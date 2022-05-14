Группа исследователей из Зальцбургского университета прикладных наук в Австрии разработала аксессуар, который позволяет взаимодействовать с виртуальным миром, просто дыша. Если, например, аватар проходит через место с интенсивным дымом или пожаром, система описывает ощущение как ограниченную подачу воздуха, что затрудняет вдох и выдох для пользователей.