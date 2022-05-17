Колонка стоит 16 990 рублей, вместе с комплектом из четырёх устройств для «умного» дома — 18 990 рублей.

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«Станция» второго поколения поддерживает протокол Zigbee, к ней можно подключить устройства «умного» дома, которые будут обмениваться данными без интернета. Например, лампочки, датчики температуры и другие.

Подключать устройства и управлять ими можно голосом, например, командой «Алиса, найди датчик». В набор «умных» устройств Aqara, которые продаются вместе с колонкой, входят «умная» лампочка, кнопка, датчики движения, освещения, температуры и влажности.

В колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и акустическая решётка, специально разработанная для новых «Станций» — через неё звук не искажается. Также установлена технология Room correction, которая уменьшает искажения, связанные с акустикой помещения.

Вместо кольца голосового помощника «Алисы» в устройстве установлена светящаяся LED-панель — она может отражать рисунок музыки или прогноз погоды. Если включить трек и сказать «Мне нравится», появится сердечко.

Предзаказ можно сделать на «Яндекс Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связном» и у других ритейлеров. Устройства начнут продавать 31 мая, купить можно в рассрочку и оплачивать равными частями год или три года.