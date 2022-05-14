Она может плыть под водой до 24 часов пока ей не потребуется подзарядка.

Компания U-Boat Worx построила 35-метровую подводную лодку с батарейным питанием, которая может погружаться на глубину до двухсот метров и специально предназначена для проведения самых «престижных и запоминающихся событий на планете». Она вмещает до 120 гостей, не считая экипажа. Внутри субмарины предусмотрены ресторан, тренажёрный зал, водное казино или даже аквапарк, а также свадебный зал.