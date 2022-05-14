Технологии

Австрийские инженеры создали VR-маску, которая затрудняет дыхание пользователя в «неблагоприятных» виртуальных условиях Статьи редакции

Контролируя возможности дыхания пользователя, устройство увеличивает восприятие опасности, тем самым усиливая погружение в виртуальную реальность.

Группа исследователей из Зальцбургского университета прикладных наук в Австрии разработала аксессуар, который позволяет взаимодействовать с виртуальным миром, просто дыша. Если, например, аватар проходит через место с интенсивным дымом или пожаром, система описывает ощущение как ограниченную подачу воздуха, что затрудняет вдох и выдох для пользователей.

Маска AirRes состоит из стандартного полулицевого респиратора, оснащённого датчиком и резистивным диском. Устройство работает, измеряя дыхание пользователя, позволяя ему взаимодействовать с виртуальным миром различными уникальными способами. В демонстрационном видео показано, что с помощью аксессуара в виртуальном мире можно играть на губной гармошке и надувать воздушные шары.

#vr

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10 комментариев
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Богатый калькулятор

новый гаджет для любителей асфиксиофилии

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Богатый калькулятор

и так в мире дефицит чипов. используйте руки, мерзкие извращенцы

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Cenzuram

Самому себя не очень удобно душить, эффект не тот
А если серьезно, то это может хорошо работать в симуляторах для пожарных тех же, ибо понижение кислорода может вызывать тревогу и панику

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neimovirne

теперь дрочить на VR порно с ремнем на шее будет еще удобнее

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Аналитический турник

Симулятор последних минут жизни Джорджа Флойда

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Цветной томагавк_два

А потом фигак, на проде вылезает баг и несколько людей умирают от удушья

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Богатый калькулятор

от оргазма, вызванного удушьем

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DerRaccoon

Идите вы в задницу с такими нововведениями.

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Andre Macareno

Реалистично

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Спичрайтер Трампа

Почувствуй себя Дартом Вейдером

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