Финское бомбоубежище с футбольным полем, спортзалом и парковкой Статьи редакции
В бункерах под Хельсинки могут разместиться все жители города.
Финские власти показали телеканалу CNBC одной из бомбоубежищ, расположенных под Хельсинки.
Бункер построили несколько десятилетий назад, а затем модернизировали. Там есть детская площадка, кафетерий, парковка, спортзал и футбольное поле. По словам властей, в нескольких таких бомбоубежищах могут разместиться все жители города, защитившись даже от ядерного удара.
Ведущая CNBC отметила, что после начала военных действий в Украине бункерам стали уделять больше внимания. «У нас есть соседи, которые могут вызвать непосредственную опасность. Но прямо сейчас над Финляндией не нависло никакой угрозы», — рассказал Томи Раск, инструктор по обеспечению безопасности из спасательной службы Хельсинки.
умер от зависти
Поехали в Финку
вплавь разве что теперь
Сделаем плот: я буду сзади
нет я
Ладно, мне не принципиально
Климат не тот)
С Блэк Джеком и шлюхами