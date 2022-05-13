Технологии

Учёные полгода питали компьютер энергией от сине-зелёных водорослей Статьи редакции

Специалисты доказали, что водоросли вырабатывают достаточно энергии.

Паоло Бомбелли

Исследователям из Кембриджского университета удалось на шесть месяцев запустить компьютер, используя в качестве источника энергии сине-зелёные водоросли вида Synechocystis sp. PCC 6803, которые производят кислород посредством фотосинтеза при воздействии солнечного света. Колонию водорослей запечатали в небольшой контейнер размером с батарейку типа АА, сделанный из алюминия и прозрачного пластика.

Компьютер поставили на подоконник в одном из домов исследователей во время карантина в 2021 году и продержали там шесть месяцев, с февраля по август. Батарея из сине-зелёных водорослей обеспечивала непрерывную энергию для питания микропроцессора.

Компьютер работал циклами по 45 минут. Он использовался для вычисления сумм последовательных целых чисел для моделирования вычислительной нагрузки, для которой требовалось 0,3 микроватта мощности, и 15 минут в режиме ожидания, для которых требовалось 0,24 микроватта.

Учёные утверждают, что подобные фотосинтетические генераторы энергии могут питать небольшие устройства, а если их масштабировать — то и целые дома. Коммерческое применение таких батарей станет возможным в течение пяти лет.

#новости #биология

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9 комментариев
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Николай Колчин

Только там не компьютер, а микроконтроллер Cortex-M0, который на батарейке можно годами держать...

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Защитный Мурод
Колонию водорослей запечатали в небольшой контейнер размером с батарейку типа АА

ну так и батарейка была обычная

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Пiгулка

Пойду штепсель в аквариум кину

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Северный якорь

Чем это отличается от солнечной батареи, если и там и там нужна энергия солнца, чтобы водоросли функционировали?

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одинокая филифьонка

Работой без кремния, как в солнечных панелях.

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Хрюнчик

так его вроде на сажу недавно заменить умудрились ?

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одинокая филифьонка

На знаю, но если так то хорошо. Чем дешевле тем быстрее будет переход на экологически чистую энергию.

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dtisigxizzdidzi

а что белка в колесе?

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Рома

Сине-зеленая энергентика

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