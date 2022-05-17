«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения — с «умным» звуком и новым дизайном Статьи редакции
Колонка стоит 16 990 рублей, вместе с комплектом из четырёх устройств для «умного» дома — 18 990 рублей.
«Станция» второго поколения поддерживает протокол Zigbee, к ней можно подключить устройства «умного» дома, которые будут обмениваться данными без интернета. Например, лампочки, датчики температуры и другие.
Подключать устройства и управлять ими можно голосом, например, командой «Алиса, найди датчик». В набор «умных» устройств Aqara, которые продаются вместе с колонкой, входят «умная» лампочка, кнопка, датчики движения, освещения, температуры и влажности.
В колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и акустическая решётка, специально разработанная для новых «Станций» — через неё звук не искажается. Также установлена технология Room correction, которая уменьшает искажения, связанные с акустикой помещения.
Вместо кольца голосового помощника «Алисы» в устройстве установлена светящаяся LED-панель — она может отражать рисунок музыки или прогноз погоды. Если включить трек и сказать «Мне нравится», появится сердечко.
Предзаказ можно сделать на «Яндекс Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связном» и у других ритейлеров. Устройства начнут продавать 31 мая, купить можно в рассрочку и оплачивать равными частями год или три года.
- «Яндекс» представил оригинальную «Станцию» в июле 2018 года. В ноябре — продвинутую версию «Станция Макс» за 16 990 рублей. В июле 2021 года выпустил «Станцию Лайт» — самую дешевую в линейке, за 3990 рублей. В октябре 2021 года компания показалаобновленную «Станцию Мини» по цене от 4990 рублей.
- Компания выпустила последний тираж первой версии «Станции» в марте 2022 года.
Да идите нахуй, Яндекс, со своим тащмайором.
Поставишь домой такую, назовешь деда хуйлом и Алиса отстучит куда надо
Яндекс.Майор приедет на Яндекс.Такси
Называл, никто не приезжал
А мне кажется уже можно, учитывая, что большая часть потенциальной аудитории из РФ поехала. Кто недалеко, а кто и далече.
Больше смущает возможно ли разрабатывать кастомные интеграции под нее и настраивать пользовательские рутины. Киллер фичи гугл хоум, жо сих пор. При всей его общей корявости.
Поддержали спецоперацию, понятно
Heil
ZZZeegbee
когда заслал денежку как надо, по красоте
и ботов заслать не забыли ;)
ДИЧАЙШЕ
ЗВОНКО
ПО-КРАСОТЕ*
всё по канонам зомбоящика и политехнологов, но только уже в интернете.
ПРОДАНО
Не, ну как человек, утыкавший всю квартиру реле включения-выключения, датчиками движения / дыма / температуры / влажности и прочей хуйней, скажу, что засунуть зигу в колонку вполне себе тема
покупал как-то станцию и не выдержал, отдал сестре. абсолютно бесполезная тема. А яндекс музыка, на которую они заставляют подписаться — полное уёбище, в разы проигрывает спотику и am. Ещё и это наебалово с баллами плюса.
В общем, сири на телефоне часах и компе абсолютно хватает.
из яндекса не зашварно пользоваться только картами и погодой (ну и такси из-за монополии)
Минусят, видимо, боты яндекса и те, кто хранит деньги в баллах плюса
шла война, выходили разъебы, но комитет продолжал бесплатно рекламировать яндекс
Кто сказал, что бесплатно
А илюхер все также возмущается
А когда отберут лицензию на протокол, разработают православный протокол ZiegVee
Бесплатная подписка на СОРМ включена?
Когда уже сделают ее полезной, чтоб можно было типа попросить ее пиццу заказать или тип таво? помнится, года три-четыре назад, гугл на презентации помощника своего показывал, как он может в парикмахерскую записать позвонив.
Подключил к Алисе ночник Xiaomi. Алиса включает мне любой цвет и настраивает нужную мне яркость, включает и выключает розетку. Запускает мою любимую музыку, ищет конкретные альбомы или треки, выключает музыку по таймеру, включает мне, например, шум дождя, под который я засыпаю. И т.д. Вариантов много. Просто у тебя нет Алисы, вот и бесишься.
Лайт сейчас за 4999 торгуют, мини от 5 тыс.
Это же дороже гугловских колонок?
Какие там частоты zigbee? А то Вадим в своём обзоре этого не знает/
Могу ошибаться, но моему стандартно 2.4
Matter обещали, добавили?
С дохуя умным звуком
Полтора года пользуюсь первой версией колонки. Каждый день слушаю оппозиционные каналы. Алиса не любит говорить о Путине, о Навальном и политике вообще. Из новостей читает лишь официозную хуиту. До сих пор работает старый прикол с пиздаболом, который появился в рунете года 2-3 назад. Спрашиваю: Алиса, кто пиздабол всея Руси? Она предлагает выслать ответ на телефон. Приходит уведомление с результатами поиска в виде фоток Путина)
майор Алиса прибыла для улучшения качества данных по социологии
Хуянция
Оффтоп: в тоже время в Sonos появится голосовое управление свое, а помощника озвучит актер, сыгравший Гуса Фринга в Breaking bad
Лучше бы пофиксили старые станции — у меня регулярно отключается, теряет интернет, «зажевало пленку», не включает новости и так далее. Раньше было норм, но где-то полгода-год уже какая-то херота творится. В поддержку обращаться бесполезно — они там очень отзывчивые, но толком нихера не помогают.