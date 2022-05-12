Тизер Pixel 7, Pixel 6A за 449 долларов, наушники Buds Pro и первые смарт-часы Pixel: что показали на Google I/O Статьи редакции
В обновлённой версии смартфона убрали 3,5-мм разъём под наушники — до этого в Google шутили о таком же решении над Apple.
449 просмотров
11 мая 2022 года Google провела конференцию разработчиков Google I/O. В рамках мероприятия компания, среди прочего, представила свои следующие флагманские смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, среднебюджетный Pixel 6A, TWS-наушники Pixel Buds Pro и смарт-часы Pixel Watch.
Google Pixel 6A
- Pixel 6A стал упрощённой версией Pixel 6, представленного осенью 2021 года.
- Смартфон получил аналогичный Pixel 6 дизайн, в том числе такую же полоску на задней поверхности корпуса, на которой располагаются камеры.
- Pixel 6A располагает 6,1-дюймовый OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей. Для сравнения, у Pixel 6 — 6,4-дюймовый 90-герцовый дисплей.
- Google оснастила аппарат собственным фирменным процессором Tensor, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
- The Verge отметил, что на презентации не фокусировали внимание на одной новой детали смартфона, которой не было в предыдущей версии — отсутствии в корпусе 3,5-мм разъёма под наушники. В 2016 году от mini-jack отказалась Apple, после чего Google неоднократно высмеивал этот факт в рекламе. Однако уже не в первый раз Pixel в итоге «повторяет» за айфонами.
- Pixel 6A располагает двойной тыльной камерой с разрешением 12+12 Мп. За счёт чипа Tensor смартфон поддерживает ИИ-возможности для съёмки и обработки фотографий, в том числе функцию Magic Eraser, которая позволяет убирать объекты со снимков, выбирая их на экране.
- Ёмкость аккумулятора смартфона — 4400 мАч. В отличие от Pixel 6, 6A не поддерживает беспроводную зарядку.
- Продажи Pixel 6A в США начнутся 28 июля 2022 года. Возможность предварительного заказа откроется 21 июля.
- Цена смартфона — 449 долларов.
Pixel Buds Pro
- TWS-наушники Buds Pro оснащены системой активного шумоподавления, за работу которой отвечает шестиядерный чип, созданный специально для этой задачи.
- Наушники поддерживают режим «прозрачности» и опцию, которая автоматически уменьшает громкость, если фиксирует сирену, плач детей или прочий окружающий шум. При желании эту функцию можно отключить.
- Зарядный кейс наушников располагает беспроводной зарядкой.
- Время автономной работы Buds Pro на одном заряде составляет 11 часов с отключенным шумоподавлением. Если активировать эту опцию, наушники проработают до семи часов.
- За пять минут в кейсе наушники заряжаются на час работы.
- Pixel Buds Pro поступят в продажу 28 июля. Цена наушников составляет 199 долларов.
Pixel Watch
- Google оснастила смарт-часы Pixel Watch круглым корпусом, выполненным из переработанной нержавеющей стали.
- Гаджет работает на улучшенной версии операционной системы Wear OS 3 с переработанным интерфейсом, усовершенствованной навигацией и «умными» уведомлениями.
- Pixel Watch получили интеграцию с приложением Fitbit, за счёт чего смарт-часы способны отслеживать более 100 видов тренировок.
- Смарт-часы отслеживают сердцебиение и фазы сна владельца. Другими подробностями об интегрированных датчиках в компании поделятся позже.
- Продажи Pixel Watch начнутся осенью 2022 года. Цена гаджета пока неизвестна.
Google Pixel 7
- На презентации компания впервые показала Pixel 7 и 7 Pro — свои следующие флагманские смартфоны, которые выйдут в конце 2022 года.
- Форма корпусов смартфонов не изменилась по сравнению с предшествующими моделями, но задняя поверхность стала одноцветной.
- Pixel 7 и 7 Pro сохранили полоску на задней поверхности, на которой располагаются камеры. Её внешний вид немного изменился, в том числе за счёт увеличенной оптики.
- Google оснастит смартфоны проприетарным процессором Tensor второго поколения.
- Никаких других подробностей о смартфонах пока нет. В компании объявят их ближе к старту продаж линейки.
Pixel Tablet
- В 2023 году Google выпустит планшет Pixel Tablet, небольшой тизер которого компания представила на конференции I/O.
- Устройство будет работать под управлением обновлённой версии Android 12L — специальной версии ОС для гаджетов с большими дисплеями.
Прототип AR-очков
- Google показала прототип устройства, способного в реальном времени переводить текст и выводить результат на экране в режиме дополненной реальности.
- В компании продемонстрировали интерфейс смарт-очков, который видит пользователь. Судя по небольшому ролику, показанному на презентации, переведённая речь собеседника появляется в правом углу экрана по ходу разговора.
Другие анонсы
- Google представила приложение Wallet, в котором пользователи в том числе смогут хранить банковские карты, авиабилеты и сертификат Covid-19.
- В США и ещё нескольких странах Wallet даст возможность хранить цифровые водительские права.
- До конца 2022 года в Google Maps в некоторых крупных городах мира появится поддержка режима Immersive View, который объединяет функцию Maps Street View и аэрофотоснимки для создания детализированной карты.
- Голосовой ассистент Google получит возможность реагировать на взгляд владельца «умного» дисплея Google Nest. За счёт этого пользователю не нужно будет произносить команду «Окей, Google», чтобы обратиться к помощнику.
- «Ассистент» получит поддержку быстрых фраз, на которые он будет реагировать без команды «Окей, Google». Например, «умный» помощник сможет включать или выключать свет или сообщать прогноз погоды.
Че-то как-то ничего интересного
Классно, что развивают свою экосистему. Но, мне кажется, что чисто копировать подход Apple - это путь в никуда (или я, как всегда, ошибаюсь).