В Нидерландах построили субмарину для вечеринок, которая работает на батарейном питании Статьи редакции
Она может плыть под водой до 24 часов пока ей не потребуется подзарядка.
Компания U-Boat Worx построила 35-метровую подводную лодку с батарейным питанием, которая может погружаться на глубину до двухсот метров и специально предназначена для проведения самых «престижных и запоминающихся событий на планете». Она вмещает до 120 гостей, не считая экипажа. Внутри субмарины предусмотрены ресторан, тренажёрный зал, водное казино или даже аквапарк, а также свадебный зал.
При этом во время всплытия подлодки не требуется декомпрессия: давление воздуха в лёгких каждого пассажира защищено в кондиционированной среде с полным давлением.
739 просмотров
Пока гостям не потребуется сплавать за догоном.
Аквадискотека
Любая субмарина - на "батарейном питании", что вы там курите, дебилы
Минусующие, есть что сказать разработчику подводной техники?
Наползло идиотов на ресурс
Ну там же одни идиоты разрабатывают субмарину и ни чего не предусмотрели, жалко они тебя не наняли для проектировки.
Разрабатывали нормальные, пост писал идиот
казалось бы, что может пойти не так
Я на такой в гта плавал
*heavy breathing*
Ну такое, тесновато, да и на перекур не выйти
7 метров в ширину
Ну всё таки по фотографии видно, что барную стойку нужно обходить вплотную к стене
Заманите туда путина
А я сам себе построю подводную лодку! С блэкджеком и проституками! Да и зачем мне эта подводная лодка!)
А в московии создали автозаки с кондиционерами и выгребными резервуарами