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Технологии
vc.ru

«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения — с «умным» звуком и новым дизайном Статьи редакции

Колонка стоит 16 990 рублей, вместе с комплектом из четырёх устройств для «умного» дома — 18 990 рублей.

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«Станция» второго поколения поддерживает протокол Zigbee, к ней можно подключить устройства «умного» дома, которые будут обмениваться данными без интернета. Например, лампочки, датчики температуры и другие.

Подключать устройства и управлять ими можно голосом, например, командой «Алиса, найди датчик». В набор «умных» устройств Aqara, которые продаются вместе с колонкой, входят «умная» лампочка, кнопка, датчики движения, освещения, температуры и влажности.

В колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и акустическая решётка, специально разработанная для новых «Станций» — через неё звук не искажается. Также установлена технология Room correction, которая уменьшает искажения, связанные с акустикой помещения.

Вместо кольца голосового помощника «Алисы» в устройстве установлена светящаяся LED-панель — она может отражать рисунок музыки или прогноз погоды. Если включить трек и сказать «Мне нравится», появится сердечко.

Предзаказ можно сделать на «Яндекс Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связном» и у других ритейлеров. Устройства начнут продавать 31 мая, купить можно в рассрочку и оплачивать равными частями год или три года.

  • «Яндекс» представил оригинальную «Станцию» в июле 2018 года. В ноябре — продвинутую версию «Станция Макс» за 16 990 рублей. В июле 2021 года выпустил «Станцию Лайт» — самую дешевую в линейке, за 3990 рублей. В октябре 2021 года компания показалаобновленную «Станцию Мини» по цене от 4990 рублей.
  • Компания выпустила последний тираж первой версии «Станции» в марте 2022 года.

#новости #яндекс

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65 комментариев
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Кто-то

Да идите нахуй, Яндекс, со своим тащмайором.
Поставишь домой такую, назовешь деда хуйлом и Алиса отстучит куда надо

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Трогательный ключ

Яндекс.Майор приедет на Яндекс.Такси

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1 комментарий
Anton Aleksandrov

Называл, никто не приезжал

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6 комментариев
Pavel Klimov

А мне кажется уже можно, учитывая, что большая часть потенциальной аудитории из РФ поехала. Кто недалеко, а кто и далече.

Больше смущает возможно ли разрабатывать кастомные интеграции под нее и настраивать пользовательские рутины. Киллер фичи гугл хоум, жо сих пор. При всей его общей корявости.

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Трогательный ключ
протокол Zigbee

Поддержали спецоперацию, понятно

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Турецкий парфюмер
«Станция» второго поколения поддерживает протокол Zig

Heil

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2 комментария
Прошедший щит

ZZZeegbee

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Прошедший щит

когда заслал денежку как надо, по красоте

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Прошедший щит

и ботов заслать не забыли ;)

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evvane

ДИЧАЙШЕ
ЗВОНКО
ПО-КРАСОТЕ*

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Подозрительный Кот

всё по канонам зомбоящика и политехнологов, но только уже в интернете.

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Бесконечный звук

ПРОДАНО

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Упоротый Голубь

Не, ну как человек, утыкавший всю квартиру реле включения-выключения, датчиками движения / дыма / температуры / влажности и прочей хуйней, скажу, что засунуть зигу в колонку вполне себе тема

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удалился с рейтингом 7777

покупал как-то станцию и не выдержал, отдал сестре. абсолютно бесполезная тема. А яндекс музыка, на которую они заставляют подписаться — полное уёбище, в разы проигрывает спотику и am. Ещё и это наебалово с баллами плюса.
В общем, сири на телефоне часах и компе абсолютно хватает.

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удалился с рейтингом 7777

из яндекса не зашварно пользоваться только картами и погодой (ну и такси из-за монополии)

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18 комментариев
удалился с рейтингом 7777

Минусят, видимо, боты яндекса и те, кто хранит деньги в баллах плюса

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Передовой турник

шла война, выходили разъебы, но комитет продолжал бесплатно рекламировать яндекс

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Турецкий парфюмер

Кто сказал, что бесплатно

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Мирный бинокль

А илюхер все также возмущается

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Перша приватна цвяхарня

А когда отберут лицензию на протокол, разработают православный протокол ZiegVee

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alter-jx38

Бесплатная подписка на СОРМ включена?

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Муги

Когда уже сделают ее полезной, чтоб можно было типа попросить ее пиццу заказать или тип таво? помнится, года три-четыре назад, гугл на презентации помощника своего показывал, как он может в парикмахерскую записать позвонив.

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Городской сумасшедший

Подключил к Алисе ночник Xiaomi. Алиса включает мне любой цвет и настраивает нужную мне яркость, включает и выключает розетку. Запускает мою любимую музыку, ищет конкретные альбомы или треки, выключает музыку по таймеру, включает мне, например, шум дождя, под который я засыпаю. И т.д. Вариантов много. Просто у тебя нет Алисы, вот и бесишься.

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2 комментария
СОВа

Лайт сейчас за 4999 торгуют, мини от 5 тыс.

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Щячло Попячтса

Это же дороже гугловских колонок?

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Лысина Арика

Какие там частоты zigbee? А то Вадим в своём обзоре этого не знает/

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Упоротый Голубь

Могу ошибаться, но моему стандартно 2.4

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1 комментарий
Ржавый Тромбон

Matter обещали, добавили?

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Промышленный цветок

С дохуя умным звуком

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Американский магнит
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Городской сумасшедший

Полтора года пользуюсь первой версией колонки. Каждый день слушаю оппозиционные каналы. Алиса не любит говорить о Путине, о Навальном и политике вообще. Из новостей читает лишь официозную хуиту. До сих пор работает старый прикол с пиздаболом, который появился в рунете года 2-3 назад. Спрашиваю: Алиса, кто пиздабол всея Руси? Она предлагает выслать ответ на телефон. Приходит уведомление с результатами поиска в виде фоток Путина)

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чекане

майор Алиса прибыла для улучшения качества данных по социологии

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Кукусик

Хуянция

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Родной крюк

Оффтоп: в тоже время в Sonos появится голосовое управление свое, а помощника озвучит актер, сыгравший Гуса Фринга в Breaking bad

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Мирный бинокль

Лучше бы пофиксили старые станции — у меня регулярно отключается, теряет интернет, «зажевало пленку», не включает новости и так далее. Раньше было норм, но где-то полгода-год уже какая-то херота творится. В поддержку обращаться бесполезно — они там очень отзывчивые, но толком нихера не помогают.

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