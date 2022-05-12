Технологии

Финское бомбоубежище с футбольным полем, спортзалом и парковкой Статьи редакции

В бункерах под Хельсинки могут разместиться все жители города.

Финские власти показали телеканалу CNBC одной из бомбоубежищ, расположенных под Хельсинки.

Бункер построили несколько десятилетий назад, а затем модернизировали. Там есть детская площадка, кафетерий, парковка, спортзал и футбольное поле. По словам властей, в нескольких таких бомбоубежищах могут разместиться все жители города, защитившись даже от ядерного удара.

Ведущая CNBC отметила, что после начала военных действий в Украине бункерам стали уделять больше внимания. «У нас есть соседи, которые могут вызвать непосредственную опасность. Но прямо сейчас над Финляндией не нависло никакой угрозы», — рассказал Томи Раск, инструктор по обеспечению безопасности из спасательной службы Хельсинки.

#финляндия

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8 комментариев
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Женатый спрей

умер от зависти

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Вирусный калькулятор

Поехали в Финку

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Женатый спрей

вплавь разве что теперь

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Вирусный калькулятор

Сделаем плот: я буду сзади

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Женатый спрей

нет я

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Вирусный калькулятор

Ладно, мне не принципиально

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Turkey Murkey

Климат не тот)

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Недоденацифицированный

С Блэк Джеком и шлюхами

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