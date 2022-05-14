Технологии

В Нидерландах построили субмарину для вечеринок, которая работает на батарейном питании Статьи редакции

Она может плыть под водой до 24 часов пока ей не потребуется подзарядка.

Компания U-Boat Worx построила 35-метровую подводную лодку с батарейным питанием, которая может погружаться на глубину до двухсот метров и специально предназначена для проведения самых «престижных и запоминающихся событий на планете». Она вмещает до 120 гостей, не считая экипажа. Внутри субмарины предусмотрены ресторан, тренажёрный зал, водное казино или даже аквапарк, а также свадебный зал.

При этом во время всплытия подлодки не требуется декомпрессия: давление воздуха в лёгких каждого пассажира защищено в кондиционированной среде с полным давлением.

739 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ
Она может плыть под водой до 24 часов

Пока гостям не потребуется сплавать за догоном.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Назаров

Аквадискотека

Ответить
Развернуть ветку
Boris Gaykovich

Любая субмарина - на "батарейном питании", что вы там курите, дебилы

Ответить
Развернуть ветку
Boris Gaykovich

Минусующие, есть что сказать разработчику подводной техники?

Наползло идиотов на ресурс

Ответить
Развернуть ветку
Shy Licious

Ну там же одни идиоты разрабатывают субмарину и ни чего не предусмотрели, жалко они тебя не наняли для проектировки.

Ответить
Развернуть ветку
Boris Gaykovich

Разрабатывали нормальные, пост писал идиот

Ответить
Развернуть ветку
Благоприятный хичхакер

казалось бы, что может пойти не так

Ответить
Развернуть ветку
Аналитический турник

Я на такой в гта плавал

Ответить
Развернуть ветку
Немой инструмент

*heavy breathing*

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Ну такое, тесновато, да и на перекур не выйти

Ответить
Развернуть ветку
Zerobias

7 метров в ширину

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Ну всё таки по фотографии видно, что барную стойку нужно обходить вплотную к стене

Ответить
Развернуть ветку
Аллахол

Заманите туда путина

Ответить
Развернуть ветку
Кот Cerny

А я сам себе построю подводную лодку! С блэкджеком и проституками! Да и зачем мне эта подводная лодка!)

Ответить
Развернуть ветку
морская улиточка

А в московии создали автозаки с кондиционерами и выгребными резервуарами

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null