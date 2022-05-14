Австрийские инженеры создали VR-маску, которая затрудняет дыхание пользователя в «неблагоприятных» виртуальных условиях Статьи редакции
Контролируя возможности дыхания пользователя, устройство увеличивает восприятие опасности, тем самым усиливая погружение в виртуальную реальность.
Группа исследователей из Зальцбургского университета прикладных наук в Австрии разработала аксессуар, который позволяет взаимодействовать с виртуальным миром, просто дыша. Если, например, аватар проходит через место с интенсивным дымом или пожаром, система описывает ощущение как ограниченную подачу воздуха, что затрудняет вдох и выдох для пользователей.
Маска AirRes состоит из стандартного полулицевого респиратора, оснащённого датчиком и резистивным диском. Устройство работает, измеряя дыхание пользователя, позволяя ему взаимодействовать с виртуальным миром различными уникальными способами. В демонстрационном видео показано, что с помощью аксессуара в виртуальном мире можно играть на губной гармошке и надувать воздушные шары.
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