Специалисты доказали, что водоросли вырабатывают достаточно энергии.

Паоло Бомбелли

Исследователям из Кембриджского университета удалось на шесть месяцев запустить компьютер, используя в качестве источника энергии сине-зелёные водоросли вида Synechocystis sp. PCC 6803, которые производят кислород посредством фотосинтеза при воздействии солнечного света. Колонию водорослей запечатали в небольшой контейнер размером с батарейку типа АА, сделанный из алюминия и прозрачного пластика.

Компьютер поставили на подоконник в одном из домов исследователей во время карантина в 2021 году и продержали там шесть месяцев, с февраля по август. Батарея из сине-зелёных водорослей обеспечивала непрерывную энергию для питания микропроцессора.

Компьютер работал циклами по 45 минут. Он использовался для вычисления сумм последовательных целых чисел для моделирования вычислительной нагрузки, для которой требовалось 0,3 микроватта мощности, и 15 минут в режиме ожидания, для которых требовалось 0,24 микроватта.

Учёные утверждают, что подобные фотосинтетические генераторы энергии могут питать небольшие устройства, а если их масштабировать — то и целые дома. Коммерческое применение таких батарей станет возможным в течение пяти лет.