагировали на любые потенциальные риски для национальной безопасности, особенно те, которые мы не до конца понимаем. Андре Карсон член Палаты представителей от Индианы

По словам председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, слушания «дадут общественности возможность услышать непосредственно от экспертов в данной области и лидеров разведывательного сообщества об одной из величайших загадок нашего времени и разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций с правдой и прозрачностью».