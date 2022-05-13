Вещание российских госканалов обеспечивает французский спутниковый оператор. Он не собирается уходить из страны Статьи редакции
Пока за рубежом всё чаще запрещают вещание российских каналов, Eutelsat заявляет о намерении оставаться нейтральным
Большая часть российских телеканалов напрямую или косвенно подконтрольна правительству. В их вещании важную роль играет спутниковое телевидение: в стране много регионов с плохой широкополосной связью. По оценкам Совета Европы, около 30% российских домохозяйств платят за спутниковое телевидение, до половины жителей страны имеют дома спутниковые антенны.
Эти тарелки в значительной степени откалиброваны для приёма сигналов с пяти спутников, которыми управляет французская компания Eutelsat. Wired рассказал, как иностранная компания уже более десятка лет поддерживает работу российских госканалов — и не стремится уходить с рынка вслед за другими зарубежными фирмами.
Два наиболее важных для России спутника Eutelsat находятся на орбите 36° восточной долготы, обеспечивая покрытие большей части Восточной Европы и западной части России. Один, 36B, принадлежит непосредственно Eutelsat, другой, 36C, принадлежит российскому правительству и сдаётся в аренду французской компании, которая, в свою очередь, сдаёт его российским телеоператорам. Остальные три спутника принадлежат непосредственно России, но управляются Eutelsat и охватывают центральную, северную и восточную часть страны.
Основными пользователями этих спутников являются российские операторы Триколор и НТВ+. Из их пакетов за последние месяцы исчезло несколько каналов, в том числе CNN и Euronews. Сетку вещания в основном занимают каналы с госучастием.
Таким образом, французский спутниковый оператор обеспечивает доступ контролируемых правительством СМИ к миллионам россиян. Но если Eutelsat решит расторгнуть договор аренды и предоставить доступ к системам независимым российским и иностранным новостным агентствам, это может резко нарушить вещание российского телевидения.
Если спутник расположен на 36° восточной долготы, это означает, что в этом месте зафиксированы десятки миллионов спутниковых антенн — нельзя в одночасье «переехать» на другую долготу. Перекалибровка всех спутниковых антенн может занять месяцы, если не годы, и стоить миллионы долларов.
Однако Eutelsat не спешит менять налаженную в России работу — генеральный директор французской фирмы Ева Бернеке настаивает на том, что компания останется «нейтральной». Что касается возможной приостановки работы российских станций, Eutelsat заявила, что «руководствуется санкциями и решениями своих компетентных регулирующих органов».
В декабре 2021 года Eutelsat по требованию немецкого медиарегулятора Берлин-Бранденбург (MABB) cнял с вещания немецкоязычный телеканал с госучастием RT DE, поскольку тот не имел соответствующей лицензии.
Тем не менее, есть пример того, как Eutelsat уходил с рынков, не имея на то соответствующих запрещающих предписаний — по крайней мере, напрямую.
Речь о русскоязычном канале ПИК, который вещал на территории Южной Осетии после вооружённого конфликта в 2008 году (Россия называла его «операцией по принуждению к миру»). Канал, подконтрольный грузинской оппозиции, подписал пятилетнее соглашение с французским спутниковым оператором, но всего через две недели после их запуска Eutelsat уведомил ПИК о прекращении сотрудничества, а их место на спутнике было обещано группе «Газпром-медиа». Канал ПИК через год получит место на другой станции Eutelsat, но она вскоре отключилась.
хехе
нейтральные российские каналы
вот вам и пример того, КТО работает на пропаганду
Вот блядь кто должен был в первую очередь уйти из РФ, а не эти кансельные Нетфликсы и Спотифаи и Близарды...
Не хотят портить лицо Путлера
https://youtu.be/89Z63pw2p6k