Стремительное падение Luna подорвало веру инвесторов в стейблкоин — некоторые из них потеряли десятки тысяч долларов всего за одну ночь.

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Luna Foundation Guard

После того, как TerraUSD (UST) утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Это спровоцировало массовую распродажу криптовалют, которая уничтожила более 200 миллиардов долларов с рынка всего за сутки 10 мая.

Резкое падение крипторынка, вызванное крахом стабильной монеты TerraUSD, сильно ударило по основным токенам: биткоин упал на целых 10% до самого низкого уровня с декабря 2020 года, а эфир — на 16%. Вскоре кризис затронул и азиатский рынок: гонконгская финтех-компания BC Technology Group Ltd. упала на 6,7%, японская компания Monex Group Inc. , владеющая торговыми площадками TradeStation и Coincheck, закрыла 12 мая с падением на 10%.

Обладатели Luna и тысячи держателей других криптовалют чуть ли не в одночастье лишились своих денег. Как так вышло, и с чего начался этот «эффект домино» — в обзоре TJ.

Почему Luna обвалился

Алгоритмический стейблкоин, которым является нашумевшая Luna – это цифровой актив, курс которого привязан к определенной валюте, например, доллару. Однако в отличие от таких классических стейблкоинов, как Tether (USDT) , алгоритмические стейблкоины децентрализованы. Отсутствие единого центра управления активом позволяет обойти риск контрагента – пользователям не нужно доверять группе лиц, которые контролируют токен. Вместо этого держатели алгоритмических стейблкоинов полагаются на алгоритм.

Однако оказалось, что алгоритмичность не может спасти монету от краха — если что-то в системе пойдет не по учтённому плану, она рушится. Добавление токенов Luna в обращение или их удаление ранее было достаточным для поддержания постоянной цены на UST. Но в один момент цена на токен просела, а предложение Luna на рынке, напротив, увеличилось — и сразу более чем втрое.

Это привело к тому, что UST торговался по цене около 40 центов вместо 1 доллара, а стоимость Luna рухнула со ста долларов до примерно одного цента.

Как Luna пытаются спасти — пока безуспешно

Luna пытаются реанимировать: Luna Foundation Guard (LFG) , стоящая за TerraUSD, заявила, что потратила большую часть своих резервов на защиту привязки токена к доллару на прошлой неделе. Оставшиеся средства попытается использовать для компенсации убытков некоторым пользователям.

Компания создала резерв, включающий более 80 тысяч биткоинов и миллионы долларов других стабильных монет для поддержки TerraUSD. Сейчас резервы Terra в биткоинах на сумму 3,5 миллиарда долларов полностью истощены.

Bloomberg

Terra опубликовала свой план по спасению монеты в Twitter, однако в его успехе есть большие сомнения: дело в том. что сейчас торговать Luna просто практически негде, так как большинство бирж, в том числе крупнейшая Binance, убрали её из предложений. А не торгуясь, алгоритм стейблкоина просто не работает.

Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 @terra_money 1/ The prevailing peg pressure on $UST from its current supply overhang is rendering severe dilution of $LUNA.



The primary obstacle is expelling the bad debt from UST circulation at a clip fast enough for the system to restore the health of on-chain spreads. «1/ Преобладающее давление привязки на $UST из-за его текущего излишка предложения приводит к сильному разбавлению $LUNA. Основным препятствием является исключение безнадежных долгов из обращения UST достаточно быстро, чтобы система могла восстановить работоспособность спредов в сети»

На сабреддите Luna админы закрепили телефон горячей линии по борьбе с самоубийствами, там же держатели обрушевшегося токена публикуют свои истории. Некоторые потеряли все сбережения (от 5 до 400 тысяч долларов) и впали в полное отчаяние, а другие стараются не терять присутствия и подбадривают друг друга тем, что «деньги — это наживное».

Крах Luna стал не причиной кризиса на крипторынке, а скорее, его следствием

Ещё до стремительного падения краха Luna/UST рынок криптовалют находился в шатком положении. Так, цена биткоина упала на десятки тысяч долларов, достигнув самого низкого значения за два года. Аналогичное произошло и с другими популярными монетами — Ethereum, Solana, Cardano.

Курс Bitcoin и Ethereum, Bloomberg

Однако больше всего ситуация затронула другие стейблкоины, особенно Tether (USDT) . Самая популярная в мире стабильная монета упала значительно ниже своей долларовой привязки и торговалась на некоторых биржах на уровне 95 центов, хотя с тех пор её цена и восстановилась.

Это стало причиной такой паники на рынке, что министру финансов США Джанет Йеллен пришлось даже заверять комитет Палаты представителей США по финансовым услугам в том, что эти события не представляют значительного риска для финансовых рынков в целом.

Тем не менее, внезапное падение Luna стало напоминанием, что экономика большинства стейблкоинов всё ещё является экспериментальной.

Существуют стабильные монеты, обеспеченные фиатом, но люди считают, что это слишком просто — в мире web3 и блокчейна они хотят создавать большие, новые идеи и инновации. Вот почему так много исследований о том, можно ли использовать алгоритмы для генерации стейблкоина, но до сих пор нет полностью убедительных решений. Ронгуи Гу основатель CertiK, занимающейся безопасностью блокчейнов

Будущее Terra неясно, но огромное количество не погашенных монет Terra представляет собой огромную проблему для проекта. По мере того, как все больше держателей монет пытаются обналичить деньги, они, вероятно, еще больше обесценят предложение токенов.

Потерявшие миллионы инвесторы Luna и других криптовалют стали героями мемов

В соцсетях принялись шутить о крахе крипторынка. Пользователи иронизировали над потерявшими деньги инвесторами и отмечали, что стейблкоин оказался не таким стабильным, как они думали. В тиктоке по тегу #luna опубликовали более 10 тысяч роликов.

litquidity @litcapital “It appears your stablecoin wasn’t so stable, Mr. Bond” «Похоже, ваш стейблкоин не был таким стабильным, мистер Бонд»