Пока за рубежом всё чаще запрещают вещание российских каналов, Eutelsat заявляет о намерении оставаться нейтральным

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Eutelsat

Большая часть российских телеканалов напрямую или косвенно подконтрольна правительству. В их вещании важную роль играет спутниковое телевидение: в стране много регионов с плохой широкополосной связью. По оценкам Совета Европы, около 30% российских домохозяйств платят за спутниковое телевидение, до половины жителей страны имеют дома спутниковые антенны.

Эти тарелки в значительной степени откалиброваны для приёма сигналов с пяти спутников, которыми управляет французская компания Eutelsat. Wired рассказал, как иностранная компания уже более десятка лет поддерживает работу российских госканалов — и не стремится уходить с рынка вслед за другими зарубежными фирмами.

Два наиболее важных для России спутника Eutelsat находятся на орбите 36° восточной долготы, обеспечивая покрытие большей части Восточной Европы и западной части России. Один, 36B, принадлежит непосредственно Eutelsat, другой, 36C, принадлежит российскому правительству и сдаётся в аренду французской компании, которая, в свою очередь, сдаёт его российским телеоператорам. Остальные три спутника принадлежат непосредственно России, но управляются Eutelsat и охватывают центральную, северную и восточную часть страны.

Основными пользователями этих спутников являются российские операторы Триколор и НТВ+. Из их пакетов за последние месяцы исчезло несколько каналов, в том числе CNN и Euronews. Сетку вещания в основном занимают каналы с госучастием.

Таким образом, французский спутниковый оператор обеспечивает доступ контролируемых правительством СМИ к миллионам россиян. Но если Eutelsat решит расторгнуть договор аренды и предоставить доступ к системам независимым российским и иностранным новостным агентствам, это может резко нарушить вещание российского телевидения.

Покрытие Eutelsat W4 at 36.0°E. Изображение Lyngsat-maps

Покрытие Eutelsat W4 at 36.0°E. Изображение Lyngsat-maps

Если спутник расположен на 36° восточной долготы, это означает, что в этом месте зафиксированы десятки миллионов спутниковых антенн — нельзя в одночасье «переехать» на другую долготу. Перекалибровка всех спутниковых антенн может занять месяцы, если не годы, и стоить миллионы долларов.

Однако Eutelsat не спешит менять налаженную в России работу — генеральный директор французской фирмы Ева Бернеке настаивает на том, что компания останется «нейтральной». Что касается возможной приостановки работы российских станций, Eutelsat заявила, что «руководствуется санкциями и решениями своих компетентных регулирующих органов».

Если европейские власти введут новые санкции против российских каналов, мы остановим их вещание. На данном этапе ни один регулирующий или другой компетентный орган не обращался к нам с просьбой прекратить вещание частных российских телеканалов в России. Eutelsat

В декабре 2021 года Eutelsat по требованию немецкого медиарегулятора Берлин-Бранденбург (MABB) cнял с вещания немецкоязычный телеканал с госучастием RT DE, поскольку тот не имел соответствующей лицензии.

Тем не менее, есть пример того, как Eutelsat уходил с рынков, не имея на то соответствующих запрещающих предписаний — по крайней мере, напрямую.