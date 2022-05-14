Скоро вертолёт Ingenuity прекратит летать: из-за наступления марсианской зимы будет невозможно зарядить его через солнечные батареи.

За последний год вертолёт Ingenuity поднимался в марсианское небо 28 раз, пробыв в воздухе в общей сложности почти час на высоте до 11 метров. Он преодолевал кратеры, фотографировал труднодоступные места, приспособившись к меняющейся марсианской атмосфере с суровыми пыльными бурями и холодными ночами.

Например, в июле 2021 года Ingenuity побил рекорды продолжительности полёта и крейсерской скорости и пролетел над «областью под названием «Сейта», которую было бы трудно пересечь с наземным транспортным средством. Полёт прошел успешно, затем аппарат передал цветные фотографии региона.

Однако скоро на Марсе наступит зима, и вертолёт не сможет больше летать. В это время пыль на планете поднимается вверх, покрывая солнечные панели Ingenuity. Их загрязнённость не позволит полностью зарядить шесть литий-ионных аккумуляторов аппарата.

Из-за недостатка заряда Ingenuity уже пришлось пропустить запланированный сеанс связи с марсоходом Perseverance, на который он полагается для отправки данных и получения команд с Земли.