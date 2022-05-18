Алгоритм «сломался»: как крах стейблкоина от Terra связан с обвалом крипторынка Статьи редакции
Стремительное падение Luna подорвало веру инвесторов в стейблкоин — некоторые из них потеряли десятки тысяч долларов всего за одну ночь.
После того, как TerraUSD (UST) утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Это спровоцировало массовую распродажу криптовалют, которая уничтожила более 200 миллиардов долларов с рынка всего за сутки 10 мая.
Резкое падение крипторынка, вызванное крахом стабильной монеты TerraUSD, сильно ударило по основным токенам: биткоин упал на целых 10% до самого низкого уровня с декабря 2020 года, а эфир — на 16%. Вскоре кризис затронул и азиатский рынок: гонконгская финтех-компания BC Technology Group Ltd. упала на 6,7%, японская компания Monex Group Inc. , владеющая торговыми площадками TradeStation и Coincheck, закрыла 12 мая с падением на 10%.
Обладатели Luna и тысячи держателей других криптовалют чуть ли не в одночастье лишились своих денег. Как так вышло, и с чего начался этот «эффект домино» — в обзоре TJ.
Почему Luna обвалился
Алгоритмический стейблкоин, которым является нашумевшая Luna – это цифровой актив, курс которого привязан к определенной валюте, например, доллару. Однако в отличие от таких классических стейблкоинов, как Tether (USDT) , алгоритмические стейблкоины децентрализованы. Отсутствие единого центра управления активом позволяет обойти риск контрагента – пользователям не нужно доверять группе лиц, которые контролируют токен. Вместо этого держатели алгоритмических стейблкоинов полагаются на алгоритм.
Однако оказалось, что алгоритмичность не может спасти монету от краха — если что-то в системе пойдет не по учтённому плану, она рушится. Добавление токенов Luna в обращение или их удаление ранее было достаточным для поддержания постоянной цены на UST. Но в один момент цена на токен просела, а предложение Luna на рынке, напротив, увеличилось — и сразу более чем втрое.
Это привело к тому, что UST торговался по цене около 40 центов вместо 1 доллара, а стоимость Luna рухнула со ста долларов до примерно одного цента.
Как Luna пытаются спасти — пока безуспешно
Luna пытаются реанимировать: Luna Foundation Guard (LFG) , стоящая за TerraUSD, заявила, что потратила большую часть своих резервов на защиту привязки токена к доллару на прошлой неделе. Оставшиеся средства попытается использовать для компенсации убытков некоторым пользователям.
Компания создала резерв, включающий более 80 тысяч биткоинов и миллионы долларов других стабильных монет для поддержки TerraUSD. Сейчас резервы Terra в биткоинах на сумму 3,5 миллиарда долларов полностью истощены.
Terra опубликовала свой план по спасению монеты в Twitter, однако в его успехе есть большие сомнения: дело в том. что сейчас торговать Luna просто практически негде, так как большинство бирж, в том числе крупнейшая Binance, убрали её из предложений. А не торгуясь, алгоритм стейблкоина просто не работает.
На сабреддите Luna админы закрепили телефон горячей линии по борьбе с самоубийствами, там же держатели обрушевшегося токена публикуют свои истории. Некоторые потеряли все сбережения (от 5 до 400 тысяч долларов) и впали в полное отчаяние, а другие стараются не терять присутствия и подбадривают друг друга тем, что «деньги — это наживное».
Крах Luna стал не причиной кризиса на крипторынке, а скорее, его следствием
Ещё до стремительного падения краха Luna/UST рынок криптовалют находился в шатком положении. Так, цена биткоина упала на десятки тысяч долларов, достигнув самого низкого значения за два года. Аналогичное произошло и с другими популярными монетами — Ethereum, Solana, Cardano.
Однако больше всего ситуация затронула другие стейблкоины, особенно Tether (USDT) . Самая популярная в мире стабильная монета упала значительно ниже своей долларовой привязки и торговалась на некоторых биржах на уровне 95 центов, хотя с тех пор её цена и восстановилась.
Это стало причиной такой паники на рынке, что министру финансов США Джанет Йеллен пришлось даже заверять комитет Палаты представителей США по финансовым услугам в том, что эти события не представляют значительного риска для финансовых рынков в целом.
Тем не менее, внезапное падение Luna стало напоминанием, что экономика большинства стейблкоинов всё ещё является экспериментальной.
Будущее Terra неясно, но огромное количество не погашенных монет Terra представляет собой огромную проблему для проекта. По мере того, как все больше держателей монет пытаются обналичить деньги, они, вероятно, еще больше обесценят предложение токенов.
Потерявшие миллионы инвесторы Luna и других криптовалют стали героями мемов
В соцсетях принялись шутить о крахе крипторынка. Пользователи иронизировали над потерявшими деньги инвесторами и отмечали, что стейблкоин оказался не таким стабильным, как они думали. В тиктоке по тегу #luna опубликовали более 10 тысяч роликов.
ставлю штош
Штош
Наеблокойн
Охуеть
Хоспади, стабильная валюта луна которую не пощупать не в карман положить. Этим парням действительно необходимо пару раз обанкротиться в пух и прах чтобы немного начать думать головой.
А ведь в России открывают виртуальный счёт в долларах, там тоже, ни заплатить, ни снять, только пополняй
Банковская деятельность как то регулируется государством. Можно бегать по судам с настоящими бумажками, разговаривать с прокурорами, нанимать адвокатов и всё такое прочее что имеет законные основания. В конце концов можно доколебаться до ЕСПЧ и получить тысячи долларов компенсации.
В интернети ты нажимаешь кнопку да, перечисляешь бабло куда-то и на этом твои полномочия всё.
Недавно турецкая криптожуликоватая срань исчезла, пару недель назад слили криптосчета шария т.е он потерял бабло да ещё и его данные попали международной полиции (что правильно кмк), неск. недель назад ограничили российских владельцев криптосчетов, это я перечислил что запомнил так как не слежу за криптомошенниками.
Мне не нужно больше ничего знать об этих махинациях хотя бы потому что криптодибилы ничего кроме сжигания электричества не дают миру.
Резервный фонд был моментально украден. Никто ничего не пытался спасать.
Лох не мамонт.
Десятки потеряли? Люди потеряли сотни тысяч долларов.
Крипта скам инвестируйте в православный рубль