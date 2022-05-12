Технологии

Полиция Сан-Франциско использует беспилотные автомобили в качестве мобильных камер наблюдения Статьи редакции

Они ездят по окрестностям и фиксируют всё происходящее — затем эти данные могут использовать в расследованиях преступлений.

Зона тестирования беспилотников в Сан-Франциско

Согласно учебному документу полицейского управления Сан-Франциско, ежедневно с 22:30 до 05:30 беспилотники патрулируют улицы города. Упомянуто две компании, имеющие разрешение на тестирование беспилотников — Waymo и Cruise. Обе предоставляют информацию со встроенных видеокамер по запросу полиции.

Поскольку компании используют дороги общего пользования в качестве испытательных полигонов, каждый должен понимать, что они из себя представляют — передвижные устройства наблюдения, которые расширяют существующие широко распространённые шпионские технологии.

Крис Гиллиард
научный сотрудник Центра Шоренштейна Гарвардской школы Кеннеди

Местных полицейских обучают правилам работы с беспилотниками. Например, их просят не останавливать без надобности и не открывать двери транспортного средства в неэкстренных случаях. Кроме того, отмечается, что нельзя выписать штраф за нарушение скоростного режима, если в автомобиле нет водителя: вместо этого следует написать отчёт об инциденте.

#новости #сша #беспилотники

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3 комментария
rikzy
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Файвел Мышкович

Надо просто чтобы преступления совершались в 5:31

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Dmitriy Zorin

А у нас народ как-то сам ставит. :-) Хотя не знаю с чем связано, я камер стал меньше у людей наблюдать.

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